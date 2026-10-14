Google officialise son nouveau bracelet d'activité Fitbit Edge : il suit l'évolution de votre tension, mais ce suivi sera payant après trois mois

Bracelet d'activité Fitbit Edge : ce que Google a officialisé lundi
Un bracelet qui veille sur votre tension pendant que vous marchez, sans brassard à gonfler. Présentée ainsi, la promesse est séduisante, et Google n'a pas manqué de la mettre en avant lundi 12 octobre en dévoilant le Fitbit Edge.
Le nouveau bracelet d'activité prend la suite du Charge 6. Il se glisse entre le Fitbit Air, petit bracelet sans écran lancé en mai à 99,99 €, et la Pixel Watch 5, vendue à partir de 419 €. Son boîtier en aluminium de 11,5 mm d'épaisseur porte un écran OLED, un GPS qui fonctionne sans le téléphone, un altimètre et un électrocardiogramme à la demande. D'après le Google Store français, le Fitbit Edge est affiché à partir de 179,99 €, déjà en précommande, et il arrivera en magasin le 27 octobre.
Le nouveau bracelet d'activité prend la suite du Charge 6. Il se glisse entre le Fitbit Air, petit bracelet sans écran lancé en mai à 99,99 €, et la Pixel Watch 5, vendue à partir de 419 €. Son boîtier en aluminium de 11,5 mm d'épaisseur porte un écran OLED, un GPS qui fonctionne sans le téléphone, un altimètre et un électrocardiogramme à la demande. D'après le Google Store français, le Fitbit Edge est affiché à partir de 179,99 €, déjà en précommande, et il arrivera en magasin le 27 octobre.
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Votre tension au poignet : une tendance, pas une mesure
Commençons par ce que le bracelet ne fait pas. Il ne prend pas votre tension comme le tensiomètre posé sur votre table de nuit. Les fonctions baptisées Health Guardian dégagent une tendance de votre pression artérielle à partir des données que le bracelet enregistre en continu, et vous la livrent sous forme de bilan mensuel. Le même calcul porte sur la résistance à l'insuline, estimée sans prise de sang.
Google prend d'ailleurs ses précautions. Comme le relève le Journal du Geek, la firme présente ces tendances comme des informations de « bien-être général » : elles ne constituent pas un examen de dépistage de l'hypertension ou du diabète, et elles ne doivent pas servir à ajuster un traitement. Autrement dit, un bilan qui grimpe vous invite à en parler à votre médecin, pas à toucher à vos comprimés.
Le bracelet garde des alertes plus classiques, qui ne demandent pas de calcul sur un mois. Il vous prévient quand votre fréquence cardiaque est trop haute ou trop basse, signale un rythme irrégulier et mesure votre température cutanée pendant la nuit. L'électrocardiogramme se lance d'une pression, quand vous le décidez.
Google prend d'ailleurs ses précautions. Comme le relève le Journal du Geek, la firme présente ces tendances comme des informations de « bien-être général » : elles ne constituent pas un examen de dépistage de l'hypertension ou du diabète, et elles ne doivent pas servir à ajuster un traitement. Autrement dit, un bilan qui grimpe vous invite à en parler à votre médecin, pas à toucher à vos comprimés.
Le bracelet garde des alertes plus classiques, qui ne demandent pas de calcul sur un mois. Il vous prévient quand votre fréquence cardiaque est trop haute ou trop basse, signale un rythme irrégulier et mesure votre température cutanée pendant la nuit. L'électrocardiogramme se lance d'une pression, quand vous le décidez.
Trois mois offerts, puis un abonnement pour suivre votre tension
Vient la question qui fâche : combien coûte ce suivi de la tension ? Sur la fiche du Fitbit Edge, le Google Store range les « tendances de la pression artérielle » parmi les fonctions avancées de Google Health Premium, l'abonnement maison. Trois mois sont offerts à l'achat. Ensuite, l'abonnement coûte 8,99 € par mois, précise WatchGeneration, et il faut avoir plus de 18 ans pour le souscrire.
Faisons le compte ensemble, au tarif mensuel. Bracelet compris, la première année revient à 260,90 € : 179,99 € pour l'appareil, puis neuf mois payés à 8,99 €. La deuxième année ajoute 107,88 €, le calcul est le nôtre.
Or le même suivi est gratuit ailleurs dans la gamme. Depuis fin septembre, les propriétaires de Pixel Watch 3, 4 et 5 reçoivent ces tendances de tension sans payer d'abonnement, tandis que le Fitbit Air ne les recevra qu'avec l'abonnement. À 419 €, la Pixel Watch 5 coûte environ 239 € de plus que le Fitbit Edge : il faut environ deux ans et demi d'abonnement, mois offerts compris, pour combler l'écart. Si vous comptez garder votre bracelet longtemps, je vous conseille de poser ce calcul avant de choisir.
Faisons le compte ensemble, au tarif mensuel. Bracelet compris, la première année revient à 260,90 € : 179,99 € pour l'appareil, puis neuf mois payés à 8,99 €. La deuxième année ajoute 107,88 €, le calcul est le nôtre.
Or le même suivi est gratuit ailleurs dans la gamme. Depuis fin septembre, les propriétaires de Pixel Watch 3, 4 et 5 reçoivent ces tendances de tension sans payer d'abonnement, tandis que le Fitbit Air ne les recevra qu'avec l'abonnement. À 419 €, la Pixel Watch 5 coûte environ 239 € de plus que le Fitbit Edge : il faut environ deux ans et demi d'abonnement, mois offerts compris, pour combler l'écart. Si vous comptez garder votre bracelet longtemps, je vous conseille de poser ce calcul avant de choisir.
Sur le même sujet :Sans abonnement, le bracelet fonctionne quand même. Vous gardez les pas, le sommeil, le cœur et les alertes de base, mais plus le bilan mensuel de tension.
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Une semaine d'autonomie, à quelques conditions
Google annonce sept jours d'autonomie, et le chiffre mérite une nuance. Selon le Journal du Geek, il a été mesuré en mode économiseur de batterie, sur des modèles de préproduction ; un usage soutenu du GPS le fera baisser. La recharge express, une journée gagnée en cinq minutes, suppose un adaptateur de 30 W vendu à part. En revanche, la batterie se remplace : c'est le premier bracelet Fitbit pensé pour être réparé, un vrai atout sur un appareil que l'on garde plusieurs années.
Votre tensiomètre de bras reste la référence
Si vous êtes suivi pour une hypertension, le bracelet ne remplace pas le geste que votre médecin vous demande. Pour une mesure fiable, l'Assurance maladie recommande un tensiomètre électronique de bras, muni d'un brassard adapté, et rappelle que les appareils au poignet présentent un risque d'erreur de positionnement plus élevé. Avec un bracelet qui ne donne qu'une tendance, la question ne se pose même pas.
Le protocole reste celui de la règle des 3 : trois mesures le matin avant le petit-déjeuner et les médicaments, trois le soir avant le coucher, pendant trois jours de suite, assis, le bras nu posé sur une table. En automesure, une tension est jugée normale sous 135/85, détaille la page de l'Assurance maladie consacrée à la prise de tension artérielle à domicile. Ce sont ces 18 mesures, notées sur un relevé, que votre médecin attend.
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