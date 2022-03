Article publié le 18/03/2022 à 11:13 | Lu 176 fois Aktiia : le bracelet connecté qui séduit les patients soucieux de leur tension artérielle





Le bracelet connecté Aktiia mis au point par l’entreprise suisse Medtech, créatrice du premier système optique automatique de surveillance de la pression artérielle utilisable 24/7 compte des milliers d'utilisateurs en Allemagne, en Autriche, en France, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et en Suisse.

Les utilisateurs de ce bracelet vérifient en moyenne les données relatives à leur tension artérielle plus de seize fois par semaine, avec une moyenne de 150 lectures hebdomadaires effectuées automatiquement. Les données sont ensuite visualisées dans une application complémentaire gratuite : d'un simple clic, un résumé numérique peut être facilement partagé avec un médecin généraliste ou un cardiologue.



« Je pense que nous ne faisons qu'effleurer la surface des applications possibles pour les données de pression artérielle à long terme, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu'Aktiia est capable de fournir aux médecins » indique le professeur Xavier Girerd, cardiologue et président de la Fondation de Recherche sur l'Hypertension Artérielle (FRHTA).



« Il s'agit d'un changement de jeu potentiel permettant une meilleure compréhension des schémas de

pression artérielle de nos patients et de la façon de les traiter de manière personnalisée ».



« Chez Aktiia, nous pensons que la clé de l'amélioration de la santé cardiovasculaire est de fournir aux patients et aux médecins une compréhension plus approfondie du profil de leur pression artérielle » déclare pour sa part Mike Kisch, PDG d'Aktiia. « Avant Aktiia, il n'était pas possible de faire cela à l'échelle. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir l'accès à cette technologie et à l'impact positif qu'elle peut avoir sur la réduction des événements cardiovasculaires indésirables majeurs grâce à cette levée de fonds ».



Aktiia répond aux standards de la norme ISO81060-2 et a reçu le marquage CE en tant que

dispositif médical de classe IIa, ce qui signifie que le dispositif a été évalué pour répondre aux

exigences élevées en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement en

Europe.



Il a été validé dans le cadre de multiples études cliniques, et les résultats de son essai clinique pivot ont été examinés par des pairs et publiés dans des revues très réputées, notamment "Nature Scientific Reports" et "Blood Pressure Monitoring".



Fondée en Suisse en mai 2018, l'équipe d'Aktiia compte certains des plus grands experts scientifiques et techniques au monde en matière de surveillance optique de la pression artérielle.







