Nouvelles technologies

Gemini débarque sur CarPlay et résume vos e-mails au volant, mais avec votre iPhone dans la voiture, il faut toucher l'écran ou passer par Siri

Vous conduisez avec votre iPhone branché à l'écran de la voiture, et vos e-mails attendent l'arrêt pour être lus. Depuis le 11 novembre, l'application Gemini, l'assistant de Google, s'installe dans CarPlay et propose de vous les résumer pendant que vous roulez. La promesse a de quoi séduire, mais il faut encore toucher l'écran ou passer par Siri pour l'appeler, une de ses fonctions phares manque chez nous, et ce que vous lui confiez ne s'efface pas aussi vite qu'on pourrait le croire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 08:50 | mis à jour le 13 Novembre 2026 à 08:51



Gemini sur CarPlay : ce que l'IA de Google fait de vos e-mails au volant



Concrètement, Gemini se branche sur Gmail et Google Agenda. Vous pouvez lui demander de faire le point sur vos e-mails non lus, de résumer un long échange de messages ou de préparer une réponse courte, à la voix. Il sait aussi vous dire à quelle heure partir pour votre prochain rendez-vous, vous suggérer un endroit où déjeuner ou vous raconter l'histoire d'un monument croisé en chemin.



Selon Google, les conversations commencées dans la voiture se retrouvent ensuite dans l'application Gemini de l'iPhone, une fois garé. Vous pouvez couper la parole à l'assistant, changer de sujet ou le faire patienter le temps de prendre une sortie.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Lire ses e-mails au volant, personne ne le conseille. Et voilà qu'une intelligence artificielle propose de vous les raconter pendant que vous gardez les yeux sur la route. C'est le pari de Google, qui a lancé le 11 novembre le déploiement de son application Gemini sur CarPlay, le système qui affiche votre iPhone sur l'écran de la voiture.Concrètement, Gemini se branche sur Gmail et Google Agenda. Vous pouvez lui demander de faire le point sur vos e-mails non lus, deou de préparer une réponse courte, à la voix. Il sait aussi vous dire à quelle heure partir pour votre prochain rendez-vous, vous suggérer un endroit où déjeuner ou vous raconter l'histoire d'un monument croisé en chemin.Selon Google, les conversations commencées dans la voiture se retrouvent ensuite dans l'application Gemini de l'iPhone, une fois garé. Vous pouvez couper la parole à l'assistant, changer de sujet ou le faire patienter le temps de prendre une sortie.

Pas de réveil à la voix : il faut toucher l'écran ou passer par Siri Première surprise pour ceux qui ont l'habitude de parler à leur téléphone : Gemini ne se réveille pas à la voix sur CarPlay. Apple réserve ce privilège à Siri et n'autorise pas les applications d'autres éditeurs à gérer une phrase de réveil, explique Tom's Guide. Pour lancer Gemini, il faut donc toucher son icône sur l'écran de la voiture, ou demander à Siri de l'ouvrir.



Ce geste du doigt, je le trouve malvenu sur un outil présenté comme « mains libres ». Mieux vaut le faire à l'arrêt, avant de démarrer, puis laisser la conversation se dérouler à la voix.



Encore faut-il que l'icône apparaisse. Il faut d'abord avoir installé la dernière version de l'application Gemini sur l'iPhone, lui avoir autorisé l'accès au micro et avoir utilisé au moins une fois Gemini Live, le mode de conversation à voix haute, sur le téléphone lui-même. Si l'un de ces réglages manque, c'est par là qu'il faut commencer, tranquillement installé dans votre salon.



Le brief quotidien de Gemini n'est pas proposé en France n'est pas disponible dans l'Espace économique européen, ni pour les moins de 18 ans. Les conducteurs français devront donc s'en passer.



Le reste fonctionne, à condition que votre courrier passe par Gmail : Google ne cite que Gmail et Google Agenda pour faire le point sur vos messages et vos rendez-vous. Si vos e-mails arrivent sur l'adresse de votre fournisseur d'accès à Internet, Google ne dit pas si Gemini saura les résumer. Le nouveau venu arrive en outre sur un terrain déjà occupé, puisque ChatGPT et Copilot étaient déjà proposés sur CarPlay.

Sur le même sujet :

Android Auto ne prend plus en charge les vieux smartphones sous Android 9 et 10 : Google a changé sa règle, voici comment vérifier votre téléphone Dans son annonce, Google met en avant un « brief quotidien », que l'on demande en démarrant comme on écouterait le journal du matin. Or Google précise, dans une note en bas de cette annonce, que cette fonction, ni pour les moins de 18 ans. Les conducteurs français devront donc s'en passer.Le reste fonctionne, à condition que votre courrier passe par Gmail : Google ne cite que Gmail et Google Agenda pour faire le point sur vos messages et vos rendez-vous. Si vos e-mails arrivent sur l'adresse de votre fournisseur d'accès à Internet, Google ne dit pas si Gemini saura les résumer. Le nouveau venu arrive en outre sur un terrain déjà occupé, puisque ChatGPT et Copilot étaient déjà proposés sur CarPlay.

Ce que Google fait de vos messages une fois lus Pour vous résumer un e-mail, Gemini doit d'abord le lire. Le guide de confidentialité des applications Gemini indique que Gemini enregistre et utilise les informations venues des applications connectées, comme Gmail, y compris pour améliorer ses services. Ce guide de confidentialité prévient aussi que des réviseurs humains, y compris chez des prestataires, examinent une partie des données collectées.



Google le dit sans détour : ne saisissez pas d'informations confidentielles que vous ne voudriez pas voir consultées par un réviseur. Un courrier de votre banque, un compte rendu d'examen ou un échange avec le notaire entrent bien dans cette catégorie, et la question mérite d'être posée avant d'y brancher notre boîte mail.



Côté durée, vos conversations restent par défaut 18 mois dans l'historique de votre compte, un délai que vous pouvez ramener à 3 mois dans l'Activité dans les applications Gemini. Sauf que les discussions déjà passées entre les mains d'un réviseur sont conservées jusqu'à trois ans, même si vous effacez votre historique. Et si vous désactivez le paramètre « Conserver l'activité », vos échanges restent tout de même 72 heures dans votre compte. Gemini perd alors l'accès à Gmail, et vous perdez avec lui les résumés d'e-mails au volant.



Au volant, écouter vos e-mails n'est pas sans risque multiplie par 3 le risque d'accident, rappelle la Sécurité routière. Le risque est même multiplié par 23 quand on lit un message.



Nous avons donc intérêt à garder Gemini pour les trajets calmes et à repousser les vraies réponses à l'arrêt. Le résumé d'un long fil de discussion peut attendre le parking du supermarché : il vous y attendra d'ailleurs, puisque la conversation se retrouve sur l'iPhone dès que vous êtes garé.



Avant le premier essai, prenez quelques minutes au salon pour régler la durée de conservation et décider si Gmail doit vraiment être connecté. Une IA qui résume vos e-mails au volant peut rendre service, à condition de savoir qui d'autre est susceptible de les lire après elle. Une conversation avec une IA ressemble fort à un appel passé en kit mains libres. Mais un téléphone, qu'il soit tenu en main ou en kit mains libres , rappelle la Sécurité routière. Le risque est même multiplié par 23 quand on lit un message.Nous avons donc intérêt à garder Gemini pour les trajets calmes et à repousser les vraies réponses à l'arrêt. Le résumé d'un long fil de discussion peut attendre le parking du supermarché : il vous y attendra d'ailleurs, puisque la conversation se retrouve sur l'iPhone dès que vous êtes garé.Avant le premier essai, prenez quelques minutes au salon pour régler la durée de conservation et décider si Gmail doit vraiment être connecté. Une IA qui résume vos e-mails au volant peut rendre service, à condition de savoir qui d'autre est susceptible de les lire après elle.