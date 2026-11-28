Aides à domicile

Seniors aidés à domicile : le gouvernement a publié le décret de l'APA, et votre reste à charge pourra augmenter dès le 1er janvier 2027

Chaque matin, l'auxiliaire de vie sonne chez votre mère pour l'aider à se lever, et l'APA paie la plus grande partie de ses heures. Ce qui reste à sa charge, en revanche, va changer : le décret attendu est paru vendredi, et la nouvelle formule s'appliquera dès le 1er janvier 2027 aux seniors aidés à domicile. Pour une partie d'entre eux, le reste à charge augmentera, et ce ne sont pas forcément ceux que l'on croit.

Par Fabrice Crozier | Publié le 28 Novembre 2026 à 09:22 | mis à jour le 28 Novembre 2026 à 09:22



APA à domicile : le décret sur le reste à charge est paru décret n° 2026-1095 du 26 novembre 2026, publié au Journal officiel vendredi, porte un titre sans détour : il modifie le calcul de ce que paient les bénéficiaires de l'APA à domicile, en augmentant « la participation de certains bénéficiaires ».



Ce changement ne visera pas que les nouveaux dossiers. La nouvelle formule s'appliquera aux droits ouverts à partir du 1er janvier 2027, mais aussi à ceux ouverts plus tôt, lors de l'actualisation annuelle de la participation. Votre parent qui touche l'APA depuis des années recevra donc lui aussi, en janvier, une participation recalculée avec le nouveau barème.

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Ce que change le calcul de votre participation 941,37 euros de ressources mensuelles, et elle paiera 90 % de son plan au-delà de 3 466,83 euros. Ne vous étonnez pas si la fiche officielle affiche encore 933,89 et 3 439,31 euros : ce sont les seuils de janvier 2026, calculés sur une valeur de référence plus basse.



Tout se joue entre les deux. Le plan d'aide y est découpé en trois tranches, chacune taxée à son propre rythme, et le décret déplace ces bornes. La première tranche, la plus chère, s'étendra jusqu'à 519,38 euros de plan, au lieu de 411,61 euros cette année, et elle sera facturée plus cher qu'avant. Les tranches suivantes seront un peu moins taxées, mais elles commencent plus haut.

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APA 2026 : montant, conditions, grille GIR et démarches pour en bénéficier Le principe ne bouge pas : le département finance un plan d'aide, et vous en payez une part qui dépend de vos ressources. Les deux extrémités du barème restent en place. Une personne seule ne paiera rien jusqu'à, et elle paiera 90 % de son plan au-delà de 3 466,83 euros. Ne vous étonnez pas si la fiche officielle affiche encore 933,89 et 3 439,31 euros : ce sont les seuils de janvier 2026, calculés sur une valeur de référence plus basse.Tout se joue entre les deux. Le plan d'aide y est découpé en trois tranches, chacune taxée à son propre rythme, et le décret déplace ces bornes., au lieu de 411,61 euros cette année, et elle sera facturée plus cher qu'avant. Les tranches suivantes seront un peu moins taxées, mais elles commencent plus haut.

Votre parent n'a que quelques heures d'aide ? Sa hausse pèsera plus lourd On aurait pu croire que les personnes les plus dépendantes, aux plans d'aide les plus lourds, paieraient l'addition. C'est l'inverse. Selon le cabinet Kohen Avocats, qui a comparé les deux formules, la hausse est proportionnellement la plus forte sur les petits plans des personnes en GIR 3 ou 4, celles qui n'ont besoin que de quelques heures d'aide par semaine.



Le GIR 4 est le dernier des quatre niveaux de perte d'autonomie qui ouvrent droit à l'APA, celui des allocataires les moins dépendants. Or leur plan est plafonné à 818,02 euros, exactement la borne de la troisième tranche. Sauf majoration du plan au-delà de ce plafond, il n'atteint donc jamais la tranche la plus douce. Sur l'exemple d'une personne seule en GIR 4, avec un plan de 600 euros et 1 500 euros de ressources, la participation passerait d'environ 101,92 euros à 149,71 euros par mois.

12 euros en moyenne, mais après crédit d'impôt



Mais la précision « après crédit d'impôt » compte. La notification que vous enverra le département indiquera une participation brute, avant cet avantage fiscal, qui vous rend la moitié de ce que vous avez payé, mais l'année suivante. La hausse inscrite sur votre courrier de janvier sera donc plus forte que celle annoncée, et c'est elle que vous paierez chaque mois.

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Aide à domicile : ce crédit d'impôt de 7 500 € que la déclaration préremplie ne réclame pas à votre place Cet exemple surprend quand on a entendu parler d'une hausse moyenne bien plus modeste. La hausse du reste à charge atteindra en moyenne 12 euros par mois et au maximum 36 euros après crédit d'impôt, avait indiqué le ministère de l'Autonomie. Fin 2025, 820 600 seniors touchaient l'APA à domicile, et les plus modestes, jusqu'à 941 euros de ressources mensuelles, resteront exonérés.Mais la précision « après crédit d'impôt » compte. La notification que vous enverra le département indiquera une participation brute, avant cet avantage fiscal, qui vous rend la moitié de ce que vous avez payé, mais l'année suivante.sera donc plus forte que celle annoncée, et c'est elle que vous paierez chaque mois.

Pourquoi le gouvernement alourdit ce reste à charge Pourquoi alourdir la facture des moins dépendants ? Le gouvernement veut permettre aux départements de réaliser 250 millions d'euros d'économies, en recentrant l'aide sur les bénéficiaires les plus modestes et les plus dépendants. Le texte a pourtant été publié malgré un avis unanimement défavorable du Conseil de l'âge du HCFEA, rendu le 12 octobre, et un avis défavorable du conseil de la CNSA.



D'ailleurs, les acteurs du grand âge redoutent un effet en chaîne. Déjà, environ 20 % des heures d'aide proposées ne sont pas consommées. Avec un reste à charge plus lourd, nous savons bien ce que beaucoup d'entre nous seront tentés de faire : rogner une heure d'aide ici ou là pour tenir le budget.

