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Pneus hiver obligatoires du 1er novembre au 31 mars : sans décret, l'amende de 135 € ne vise pas encore votre voiture en montagne

Vous comptez monter voir vos petits-enfants à la montagne cet hiver, ou rejoindre le chalet familial pour les fêtes ? Dimanche, l'obligation des pneus hiver reviendra dans les communes de montagne de 34 départements, et votre voiture devra être équipée jusqu'au 31 mars. Dans la presse, une amende revient dans bien des annonces. Entre ce qu'on vous promet et ce qu'un gendarme peut réellement dresser au bord de la route, l'écart mérite qu'on s'y arrête avant de charger le coffre.

Par Régis Mayer | Publié le 27 Octobre 2026 à 11:03 | mis à jour le 27 Octobre 2026 à 11:03



Pneus hiver obligatoires : des communes précises, signalées par un panneau



Ces listes varient beaucoup d'un département à l'autre. L'Indépendant recense ainsi 81 communes concernées dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, 12actu en compte 42 dans l'Aveyron et Vosges Info 143 dans les Vosges. Sur place, des panneaux marquent l'entrée et la sortie de chaque zone, avec un panonceau qui rappelle la période d'application. Comme le précise la

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Le flocon sur vos pneus, ou des chaînes dans votre coffre quatre pneus hiver, soit transporter des chaînes ou des chaussettes à neige capables d'équiper au moins deux roues motrices. Service-Public recommande les chaînes métalliques à ceux qui fréquentent souvent ces zones, et les chaussettes textiles pour un usage occasionnel, à condition de vérifier qu'elles correspondent à la taille de vos roues et à l'espace sous la carrosserie. Les véhicules équipés de pneus à clous échappent à l'obligation.



Encore faut-il que vos pneus hiver soient reconnus comme tels. Seuls les pneus marqués 3PMSF, une montagne à trois pics surmontée d'un flocon moulée sur le flanc, valent équipement complet. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'avait annoncé dès 2021 : le simple marquage M+S, toléré pendant les trois premiers hivers, ne suffit plus depuis le 1er novembre 2024. Un pneu quatre saisons convient s'il porte ce flocon ; sans lui, il faut des chaînes ou des chaussettes dans le coffre. Je trouve que ce petit pictogramme, que nous regardons rarement en temps normal, mérite dix secondes à genoux dans l'allée avant le départ.

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Prêter sa voiture à ses enfants ou petits-enfants : êtes-vous bien assuré ? Dans ces communes, entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027, votre voiture devra remplir l'une de deux conditions. Soit rouler sur, soit transporter des chaînes ou des chaussettes à neige capables d'équiper au moins deux roues motrices. Service-Public recommande les chaînes métalliques à ceux qui fréquentent souvent ces zones, et les chaussettes textiles pour un usage occasionnel, à condition de vérifier qu'elles correspondent à la taille de vos roues et à l'espace sous la carrosserie. Les véhicules équipés de pneus à clous échappent à l'obligation.Encore faut-il que vos pneus hiver soient reconnus comme tels. Seuls les pneus marqués, une montagne à trois pics surmontée d'un flocon moulée sur le flanc, valent équipement complet. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques l'avait annoncé dès 2021 : le simple marquage M+S, toléré pendant les trois premiers hivers, ne suffit plus depuis le 1er novembre 2024. Un pneu quatre saisons convient s'il porte ce flocon ; sans lui, il faut des chaînes ou des chaussettes dans le coffre. Je trouve que ce petit pictogramme, que nous regardons rarement en temps normal, mérite dix secondes à genoux dans l'allée avant le départ.

Amende de 135 euros : ce que le ministère de l'Intérieur a répondu au Sénat Vient alors la question qui fait les gros titres : combien risquez-vous si votre voiture n'est pas équipée ? Sur le papier, la sanction annoncée est une contravention de quatrième classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros, et une possible immobilisation du véhicule. C'est celle qu'évoquait la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane Noël dans une question écrite au ministre de l'Intérieur, en novembre 2025, en relevant que les informations données aux communes et aux automobilistes étaient imprécises, voire contradictoires.



La réponse du ministère de l'Intérieur, publiée le 12 février 2026 au Journal officiel du Sénat, a le mérite de la clarté. Depuis l'origine, la mesure est appliquée « de manière pédagogique, sans sanction », car une sanction nécessite un décret. Le ministère explique avoir d'abord voulu laisser un délai d'adaptation, puis régler le cas de certains pneus professionnels par un arrêté du 30 octobre 2025, publié trop tard pour que le décret puisse sortir en 2025.



Or le décret n'est toujours pas paru. Selon Démarches administratives, aucun décret de sanction n'avait été publié au 21 octobre 2026, et la réponse ministérielle ne fixe aucune date. Autrement dit, si un gendarme vous contrôle dans une commune concernée sans pneus hiver ni chaînes, il n'aura pas de texte pour vous dresser ces 135 euros, du moins tant qu'un décret ne paraît pas au Journal officiel.



En montagne, un autre panneau peut déjà vous coûter jusqu'à 150 euros Mais attention à ne pas en conclure que la neige se brave sans risque d'amende. Dans une réponse publiée le 21 mars 2023, le ministère de l'Intérieur précisait à la députée Émilie Bonnivard qu'il est déjà possible de sanctionner le non-port d'équipement exigé par la signalisation. Le panneau dit B26, qui impose les équipements spéciaux, signifie que sur une route enneigée, y compris en dehors de la période hivernale, il faut monter les chaînes, et non simplement les avoir à bord.



Le ministère ajoute que les pneus marqués 3PMSF satisfont à ce panneau, sauf si un panonceau exige explicitement des chaînes. Ne pas le respecter relève d'une contravention de deuxième classe, jusqu'à 150 euros. Avec des chaussettes au fond du coffre, vous êtes en règle à l'entrée de la commune, mais plus devant ce panneau si elles y restent. Sauf que les enfiler à genoux sur un bas-côté gelé, les doigts engourdis, n'a rien d'une formalité : le geste s'apprend bien mieux dans notre allée, au sec, qu'au pied d'un col sous la neige.



D'ailleurs, l'obligation vise d'abord autre chose que la verbalisation. Le ministère de l'Intérieur la justifie par la volonté d'éviter que des véhicules ne se retrouvent bloqués sur les routes, et une voiture en travers d'une montée peut bloquer ceux qui la suivent. Pour votre trajet de cet hiver, ce n'est pas l'amende qu'il faut redouter en premier, c'est la nuit passée dans une file de voitures à l'arrêt.