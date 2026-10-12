Automobile

Il fait oublier le GPS d'origine et rajeunit les voitures sans CarPlay : les automobilistes plébiscitent cet accessoire Amazon vendu moins de 60 €

Votre voiture a bien un écran, mais il a pris un sacré coup de vieux : un GPS aux cartes figées, et un téléphone qui refuse de s'y connecter. Pourtant, un simple boîtier posé sur le tableau de bord pourrait régler définitivement le problème : votre téléphone reste rangé, et Waze, Google Maps, votre musique ou vos appels s'affichent directement en grand, devant vous. Les automobilistes l'ont adopté en masse, et pour quelques dizaines d'euros, votre voiture fait un bond en avant technologique de dix ans. Rien de moins !

Par Fabrice Crozier | Publié le 12 Octobre 2026 à 09:48 | mis à jour le 12 Octobre 2026 à 09:49



Votre écran d'origine a vieilli, son gps n'est plus à jour et perturbe vos trajets ? CarPlay ou Android Auto depuis votre téléphone. Sa promesse tient en une ligne : retrouver dans une voiture de dix ou quinze ans d'âge les applications de navigation, la musique et les appels de son smartphone, le tout pilotable par commande vocale. Le public visé, c'est vous, si votre voiture a un écran d'origine qui ne sait pas dialoguer avec votre téléphone ou dont le logiciel GPS est obsolète. Jusqu'ici, la seule solution passait par un nouvel autoradio, à faire poser chez un garagiste. Désormais, il y a une autre solution disponible, beaucoup plus abordable et autrement plus simple à installer.



L'écran à poser change en effet l'équation : pas de démontage, pas de facture d'atelier, et votre voiture garde sa planche de bord d'origine. Pour beaucoup d'entre nous, c'est la seule façon raisonnable de moderniser une voiture qu'on n'a aucune intention de changer.

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Ce que vous gagnez dès le premier trajet toujours à jour, avec les bouchons en temps réel et les travaux du jour. Fini les mises à jour payantes du GPS d'origine, que plus personne ne fait.



Les appels passent en mains libres, et l'assistant vocal de votre téléphone lit vos messages et prend vos réponses à la voix. Vous dites l'adresse, l'itinéraire se lance. Si vous ne deviez retenir qu'un avantage, ce serait celui-là : vos mains restent sur le volant, du départ à l'arrivée.



Et vos yeux y gagnent aussi. Sur un téléphone, la carte tient dans quelques centimètres et les noms de rues demandent un effort de lecture. Sur un écran plus grand, posé à hauteur du regard, les flèches et les indications se lisent d'un coup d'œil, sans chercher ses lunettes. Pour qui a passé la cinquantaine, la différence se mesure dès le premier rond-point.



Le modèle que nous avons retenu est

Le premier changement se voit dès que vous démarrez. Votre téléphone se connecte tout seul, et l'écran affiche les applications que vous utilisez déjà : Waze, Google Maps, Plans, votre musique, vos podcasts. Les cartes sont celles de votre smartphone, donc, avec les bouchons en temps réel et les travaux du jour. Fini les mises à jour payantes du GPS d'origine, que plus personne ne fait.Les appels passent en mains libres, et l'assistant vocal de votre téléphone lit vos messages et prend vos réponses à la voix. Vous dites l'adresse, l'itinéraire se lance. Si vous ne deviez retenir qu'un avantage, ce serait celui-là : vos mains restent sur le volant, du départ à l'arrivée.Et vos yeux y gagnent aussi. Sur un téléphone, la carte tient dans quelques centimètres et les noms de rues demandent un effort de lecture. Sur un écran plus grand, posé à hauteur du regard, les flèches et les indications se lisent d'un coup d'œil, sans chercher ses lunettes. Pour qui a passé la cinquantaine, la différence se mesure dès le premier rond-point.Le modèle que nous avons retenu est disponible ici sur Amazon, à moins de 60 euros . Ce lien est affilié : si vous achetez par son intermédiaire, SeniorActu perçoit une commission, sans surcoût pour vous. Avant de commander, vérifiez simplement deux points sur la fiche du produit : la compatibilité avec votre téléphone, et la façon dont le son passe dans la voiture.

Installé en cinq minutes, sans passer au garage Mais le vrai argument, pour une voiture qui a déjà quelques années, tient à l'installation. L'écran se fixe sur le tableau de bord ou sur le bas du pare-brise, se branche sur la prise allume-cigare, et il est prêt. Aucun câble à faire passer derrière la planche de bord, aucun autoradio à démonter, aucun rendez-vous au garage.



Comparez avec la solution classique : un autoradio compatible CarPlay posé par un professionnel se chiffre souvent en centaines d'euros, et il faut parfois un kit d'adaptation propre à votre modèle de voiture. Ici, le jour où vous changez de voiture, l'écran déménage avec vous en deux gestes. Il peut même passer d'une voiture à l'autre dans le couple, selon qui prend le volant. Votre écran d'origine continue de servir à ce qu'il fait encore bien, la radio ou la caméra de recul : vous ne perdez rien de ce que votre voiture faisait déjà.



Un écran que le Code de la route autorise

Côté réglementation, vous êtes tranquille. Le Code de la route autorise dans le champ de vision du conducteur tout écran qui sert d'aide à la conduite ou à la navigation, et c'est exactement la fonction de cet appareil. L'article R412-6-2 ne vise que les écrans sans rapport avec la conduite, comme une tablette qui diffuse un film. Seule précaution de bon sens, la même que pour n'importe quel GPS : gardez les éventuelles vidéos pour les pauses, et posez l'écran assez bas pour qu'il ne masque pas la route.

Votre téléphone reste rangé, et votre permis avec Reste l'argument le plus solide en faveur de cet accessoire, et il concerne votre téléphone. Le tenir en main au volant coûte 135 euros et 3 points, rappelle AXA Prévention dans ses supports de sensibilisation. Le même organisme chiffre ce que représente un coup d'œil : cinq secondes sur un écran à 50 km/h, c'est environ 70 mètres parcourus sans regarder la route. Donc un téléphone rangé dans le vide-poche, avec la carte affichée en grand, vaut mieux qu'un smartphone coincé dans le porte-gobelet.



En revanche, l'écran ne vous dispense pas de préparer le trajet avant de démarrer : saisir une adresse en roulant reste une manipulation, quelle que soit la taille de l'écran. Vous voyez le paradoxe ? Bien réglé, cet écran rend votre conduite plus sûre que l'ancien GPS, à condition qu'il ne serve qu'à une seule chose pendant le trajet : vous montrer la route.

Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer. Cet article contient des liens affiliés Amazon, ce qui signifie que SeniorActu peut toucher une commission si vous réalisez un achat, sans impact sur le prix final que vous payez.