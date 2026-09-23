Permis de conduire suspendu sans être au volant : le préfet vise l'usage répété de stupéfiants, pas la morphine de votre ordonnance

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Tout se joue sur ce mot, « réitération ». En droit pénal, il a un sens précis, fixé par l'article 132-16-7 du Code pénal : il y a réitération lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne relève pas de la récidive légale. Un consommateur de cannabis contrôlé pour la première fois n'entre pas dans le dispositif. Il faut un antécédent, puis un nouveau procès-verbal.Sauf que la loi ne dit pas ce qui compte comme antécédent, et les avocats se divisent déjà. L'usage de stupéfiants est le plus souvent sanctionné par une amende forfaitaire délictuelle, payée sans passer devant un juge. Plusieurs cabinets spécialisés estiment qu'une telle amende n'est pas une condamnation au sens du Code pénal et ne devrait pas suffire à fonder une suspension. D'autres relèvent que la loi RIPOST inscrit désormais ces amendes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qui renforce leur poids. Le même mot soulève une seconde difficulté : un nouvel usage commis dans le délai de la récidive n'est pas, en droit, une réitération. Les premiers recours devant les tribunaux administratifs trancheront ces questions.Le préfet, lui, n'est jamais obligé d'agir. Saisi du procès-verbal, il peut suspendre, adresser un simple avertissement ou classer le dossier. S'il suspend, la durée est plafonnée àpar l'article L. 224-8 du Code de la route, contre un an pour l'alcool ou les stupéfiants au volant. Aucun point n'est retiré, et les forces de l'ordre ne peuvent pas retenir le permis sur le trottoir pour ce seul motif.Une inconnue demeure sur l'après. Le contrôle médical exigé avant de reprendre le volant après une suspension de plus d'un mois ne vise, dans le Code de la route, que les infractions prévues par ce code, et l'usage de stupéfiants relève du Code de la santé publique. Le préfet pourra-t-il l'imposer ici ? Les premiers arrêtés le diront.