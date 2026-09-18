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Macaron S pour les seniors au volant : la Sécurité routière confirme qu'aucun texte ne vous oblige à le coller sur votre voiture

Un S rouge sur fond blanc, collé à la lunette arrière, s'affiche sur de plus en plus de voitures conduites par des seniors. Sur les réseaux sociaux, une rumeur tenace présente ce macaron comme bientôt obligatoire pour les conducteurs âgés. Si vous êtes encore au volant, la question se pose vite : faut-il en commander un pour votre voiture avant de risquer une amende ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 18 Septembre 2026 à 07:00 | mis à jour le 17 Septembre 2026 à 19:08



Un S que personne ne peut vous imposer



La rumeur, elle, circule depuis des années. Un reportage diffusé le 16 septembre dans le journal de 13 heures de France 2, repris par franceinfo, rappelle qu'elle refait surface régulièrement sur les réseaux sociaux et provoque chaque fois une avalanche de réactions. Certains internautes y voient une mesure contre les aînés, d'autres une bonne idée. Aucune loi ni aucun décret n'a pourtant été publié en ce sens.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Commençons par la réponse que vous cherchez : non, ce macaron n'est pas obligatoire, et aucun projet ne vise à l'imposer. Sur sa page consacrée aux rumeurs sur le macaron S , la Sécurité routière écrit qu'il n'est pas envisagé de rendre ce S obligatoire à l'arrière des voitures conduites par des personnes de plus de 70 ans. Le service de l'État ajoute que les conducteurs qui le jugent utile restent libres de le coller, sans qu'aucun texte ne les y pousse.La rumeur, elle, circule depuis des années. Un reportage diffusé le 16 septembre dans le journal de 13 heures de France 2, repris par franceinfo, rappelle qu'elle refait surface régulièrement sur les réseaux sociaux et provoque chaque fois une avalanche de réactions. Certains internautes y voient une mesure contre les aînés, d'autres une bonne idée. Aucune loi ni aucun décret n'a pourtant été publié en ce sens.

Une initiative associative lancée il y a dix ans Derrière ce S rouge sur fond blanc, il n'y a ni ministère ni préfecture, mais une association, Signal Senior. Son président, Gilles Renard, explique à franceinfo avoir voulu inciter les autres automobilistes à plus de bienveillance envers les conducteurs de plus de 65 ans. Il insiste : l'association ne cherche pas à stigmatiser les seniors, et le disque n'a rien d'obligatoire.



Lancé il y a une dizaine d'années, le macaron a été distribué à près de 15 000 personnes, toujours selon franceinfo. D'après Caradisiac, il se vend entre 4 et 6 euros. Nous avons consulté le site de Signal Senior : l'association y réserve son disque à un public restreint, celui des aînés qui perdent un peu confiance au volant et veulent se rassurer en se rendant visibles.



Ce S relève donc du choix personnel, au même titre qu'un autocollant de club ou de région. Il ne vous accorde aucun droit particulier sur la route, et son absence ne vous en retire aucun.



Le A des jeunes conducteurs n'a pas le même statut La confusion vient en partie du disque A des jeunes conducteurs, lui aussi rouge sur fond blanc. Or ce A est imposé par le Code de la route pendant toute la période probatoire, soit trois ans, ou deux ans après une conduite accompagnée. Son absence expose à une amende forfaitaire de 35 euros. Le S, lui, ne figure dans aucun texte, et aucune amende ne sanctionne son absence. Le jeune conducteur, lui, retire son A à la fin de sa période probatoire.



Ce que les chiffres disent des seniors au volant Le débat repose sur une idée reçue tenace, celle du conducteur âgé qui mettrait les autres en danger. Selon franceinfo, qui s'appuie sur le bilan 2025 de la Sécurité routière, les seniors sont pourtant moins souvent à l'origine d'accidents mortels : la chaîne avance 22 % pour eux, contre 37 % pour les 18-34 ans. C'est aussi pour cette raison que la Prévention routière juge le macaron stigmatisant.



Mais être moins souvent en cause ne veut pas dire être moins exposé. D'après le bilan 2025 de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 382 personnes de 65 à 74 ans et 344 personnes de 75 à 84 ans sont mortes sur les routes de métropole. L'observatoire souligne que les personnes âgées survivent rarement à un accident grave, en raison de leur fragilité physique. Dans son bilan provisoire, il plaçait les 75 ans et plus au deuxième rang des âges les plus exposés, avec 73 tués par million d'habitants, contre 49 en moyenne.



Voilà le paradoxe sur lequel s'appuie l'association : vous causez moins d'accidents graves que les jeunes, mais un choc de même violence vous est plus souvent fatal. Je comprends qu'une partie d'entre nous veuille signaler sa présence à ceux qui roulent derrière. Une conductrice interrogée par France 2 soulève pourtant une objection simple. À ses yeux, un autocollant ne sert à rien tant qu'aucune règle médicale ne l'accompagne.



Pour votre permis, le vrai débat se joue ailleurs 15 ans au maximum. Comme le rappelle une question écrite du député Fabrice Brun publiée au Journal officiel, le texte autorise aussi chaque État à raccourcir cette durée au-delà de 65 ans.



La France dispose de trois ans pour transposer la directive, et rien n'est encore tranché sur les contrôles de santé. En attendant, aucune limite d'âge ne s'applique à votre permis B, et aucune visite médicale ne vous est imposée en raison de votre seul âge. Les députés ont d'ailleurs pris position : selon le dossier législatif de l'Assemblée nationale, leur résolution demandant d'abandonner l'idée d'un renouvellement conditionné à une visite médicale obligatoire est devenue définitive le 19 août 2026.

Sur le même sujet :

Permis de conduire après 70 ans : ce que dit la loi en 2026 et ce que l'Europe va imposer

Si les réactions sont si vives, c'est qu'un autre dossier inquiète les conducteurs âgés : la fin du permis à vie. Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté la directive 2025/2205, qui limite la validité du permis voiture àau maximum. Comme le rappelle une question écrite du député Fabrice Brun publiée au Journal officiel, le texte autorise aussi chaque État à raccourcir cette durée au-delà deLa France dispose de trois ans pour transposer la directive, et rien n'est encore tranché sur les contrôles de santé. En attendant, aucune limite d'âge ne s'applique à votre permis B, et aucune visite médicale ne vous est imposée en raison de votre seul âge. Les députés ont d'ailleurs pris position : selon le dossier législatif de l'Assemblée nationale, leur résolution demandant d'abandonner l'idée d'un renouvellement conditionné à une visite médicale obligatoire est devenue définitive le 19 août 2026.Cette résolution n'a pas la force d'une loi. Elle exprime la position des députés auprès du gouvernement, à qui revient le choix entre une visite chez un médecin, une auto-évaluation ou une autre formule permise par la directive. Sauf que ce choix, contrairement au S, s'appliquera à tous les titulaires du permis concernés.

Coller le S ou non : ce que vous risquez vraiment Alors, faut-il le coller ? Si le macaron vous rassure, rien ne vous interdit de le poser sur votre voiture. S'il vous agace, vous pouvez circuler sans lui et sans craindre le moindre contrôle à son sujet. Dans les deux cas, votre situation au regard du Code de la route reste exactement la même.



En revanche, un message qui vous presserait de commander un disque avant une prétendue date limite mérite toute votre méfiance, puisque aucune échéance n'existe. Si vous le collez malgré tout, mieux vaut un emplacement qui ne gêne ni votre vue vers l'arrière ni la lecture de votre plaque. Et si un proche vous l'offre, vous restez seul juge de l'afficher. Le S dit peut-être quelque chose de votre prudence au volant, mais la loi, elle, ne vous demande rien.