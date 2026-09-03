La conduite autonome de Tesla était jugée trop risquée : le ministre des Transports autorise deux essais, et vous gardez le volant de votre voiture

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Deux règlements des Nations unies encadrent ces systèmes en Europe, et ils ne racontent pas la même histoire. Le R157 vise la conduite déléguée de niveau 3 : la machine prend le contrôle, le conducteur peut décrocher quelques instants. Le R171, adopté par la CEE-ONU, en vigueur depuis septembre 2024 et complété en septembre 2025, vise les systèmes d'aide au contrôle du conducteur, de niveau 2. C'est sous ce second texte que Tesla a fait homologuer sa conduite supervisée aux Pays-Bas.Cette différence de numéro décide de qui paie. Le code de la route français ne décharge le conducteur de sa responsabilité pénale que dans un cas, introduit par l'ordonnance du 14 avril 2021 et le décret du 29 juin 2021 : lorsqu'un système de conduite automatisé exerce ledu véhicule. Un système de niveau 2 ne l'exerce jamais. Vous restez donc le conducteur, avec vos points, vos amendes et votre assurance.Tesla ne dit rien d'autre. Sur sa page d'assistance française, le constructeur indique que le conducteur doit accepter, avant la première activation, de garder les mains sur le volant en permanence et de rester maître du véhicule. Une caméra au-dessus du rétroviseur intérieur surveille son attention.Les rappels ignorés se paient immédiatement. L'assistance se coupe pour le trajet en cours, et au bout de trois désactivations forcées sur les voitures sans caméra habitacle, cinq sur celles qui en sont équipées, la fonction disparaît environ une semaine. Nous connaissons tous la pente naturelle : plus une aide fonctionne bien, moins on la surveille. La caméra est là pour la contredire.