Automobile Golf, Tiguan, Touran : Volkswagen rappelle 2,16 millions de voitures pour une vis de direction, et votre carte grise suffit pour vérifier la vôtre Vous garez votre Golf devant chez vous, votre Tiguan dort au garage, votre Touran promène les petits-enfants depuis des années. Depuis le 22 septembre, Volkswagen fait revenir une partie de ces voitures en atelier, pour une pièce que personne ne regarde jamais. Le constructeur assure que l'on peut continuer à rouler en attendant ; le défaut, lui, ne se corrige pas tout seul. Partager : W f X in @

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Septembre 2026 à 11:48 | mis à jour le 27 Septembre 2026 à 11:48

Une vis de direction, onze ans de production 2 159 054 Volkswagen dans le monde : des Golf, des Golf Variant, des Tiguan, des Touran et des Caddy produits entre le 24 septembre 2013 et le 1er juillet 2024. La seconde concerne 696 547 Audi Q3 fabriqués entre fin octobre 2017 et fin mai 2024. Les deux campagnes réunies totalisent 2 855 601 voitures, dont un tiers circulent en Allemagne.



Or ces chiffres mondiaux laissent sans réponse la question qui nous intéresse : combien de ces voitures roulent en France ? Aucun nombre n'a été publié à ce jour pour le parc français. Avec des modèles aussi répandus que la Golf ou le Tiguan, une partie du parc français est très probablement concernée, et il y a de bonnes chances que vous en croisiez un sur votre parking, quand ce n'est pas le vôtre qui s'y trouve.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le mardi 22 septembre, l'autorité allemande de l'automobile, le KBA, a publié deux campagnes de rappel ; relayées par la presse le vendredi 25, elles ont fait le tour de l'Europe en quelques heures. La première visedans le monde : des Golf, des Golf Variant, des Tiguan, des Touran et des Caddy produits entre le 24 septembre 2013 et le 1er juillet 2024. La seconde concernefabriqués entre fin octobre 2017 et fin mai 2024. Les deux campagnes réunies totalisent 2 855 601 voitures, dont un tiers circulent en Allemagne.Or ces chiffres mondiaux laissent sans réponse la question qui nous intéresse : combien de ces voitures roulent en France ? Aucun nombre n'a été publié à ce jour pour le parc français. Avec des modèles aussi répandus que la Golf ou le Tiguan, une partie du parc français est très probablement concernée, et il y a de bonnes chances que vous en croisiez un sur votre parking, quand ce n'est pas le vôtre qui s'y trouve.

Pourquoi le danger guette au moment de vous garer La pièce en cause est une simple vis. Elle fixe, du côté droit, le boîtier de direction au berceau qui porte l'essieu avant. Avec les années, l'humidité s'infiltre autour d'elle, et le sel répandu sur les routes en hiver accélère la rouille. Le métal s'amincit sans que rien ne se voie depuis le poste de conduite.



Sauf que cette vis travaille surtout quand vous roulez au pas. Comme l'explique le magazine technique allemand heise, les efforts les plus violents sur la direction surviennent lors des manœuvres lentes, en particulier quand on se gare. C'est à ce moment qu'une tête de vis rongée peut céder. Le boîtier reste alors tenu par un second point de fixation ; s'il est à son tour trop sollicité, son carter peut casser, et la voiture ne répond plus au volant.



Je le dis sans détour : ce scénario reste rare. Selon le magazine allemand auto motor und sport, Volkswagen estime qu'au plus 1 % des voitures rappelées pourraient présenter le défaut, et le KBA n'a connaissance d'aucun accident ni d'aucun blessé. Rapporté aux 2 159 054 Volkswagen du rappel, ce pourcentage représente tout de même jusqu'à 21 590 voitures dans le monde, le calcul est le nôtre. C'est peu à l'échelle du parc, et bien trop pour parier que la vôtre n'en fait pas partie.



Le numéro qui dit si votre voiture est concernée



Ce numéro de 17 caractères figure sur votre carte grise, à la ligne repérée par la lettre E. Il est aussi inscrit dans la partie basse du pare-brise, lisible depuis l'extérieur. Avec lui en main, un appel à votre concessionnaire ou à un atelier agréé suffit : l'atelier interroge la base du constructeur et vous confirme si la campagne vise votre voiture. Citer le code du rappel, 48VS pour les Volkswagen et 48LG pour les Audi Q3, évite les malentendus au téléphone.



Mais faut-il attendre la lettre du constructeur ? Les propriétaires concernés doivent être prévenus par courrier, seulement le calendrier des envois en France n'a pas été précisé au moment où nous écrivons. Si vous avez acheté votre voiture d'occasion, ou si vous avez déménagé depuis, rien ne garantit que ce courrier arrive à la bonne adresse. Mieux vaut donc poser la question vous-même : si la réponse est non, vous serez tranquille pour de bon sur ce point. D'ailleurs, la fiche officielle de ce rappel, référencée 17016R, se consulte dans la

Les dates de production ne suffisent pas à trancher. Toutes les Golf sorties d'usine entre 2013 et 2024 ne sont pas concernées : le rappel ne vise que certaines versions de chaque modèle. Le seul moyen fiable de savoir si votre voiture en fait partie, c'est son numéro d'identification, que les garagistes appellent le « VIN ».Ce numéro defigure sur votre carte grise, à la ligne repérée par la lettre E. Il est aussi inscrit dans la partie basse du pare-brise, lisible depuis l'extérieur. Avec lui en main, un appel à votre concessionnaire ou à un atelier agréé suffit : l'atelier interroge la base du constructeur et vous confirme si la campagne vise votre voiture. Citer le code du rappel,pour les Volkswagen et 48LG pour les Audi Q3, évite les malentendus au téléphone.Mais faut-il attendre la lettre du constructeur ? Les propriétaires concernés doivent être prévenus par courrier, seulement le calendrier des envois en France n'a pas été précisé au moment où nous écrivons. Si vous avez acheté votre voiture d'occasion, ou si vous avez déménagé depuis, rien ne garantit que ce courrier arrive à la bonne adresse. Mieux vaut donc poser la question vous-même : si la réponse est non, vous serez tranquille pour de bon sur ce point. D'ailleurs, la fiche officielle de ce rappel, référencée 17016R, se consulte dans la base des rappels du KBA , en allemand ou en anglais, en cherchant la marque Volkswagen.

Faut-il laisser la voiture au garage en attendant ? Un porte-parole de Volkswagen, interrogé par l'AFP, a été clair : le danger n'est pas assez aigu pour immobiliser la voiture, et l'on peut continuer à rouler jusqu'au rendez-vous chez le concessionnaire. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre Touran au garage en attendant, ni de renoncer à vos courses.



En revanche, certains signes justifient de s'arrêter. Ni le KBA ni le constructeur ne citent de signal d'alerte fiable. Le site allemand heise évoque toutefois, en théorie, un jeu inhabituel dans le volant, une sensation de direction qui change, ou des claquements venant de l'avant de la voiture. Dans ce cas, la voiture ne doit plus rouler : elle doit être examinée sur place ou remorquée jusqu'à l'atelier. En attendant votre rendez-vous, rien ne vous empêche aussi de ménager votre direction lors des créneaux serrés, là où l'on tourne le volant presque à l'arrêt.



Audi, Seat, Skoda : le rappel gagne le groupe Ce rappel déborde largement le logo VW. Le KBA a ouvert une campagne distincte pour quelque 66 000 Seat Ateca et Tarraco construits entre avril 2016 et septembre 2024. Chez Skoda, le quotidien allemand Handelsblatt évoque plus d'un million de voitures, sans chiffre officiel à ce jour. Additionnées, les fiches Volkswagen, Audi et Seat dépassent déjà 2,9 millions de voitures. Si vous roulez dans l'une de ces marques du groupe, la même vérification par la carte grise vaut pour vous.



Une heure d'atelier, rien à payer Une fois la campagne confirmée pour votre voiture, la réparation consiste à remplacer la vis d'origine par une vis plus résistante à la corrosion. Elle est prise en charge par le constructeur, et Volkswagen l'estime à une heure au plus, selon l'agence AP. Autant dire que vous n'aurez rien à débourser, ni pour la pièce ni pour la main-d'œuvre. Pour mesurer le paradoxe, cette vis se vend autour de 6 euros, selon le quotidien allemand Bild.



Cette disproportion fait tout le sel de l'affaire : une pièce de quelques euros, cachée sous la voiture, renvoie des millions de véhicules à l'atelier. Pour vous, la démarche tient à un coup de téléphone, votre carte grise posée à côté du combiné, avant que les routes salées de l'hiver ne reviennent.

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