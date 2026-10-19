Automobile

Le Mondial de l'Auto a attiré 518 372 visiteurs à Paris, et ceux qui voulaient changer de voiture ont vu Renault et BYD s'y disputer les commandes

Pendant six jours, la porte de Versailles n'a pas désempli : le Mondial de l'Auto a refermé ses portes dimanche sur plus de 86 000 entrées par jour en moyenne. Pourtant, les voitures neuves se vendent encore mal en France. Si vous pensez changer de voiture, ce qui s'est joué dans les allées vous concerne avant même votre prochain passage chez le concessionnaire.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Octobre 2026 à 08:41 | mis à jour le 19 Octobre 2026 à 08:42



518 372 visiteurs : le Mondial de l'Auto a fait le plein à Paris



Les organisateurs ont publié leur bilan dimanche 18 octobre : 518 372 visiteurs en six jours, plus de 60 constructeurs et plus de 100 exposants. C'est un peu mieux qu'en 2024, quand le salon avait accueilli 508 007 personnes, soit une hausse d'environ 2 %, selon notre calcul. Rapportée à chaque journée, l'affluence dépasse les 86 000 entrées, un record selon BFM TV. Le volume total reste en revanche en retrait des chiffres de la décennie précédente, note la même chaîne.

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Des ventes qui patinent, des stands qui signent 25 sur une soixantaine de constructeurs, un record, selon France 3 Paris Île-de-France, quand d'autres décomptes en retiennent une vingtaine. Leur poids dans les ventes françaises reste pourtant modeste, autour de 5 %, d'après France 3. Les avis recueillis par L'argus auprès des visiteurs étaient partagés et très tranchés, certains jugeant les modèles européens mieux finis que ceux de marques arrivées sans image ni histoire. De nombreux visiteurs y ont découvert des noms encore inconnus chez nous, comme Zeekr, Aito ou Li Auto.



Je vous le dis comme je le pense : avant de comparer les prix, regardez où se trouve l'atelier le plus proche de chez vous. Une voiture se garde de longues années, et l'entretien, les pièces et la garantie passent par un réseau. BYD revendique environ 130 points de vente en France et en vise 200, rapporte Economie Matin. Le groupe Chery, avec Omoda et Jaecoo, prévoit pour sa part d'atteindre 400 points de vente d'ici 2027. Ce sont des promesses : vérifiez qu'elles se traduisent déjà près de votre domicile.

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Golf, Tiguan, Touran : Volkswagen rappelle 2,16 millions de voitures pour une vis de direction, et votre carte grise suffit pour vérifier la vôtre Vous l'avez peut-être remarqué en regardant les reportages : jamais le salon parisien n'avait compté autant de marques chinoises. Elles étaient, un record, selon France 3 Paris Île-de-France, quand d'autres décomptes en retiennent une vingtaine. Leur poids dans les ventes françaises reste pourtant modeste, autour de 5 %, d'après France 3. Les avis recueillis par L'argus auprès des visiteurs étaient partagés et très tranchés, certains jugeant les modèles européens mieux finis que ceux de marques arrivées sans image ni histoire. De nombreux visiteurs y ont découvert des noms encore inconnus chez nous, comme Zeekr, Aito ou Li Auto.Je vous le dis comme je le pense : avant de comparer les prix, regardez où se trouve l'atelier le plus proche de chez vous. Une voiture se garde de longues années, et l'entretien, les pièces et la garantie passent par un réseau. BYD revendique environ 130 points de vente en France et en vise 200, rapporte Economie Matin. Le groupe Chery, avec Omoda et Jaecoo, prévoit pour sa part d'atteindre 400 points de vente d'ici 2027. Ce sont des promesses : vérifiez qu'elles se traduisent déjà près de votre domicile.

Vingt-cinq marques chinoises sur votre route 25 sur une soixantaine de constructeurs, un record, selon France 3 Paris Île-de-France, quand d'autres décomptes en retiennent une vingtaine. Leur poids dans les ventes françaises reste pourtant modeste, autour de 5 %, d'après France 3. Les avis recueillis par L'argus auprès des visiteurs étaient partagés et très tranchés, certains jugeant les modèles européens mieux finis que ceux de marques arrivées sans image ni histoire. De nombreux visiteurs y ont découvert des noms encore inconnus chez nous, comme Zeekr, Aito ou Li Auto.



Je vous le dis comme je le pense : avant de comparer les prix, regardez où se trouve l'atelier le plus proche de chez vous. Une voiture se garde de longues années, et l'entretien, les pièces et la garantie passent par un réseau. BYD revendique environ 130 points de vente en France et en vise 200, rapporte Economie Matin. Le groupe Chery, avec Omoda et Jaecoo, prévoit pour sa part d'atteindre 400 points de vente d'ici 2027. Ce sont des promesses : vérifiez qu'elles se traduisent déjà près de votre domicile.

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Avant de changer de voiture, ne signez pas trop vite 47 000 euros TTC, pesant moins de 2,4 tonnes et affichant un score environnemental d'au moins 60 points.



Le point le plus délicat tient au calendrier. Comme le précise le ministère de l'Économie sur sa



Combien pouvez-vous espérer ? Bercy annonce pour 2026 des montants indicatifs de 5 700 euros pour les ménages en situation de précarité énergétique, 4 700 euros pour les ménages modestes et 3 500 euros pour les autres. Pour une personne seule, la catégorie modeste s'arrête à 29 253 euros de revenu fiscal de référence ; pour un couple, à 42 933 euros. Un supplément est prévu pour les voitures dont la batterie est fabriquée en Europe.



Sauf que ces montants restent indicatifs, et la somme finale varie d'un financeur à l'autre. Demandez donc deux ou trois propositions avant de choisir, et faites-vous confirmer par écrit la somme qui sera déduite de votre facture.

Si la voiture électrique vous tente, une règle mérite votre attention avant toute signature. Depuis le 1er juillet 2025, l'ancien bonus écologique a laissé place à la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques », financée par les fournisseurs d'énergie. Elle ne concerne que les voitures neuves 100 % électriques, vendues moins de, pesant moins de 2,4 tonnes et affichant un score environnemental d'au moins 60 points.Le point le plus délicat tient au calendrier. Comme le précise le ministère de l'Économie sur sa fiche consacrée à cette prime , la demande doit être faite avant la signature du devis, du bon de commande ou du contrat de location. Le vendeur doit en outre être partenaire d'un signataire de la charte. Un bon de commande signé dans l'enthousiasme d'un salon, sans cette démarche préalable, peut donc vous priver de l'aide.Combien pouvez-vous espérer ? Bercy annonce pour 2026 des montants indicatifs depour les ménages en situation de précarité énergétique, 4 700 euros pour les ménages modestes et 3 500 euros pour les autres. Pour une personne seule, la catégorie modeste s'arrête à 29 253 euros de revenu fiscal de référence ; pour un couple, à 42 933 euros. Un supplément est prévu pour les voitures dont la batterie est fabriquée en Europe.Sauf que ces montants restent indicatifs, et la somme finale varie d'un financeur à l'autre. Demandez donc deux ou trois propositions avant de choisir, et faites-vous confirmer par écrit la somme qui sera déduite de votre facture.

Le Mondial de l'Auto reviendra en 2028, sur deux week-ends Le prochain rendez-vous est déjà fixé. Le Mondial de l'Auto reviendra en octobre 2028, sur deux week-ends au lieu d'un et dans une nouvelle implantation, a annoncé son directeur, Serge Gachot. D'ici là, nous aurons vu si les marques chinoises tiennent leurs promesses de réseau, et si les ventes rattrapent enfin l'affluence. Pour votre prochaine voiture, la leçon du salon tient en peu de mots : comparez sans vous presser, et ne signez rien avant d'avoir vérifié vos droits.