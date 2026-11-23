Automobile

7 millions de foyers en étau face au coût de la voiture : et vous, après 65 ans, qu'est-ce qui vous ferait arrêter de conduire ? L'Institut Terram a posé la question

Ils sont 7 millions de foyers à ne pouvoir ni se passer de leur voiture, ni en payer le coût sans que le reste du budget en souffre, et ce constat fait réagir ce lundi. Vous y chercheriez les retraités au premier rang, or ils y sont peu nombreux. Après 65 ans, l'étau est ailleurs : ce qui vous fera un jour arrêter de conduire, et ce qui vous permettra de vous déplacer encore.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 09:06 | mis à jour le 23 Novembre 2026 à 09:06



7 millions de foyers en étau, mais si peu de retraités parmi eux 28 % des foyers qui ont une voiture, soit environ 7 millions.



Or ce groupe ne ressemble pas à l'image qu'on s'en fait. On y trouve 39 % des 35-49 ans, mais seulement 13 % des 65 ans et plus et 14 % des retraités. Le poids de la voiture pèse donc d'abord sur les actifs, ouvriers et employés compris. Pour vous, la bonne nouvelle s'arrête pourtant là, car l'étude s'attarde aussi sur une échéance qui attend la plupart d'entre nous : le jour où l'on arrête de conduire.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). L'Institut Terram a soumis un long questionnaire à 3 214 Français, du 15 au 23 octobre, avec l'institut OpinionWay. De leurs réponses, il tire un portrait du pays vu du volant et isole un groupe qu'il appelle les « dépendants et exposés » : des ménages qui ne peuvent ni se passer de leur voiture ni la payer sans que cela pèse sur le reste. Ils représentent, soit environ 7 millions.Or ce groupe ne ressemble pas à l'image qu'on s'en fait. On y trouve 39 % des 35-49 ans, mais seulement. Le poids de la voiture pèse donc d'abord sur les actifs, ouvriers et employés compris. Pour vous, la bonne nouvelle s'arrête pourtant là, car l'étude s'attarde aussi sur une échéance qui attend la plupart d'entre nous : le jour où l'on arrête de conduire.

Arrêter de conduire : l'âge et la vue avant une solution de rechange le grand âge, à 45 %, et un problème de santé ou de vue, à 43 %. Une obligation réglementaire arrive bien après. Dans leur esprit, c'est donc le corps, bien plus que la loi, qui fixera l'échéance.



Chez les 65 ans et plus, deux réponses ressortent. Un quart d'entre eux, 24 %, mettent en avant une obligation réglementaire. En revanche, une solution de remplacement satisfaisante, celle qui donnerait envie de laisser la voiture au garage, n'est citée que par 6 % des 65 ans et plus. Patrice, 81 ans, l'un des témoins de l'étude, le dit sans détour : « C'est sans doute ma dernière voiture. »

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Fin du permis à vie : ce détail de la directive européenne qui inquiète les automobilistes après 65 ans Interrogés sur ce qui les pousserait le plus probablement à lâcher le volant, les conducteurs citent loin devant. Une obligation réglementaire arrive bien après. Dans leur esprit, c'est donc le corps, bien plus que la loi, qui fixera l'échéance.Chez les 65 ans et plus, deux réponses ressortent. Un quart d'entre eux, 24 %, mettent en avant une obligation réglementaire. En revanche, une solution de remplacement satisfaisante, celle qui donnerait envie de laisser la voiture au garage, n'est citée que par. Patrice, 81 ans, l'un des témoins de l'étude, le dit sans détour : « C'est sans doute ma dernière voiture. »

Vos déplacements dans dix ans, l'inquiétude des 65 ans et plus Le résultat qui m'a le plus interpellé se trouve plus loin dans l'étude. Invités à noter de 0 à 10 leur inquiétude sur leur capacité à se déplacer dans dix ans, les 65 ans et plus montent à 6,7 sur 10.



Et le calendrier n'arrange rien, puisque les générations nées juste après la guerre atteignent 80 ans à partir de 2026, rappelle l'Institut Terram. Le même document prévoit que le nombre des 75 ans et plus augmentera de plus de deux millions d'ici à 2035, autant de conducteurs qui devront un jour trouver une autre façon de se déplacer.

À la campagne, une voiture sans remplaçant À la campagne, la voiture n'a guère de remplaçant. Sur une échelle de 0 à 10, la dépendance à la voiture atteint en moyenne 8,6 en commune rurale, contre 5,7 dans l'agglomération parisienne. Sans voiture, aller chez le médecin y serait difficile ou impossible pour 76 % des ruraux.



Ce sont justement ces territoires qui comptent le plus de retraités. L'Institut Terram souligne que l'on y dépend le plus de la voiture et que ce sont aussi ceux où les retraités sont les plus nombreux. Pour vous qui vivez loin d'une ligne de bus, la question de l'après-volant mérite donc d'être posée bien avant qu'elle ne s'impose.

Le jour où vous lâcherez le volant, qui prendra le relais ? 49 %, transporte régulièrement une personne qui ne conduit pas, qu'elle soit âgée, jeune ou malade. D'ailleurs, l'Institut Terram constate que les ruraux qui ne conduisent plus ont souvent, dans leur propre foyer, quelqu'un qui conduit. Nous savons ce que cette entraide suppose d'agendas à caler, et ce qu'il en coûte parfois de solliciter ses proches.



Sauf que d'autres relais existent, et mieux vaut les repérer tant que vous conduisez encore. Lorsque la conduite n'est plus possible, le service public



Demander dès cet hiver à votre mairie ce qui existe autour de chez vous est le meilleur moyen de garder la main sur ce jour-là. Le préparer plutôt que le subir, c'est choisir vous-même le moment où la voiture restera au garage. La réponse se trouve d'abord dans la famille et le voisinage. Près d'un conducteur sur deux,, qu'elle soit âgée, jeune ou malade. D'ailleurs, l'Institut Terram constate que les ruraux qui ne conduisent plus ont souvent, dans leur propre foyer, quelqu'un qui conduit. Nous savons ce que cette entraide suppose d'agendas à caler, et ce qu'il en coûte parfois de solliciter ses proches.Sauf que d'autres relais existent, et mieux vaut les repérer tant que vous conduisez encore. Lorsque la conduite n'est plus possible, le service public Santé.fr cite les transports en commun, le covoiturage, ainsi que les services spécialisés et le transport à la demande. Avant d'en arriver là, le même site signale Mobisenior, qui propose gratuitement aux seniors un accompagnement pour préserver leur mobilité le plus longtemps possible en toute sécurité.Demander dès cet hiver à votre mairie ce qui existe autour de chez vous est le meilleur moyen de garder la main sur ce jour-là. Le préparer plutôt que le subir, c'est choisir vous-même le moment où la voiture restera au garage.