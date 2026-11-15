Automobile

Plus de 2 200 stations en rupture de carburant : votre voiture n'est pas seule touchée, certains délais de livraison du fioul s'allongent

Le prix du gazole a baissé depuis le 1er novembre, et c'est justement ce qui vide des pompes. Jeudi 12 novembre au matin, plus de 2 200 stations manquaient d'au moins un carburant, avec une situation tendue dans le Nord-Est et dans Paris. Si votre voiture vous sert pour le médecin, les courses ou la visite à vos proches, quelques minutes de vérification évitent un trajet pour rien.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Novembre 2026 à 08:46 | mis à jour le 15 Novembre 2026 à 08:46



Plus de 2 200 stations en rupture, mais pas 2 200 pompes vides plus de 2 200 stations manquaient d'au moins un type de carburant. Dans ce décompte de Capital, tiré des données officielles, une station figure dès qu'un type de carburant lui manque. Autrement dit, une partie de ces stations continuait de servir les autres.



Samedi 14 novembre, une station sur dix affichait encore une rupture d'au moins un carburant en France. Les difficultés ont d'abord frappé le réseau TotalEnergies, où plus d'une station sur quatre était en difficulté le 13 novembre. Les enseignes E.Leclerc, U et Auchan sont désormais elles aussi touchées, ce qui rend moins sûr le réflexe d'aller simplement à la station d'à côté.

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Pourquoi les stations du Nord-Est manquent de carburant Depuis le 1er novembre, l'État cède une partie de ses stocks stratégiques de gazole pour faire baisser les prix, et le litre a perdu 18 centimes en moyenne. Les automobilistes ont logiquement afflué vers les pompes les moins chères. Mais dans le quart nord-est, un second problème s'ajoute : le Rhin, par lequel arrive l'essentiel du carburant des dépôts de Strasbourg, Mulhouse, Nancy et Metz, est au plus bas.



« Le niveau bas du Rhin ne permet pas le réapprovisionnement habituel, alors que les ventes ont accéléré depuis le 2 novembre », a résumé sur X Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U. Le fleuve ne mesurait plus que 1,24 mètre à Strasbourg le 12 novembre, contre près de trois mètres en décembre 2023. Dans le Territoire de Belfort, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, entre 25 % et 50 % des stations manquaient d'un carburant ce jour-là.



Le Grand Est tout entier est touché, bien au-delà de l'Alsace. Le 11 novembre à 9 heures, 19 % des stations de la région connaissaient au moins une rupture, soit près du double de la moyenne nationale relevée à la même heure.

Votre voiture pour le médecin ou les courses : vérifiez avant de partir si l'essence ou le gazole y manque avant de prendre la route, plutôt que devant la pompe.



Je vous conseille aussi de repérer une deuxième station sur votre trajet, car une rupture peut s'ouvrir en quelques heures et se refermer aussi vite. Le jour compte également : le week-end du 1er novembre, le taux de rupture sur le gazole avoisinait 40 % dans les stations TotalEnergies. D'ailleurs, les relevés des week-ends précédents incitent à éviter le dimanche pour faire le plein.



Si les files s'allongent dans votre département, sachez enfin que le préfet peut interdire pour quelques jours la vente de carburant en jerrican. Cette mesure vise à freiner les achats de précaution, et elle rend inutile l'idée de remplir des bidons d'avance. Pour beaucoup d'entre nous, hors des grandes villes, la voiture n'est pas un confort : c'est elle qui conduit chez le médecin, au supermarché ou chez les petits-enfants. La bonne nouvelle, c'est que les exploitants déclarent eux-mêmes leurs ruptures sur le site officiel prix-carburants.gouv.fr, dont le ministère de l'Économie tire une carte des stations en difficulté . En ouvrant la fiche de votre station habituelle, vous voyezavant de prendre la route, plutôt que devant la pompe.Je vous conseille aussi de repérer une deuxième station sur votre trajet, car une rupture peut s'ouvrir en quelques heures et se refermer aussi vite. Le jour compte également : le week-end du 1er novembre, le taux de rupture sur le gazole avoisinait 40 % dans les stations TotalEnergies. D'ailleurs, les relevés des week-ends précédents incitent à éviter le dimanche pour faire le plein.Si les files s'allongent dans votre département, sachez enfin que le préfet peut interdire pour quelques jours la vente de carburant en jerrican. Cette mesure vise à freiner les achats de précaution, et elle rend inutile l'idée de remplir des bidons d'avance.

Votre cuve de fioul est-elle concernée ?



Dans cette entreprise, les volumes de fioul attribués ne couvrent pas toujours les besoins. Ailleurs aussi, certains délais de livraison s'allongent. Le délai de livraison ne figure dans aucune statistique : il se demande à votre livreur.



Relevez donc la jauge de votre cuve avant d'appeler, et faites inscrire la date de livraison sur le bon de commande. Sans date convenue, le Code de la consommation prévoit que le professionnel livre au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Sur le même sujet :

Le prix du fioul a chuté en une semaine : avant de remplir votre cuve, comparez le devis de votre livreur au relevé publié par le ministère

Une cuve encore bien remplie laisse le temps de comparer les devis, quand une cuve au plus bas justifie d'appeler votre livreur sans attendre. La question se pose aussi dans les maisons chauffées au fioul, puisque le fioul domestique fait partie des produits concernés par la baisse liée aux stocks de l'État. Cette baisse a fait affluer les commandes. À Marbéville, l'entreprise familiale Multier a vu la baisse annoncée et l'arrivée brutale du froid déclencher une véritable avalanche de commandes.Dans cette entreprise,. Ailleurs aussi, certains délais de livraison s'allongent. Le délai de livraison ne figure dans aucune statistique : il se demande à votre livreur.Relevez donc la jauge de votre cuve avant d'appeler, et faites inscrire la date de livraison sur le bon de commande. Sans date convenue, le Code de la consommation prévoit que le professionnel livreaprès la conclusion du contrat.Une cuve encore bien remplie laisse le temps de comparer les devis, quand une cuve au plus bas justifie d'appeler votre livreur sans attendre.