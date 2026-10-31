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Le calcul de l'éco-score des voitures électriques a changé : pour votre citadine, un bon de commande signé avant le 24 novembre peut sauver la prime

Le calcul de l'éco-score des voitures électriques a changé le 24 octobre, et la liste des versions qui ouvrent droit aux aides changera à son tour le 24 novembre. Si vous pensez à une citadine électrique pour vos trajets de tous les jours, c'est elle qui se retrouve en première ligne. Et selon la date à laquelle vous signerez, la même voiture pourra repartir du garage avec sa prime, ou sans elle.

Par Fabrice Crozier | Publié le 31 Octobre 2026 à 08:51 | mis à jour le 31 Octobre 2026 à 08:52



Le calcul de l'éco-score a changé, la liste suivra le 24 novembre 60 points pour ouvrir droit aux principales aides à l'achat. Pourtant, deux arrêtés du 22 octobre, parus au Journal officiel le lendemain, ont changé la façon d'y parvenir. Le premier modifie la méthode de calcul depuis le 24 octobre, le second fixe la nouvelle liste des versions qui atteignent ce score, et cette liste s'appliquera à partir du 24 novembre 2026.



Ce score ne mesure pas ce que votre voiture consomme sur la route. Il évalue l'empreinte carbone de tout ce qui précède sa mise en circulation : les matériaux, la fabrication de la batterie, l'assemblage et le transport jusqu'en France. Plus cette empreinte est faible, plus la note grimpe, et c'est la barre des 60 points qui sépare les modèles aidés des autres.

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Pourquoi les citadines électriques sont les plus exposées Jusqu'ici, deux groupes de voitures coexistaient. Une voiture d'au moins cinq places, avec 200 litres de coffre et 170 kilomètres d'autonomie, pouvait afficher une empreinte allant jusqu'à 14,25 tonnes équivalent CO2 et obtenir ses 60 points, quand toutes les autres devaient rester sous 8,75 tonnes. La réforme crée une troisième catégorie pour les grands modèles, ceux qui offrent sept places, ou un coffre d'au moins 700 litres, ou au moins 380 kilomètres d'autonomie : ceux-là conservent le plafond d'avant.



Mais entre les deux, la catégorie intermédiaire se resserre. Une voiture de cinq ou six places, avec un coffre de 200 à 700 litres et une autonomie de 250 à 380 kilomètres, doit désormais tenir sous 12,55 tonnes, soit 1,7 tonne de moins. Roole Média cite la Citroën ë-C3 avec batterie de 44 kWh et la Renault 5 « autonomie urbaine » de 40 kWh, qui ne perdent pas automatiquement leur éligibilité, et une ë-C3 de 30 kWh, limitée à 215 kilomètres, qui bascule même dans le groupe le plus strict, à 8,75 tonnes.



J'avoue que le paradoxe m'a interpellé : la réforme ménage les grands modèles à longue autonomie et serre la vis aux petites voitures urbaines, celles qui nous servent aux courses, aux rendez-vous et à aller chercher les petits-enfants.



Ce que votre prime coup de pouce doit à ces 60 points 47 000 euros TTC, de moins de 2 400 kg, et conservée au moins deux ans en cas d'achat.

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Combien représente-t-elle ? Son montant n'est pas fixé par la réglementation, précise la même fiche : il dépend des revenus du foyer, du profil de gros rouleur, du lieu de fabrication de la voiture et de sa batterie, et il varie d'une entreprise à l'autre. Il se chiffre en milliers d'euros, ce qui donne tout son poids à une question simple : sur quelle liste votre voiture sera-t-elle jugée ?

Ces 60 points ne sont pas une note de bonne conduite. Ils conditionnent la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques », l'aide financée par les certificats d'économies d'énergie qui a remplacé le bonus écologique, ainsi que le leasing social. La fiche que Service Public consacre à cette prime rappelle les autres conditions : une voiture neuve, 100 % électrique, d'un coût d'au plusTTC, de moins de 2 400 kg, et conservée au moins deux ans en cas d'achat.Combien représente-t-elle ? Son montant n'est pas fixé par la réglementation, précise la même fiche : il dépend des revenus du foyer, du profil de gros rouleur, du lieu de fabrication de la voiture et de sa batterie, et il varie d'une entreprise à l'autre. Il se chiffre en milliers d'euros, ce qui donne tout son poids à une question simple : sur quelle liste votre voiture sera-t-elle jugée ?

Commandée avant le 24 novembre : la date qui peut sauver votre prime Or tout se joue sur le calendrier. Pour une commande ou un contrat de location signé avant le 24 novembre, l'arrêté prévoit que l'ancienne liste reste applicable lorsqu'elle est plus avantageuse, à condition que la voiture soit facturée, ou le premier loyer versé, au plus tard le 6 février 2027. Le dernier jour pour signer tombera donc le lundi 23 novembre, et le calcul est le nôtre.



Au-delà, la règle générale reprendra la main. La foire aux questions de la Direction générale des entreprises le dit sans détour : c'est la liste en vigueur au moment de la facturation, ou du premier loyer, qui fait foi. Concrètement, une version qui sortirait de la liste le 24 novembre et dont la facture n'arriverait qu'en mars 2027 ne donnerait plus droit à la prime, même commandée en octobre.



La règle joue aussi dans l'autre sens. Comme le relève JeChange, une version qui fait son entrée dans la nouvelle liste n'ouvre droit aux aides que si sa facture est établie le 24 novembre ou après, même lorsque la commande a été passée avant.



Vérifier votre version avant de signer le bon de commande La nouvelle liste compte 1 241 versions de 30 marques, d'après le décompte de Selectra, et elle raisonne en versions, pas en modèles. La Renault 5 y figure sous 25 versions, la Dacia Spring sous une seule. Chaque version porte un code appelé TVV, pour type, variante, version, et une autre batterie, voire une autre taille de jantes, peut faire basculer une voiture proche du seuil.



D'ailleurs, le Journal officiel ne publie aucune comparaison avec l'ancienne liste : c'est donc version par version qu'il faut vérifier, et le nom du modèle sur la brochure ne suffit pas. Avant de signer, posez au vendeur deux questions, et demandez-lui d'y répondre par écrit : le code TVV exact de votre voiture figure-t-il sur la liste du 24 novembre, et à quelle date la facture sera-t-elle établie ? Avec ces deux réponses, vous saurez si votre future citadine roulera avec sa prime ou sans elle.