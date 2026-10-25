Automobile

Vous comptez changer de voiture ? Pour les seniors, l'ADAC a retenu 26 voitures neuves et 29 d'occasion, et le repère qui compte se mesure sur votre siège

Monter à bord sans se plier en deux, se garer sans se tordre le cou : quand on envisage de changer de voiture en prenant de l'âge, ces gestes comptent davantage que la puissance du moteur. L'automobile-club allemand a passé le marché au crible pour dresser sa liste des meilleures voitures pour les seniors. Les modèles retenus surprennent, et le repère qui les départage se mesure en quelques secondes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Octobre 2026 à 10:19 | mis à jour le 25 Octobre 2026 à 10:19



Pourquoi le plus gros SUV n'est pas le bon choix



Ce qui compte, selon le club, tient à quelques gestes : s'asseoir et se relever sans effort, trouver les commandes sans les chercher, voir autour de soi en manœuvrant. Le club rappelle que les conducteurs âgés sont souvent moins mobiles et se retournent moins facilement pour reculer, d'où le poids accordé à la visibilité. La puissance du moteur et l'électronique embarquée passent au second plan.

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Les sept critères d'une voiture pour seniors Nous avons repris le tableau mis à jour par l'ADAC le 8 juin 2026. Pour y figurer, une voiture neuve doit cocher sept cases : offrir au moins quatre places, ne pas dépasser 4,50 mètres de long et mesurer au moins 1,50 mètre de haut. Son assise doit se trouver à 47 centimètres au minimum, et le seuil de son coffre ne doit pas dépasser 78 centimètres, pour hisser les courses sans se casser le dos.



Les deux derniers critères viennent des essais du club. Chaque modèle y reçoit une note pour la simplicité de ses commandes et une autre pour la visibilité tout autour du véhicule, sur l'échelle des bulletins scolaires allemands, où 1 est la meilleure note. Il faut au plus 2,6 pour les commandes et 4,0 pour la visibilité. D'ailleurs, l'ADAC présente ses modèles par ordre alphabétique : sa liste n'établit pas de classement.



Les Renault et le Citroën de la sélection Sur les 26 voitures neuves retenues, plusieurs viennent de marques familières des concessions françaises. Le Citroën Berlingo affiche une assise à 60,5 centimètres et un seuil de coffre à 56,5 centimètres, parmi les plus bas de la liste. Renault y place trois modèles : le Kangoo, le Captur et le Scénic E-Tech électrique. Deux autres ludospaces, l'Opel Combo Life et le Toyota Proace City Verso, montent même à 61 et 61,5 centimètres.



Je retiens un détail du tableau qui mérite qu'on s'y arrête : la grille souffre des exceptions. La Mercedes Classe B et le Škoda Kamiq y figurent avec une assise mesurée à 46,5 centimètres, un demi-centimètre sous le seuil affiché. Quatre modèles, dont le Renault Kangoo, dépassent d'un dixième la note maximale prévue pour les commandes. Quant au BMW X1, placé en tête parce que son nom ouvre l'alphabet, il touche pile la limite des 4,50 mètres, ce qui ne facilite pas les places étroites.



La sélection ne se limite pas non plus au thermique. Le BMW iX1, le Volvo XC40, le Hyundai Kona Electric et le Škoda Elroq représentent l'électrique, aux côtés du Scénic. Et pour les amateurs de grand air, le club a glissé dans sa liste un Volkswagen T-Roc Cabriolet, assise à 48,5 centimètres. Rien n'oblige donc à renoncer au plaisir de rouler en prenant de l'âge.



Votre prochaine voiture peut être d'occasion Budget serré ? L'ADAC tient une seconde liste, celle des voitures d'occasion de dix ans au plus qui remplissent les mêmes conditions. Elle compte 29 modèles, dont trois français : le Citroën C5 Aircross produit entre 2019 et 2022, le Peugeot 3008 de la période 2021-2023 et le Renault Kadjar de 2019 à 2022. Pour qui ne veut pas payer le prix du neuf, la piste mérite d'être regardée.



Un mètre ruban avant d'essayer votre future voiture 47 et 66 centimètres, selon votre taille. Comparez celle de votre voiture actuelle à celle des modèles qui vous tentent, en concession. Regardez aussi la hauteur du bas de caisse à enjamber et la distance entre le siège et le bord de la portière, qui dit jusqu'où il faut se glisser pour s'asseoir.



Vient ensuite l'essai, que l'ADAC conseille long et fait dans les conditions de votre quotidien : votre parking, vos courses, votre trajet habituel. Profitez-en pour vérifier la présence de radars de stationnement, d'une caméra de recul et d'un détecteur d'angle mort, précieux quand la nuque se raidit. La boîte automatique figure parmi les conseils du club, comme dans ceux du



En somme, la bonne voiture n'est ni la plus chère ni la plus haute : c'est celle d'où vous sortez sans grimacer, et que vous garez sans vous tordre le cou. Le club allemand insiste sur un point : l'assise idéale se situe entre, selon votre taille. Comparez celle de votre voiture actuelle à celle des modèles qui vous tentent, en concession. Regardez aussi la hauteur du bas de caisse à enjamber et la distance entre le siège et le bord de la portière, qui dit jusqu'où il faut se glisser pour s'asseoir.Vient ensuite l'essai, que l'ADAC conseille long et fait dans les conditions de votre quotidien : votre parking, vos courses, votre trajet habituel. Profitez-en pour vérifier la présence de radars de stationnement, d'une caméra de recul et d'un détecteur d'angle mort, précieux quand la nuque se raidit. La boîte automatique figure parmi les conseils du club, comme dans ceux du portail national d'information pour les personnes âgées , qui estime qu'elle facilite la conduite. Petit plus relevé par l'ADAC : une boîte à gants réfrigérée, pratique pour transporter des médicaments.En somme, la bonne voiture n'est ni la plus chère ni la plus haute : c'est celle d'où vous sortez sans grimacer, et que vous garez sans vous tordre le cou.