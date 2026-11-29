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Un million de voitures électriques à 150 € par mois : la commission de l'Assemblée a voté ce parc public, voici si votre retraite y donne droit

Vous êtes retraité, vous habitez loin d'une gare ou d'un arrêt de car, et votre voiture vous sert à faire vos courses ou à conduire votre conjoint chez le médecin. Le leasing social, qui loue des voitures électriques aux foyers modestes, vous reste fermé tant que vous ne roulez pas pour aller travailler. Mercredi, des députés ont voté en commission un tout autre dispositif, qui en louerait un million. Et les critères qu'il retiendrait pour choisir ses locataires pourraient bien vous concerner.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Novembre 2026 à 11:40 | mis à jour le 29 Novembre 2026 à 11:40



Un million de voitures électriques à 150 € par mois : ce que la commission a voté 25 novembre par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, qui en a publié sa propre version sous le numéro 3527.



Son principe tranche avec ce que vous connaissez peut-être. Il ne s'agit plus d'aider un foyer à signer un contrat chez un loueur privé, mais de constituer un parc public d'au moins un million de voitures d'ici le 31 décembre 2035, louées en moyenne 150 euros par mois hors assurance, en valeur 2026. Ce montant serait revalorisé chaque année en fonction des prix à la consommation, si bien que le loyer réellement payé à l'arrivée des premières voitures pourrait être plus élevé. Selon la proposition de loi, ce loyer comprend l'entretien programmé, les réparations dues à l'usure normale et le remplacement des pneus.

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Pourquoi le leasing social actuel vous reste fermé à la retraite 16 880 euros par part. Surtout, il impose une condition liée au travail, comme le détaille la fiche officielle sur le



Il faut soit parcourir plus de 10 kilomètres entre votre domicile et votre travail avec votre propre voiture, soit rouler plus de 8 000 kilomètres par an pour votre métier. Je ne connais pas beaucoup de retraités qui cochent l'une de ces deux cases, à moins d'avoir gardé un emploi. Or, dans nos campagnes, c'est souvent la même voiture qui mène au marché, au cabinet médical ou chez les petits-enfants, et le guichet actuel ne regarde pas ces trajets-là.

Le leasing social que l'État a relancé le 16 juillet fonctionne autrement. Le loyer y atteint au plus 200 euros par mois, pour un contrat de trois ans ou plus, et le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser. Surtout, il impose une condition liée au travail, comme le détaille la fiche officielle sur le leasing social 2026 Il faut soit parcourir plus de 10 kilomètres entre votre domicile et votre travail avec votre propre voiture, soit rouler plus de. Je ne connais pas beaucoup de retraités qui cochent l'une de ces deux cases, à moins d'avoir gardé un emploi. Or, dans nos campagnes, c'est souvent la même voiture qui mène au marché, au cabinet médical ou chez les petits-enfants, et le guichet actuel ne regarde pas ces trajets-là.

Ce que le parc public regarderait dans votre situation La proposition de loi ouvre la porte plus largement. Il faudrait être majeur, fiscalement domicilié en France, et appartenir à un foyer dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas le haut du cinquième décile, autrement dit la moitié la plus modeste des foyers, le plafond exact étant fixé chaque année par arrêté. L'exposé des motifs le dit sans détour : « l'éligibilité n'est pas limitée aux seuls déplacements professionnels ».



Pour départager les candidats, l'attribution des véhicules prendrait en considération l'offre de transports collectifs disponible, la distance et les horaires, mais aussi les besoins liés aux soins et à l'accompagnement d'un proche. Vous conduisez votre conjoint à ses séances de kinésithérapie, ou votre village ne voit passer le car qu'une fois par jour ? C'est précisément ce que le barème national de priorité, fixé ensuite par décret, aurait à peser.



D'ailleurs, chaque opérateur devrait réserver au moins la moitié de ses contrats annuels aux foyers des trois premiers déciles de revenus, les plus modestes. Un retraité qui touche une petite pension y aurait donc sa place, s'il remplit les autres conditions.

Une voiture neuve ou d'occasion, gardée douze ans au plus Les voitures seraient achetées, financées et détenues par la Caisse des dépôts, puis confiées à des opérateurs publics ou privés chargés de remettre les clés, de suivre les contrats et d'encaisser les loyers. Chaque véhicule ne resterait pas plus de 144 mois dans le parc, soit douze ans, et pourrait passer d'un foyer à l'autre au fil des contrats. Les modèles neufs devraient en outre peser moins de 1 800 kg en ordre de marche, ce qui écarte les plus lourds.



En revanche, la commission n'a pas touché au loyer, et ses quatre amendements règlent surtout des points pratiques. Elle a admis les voitures d'occasion dans le parc et imposé l'effacement des données personnelles avant chaque nouveau locataire, une précaution bienvenue pour une voiture appelée à passer de main en main. Côté entretien, comme le prévoyait déjà le texte déposé, les garages de proximité seraient payés 400 euros par voiture et par an, une somme prise sur le loyer.

Pas avant 2028 : les étapes qui restent à franchir Inutile pour autant de guetter le concessionnaire dès cet hiver. Le texte sera discuté en séance publique le jeudi 3 décembre. Il devra ensuite passer au Sénat, où des sénateurs écologistes ont déposé une proposition de même titre, puis attendre ses décrets d'application. Et même adopté, il ne prévoit d'acheter les premières voitures qu'à compter du 1er janvier 2028.



Le financement aussi reste à défendre devant les députés. Le texte s'appuie sur une subvention de l'État fixée à titre indicatif à 350 millions d'euros par an, et plafonne l'encours de financement à 8,5 milliards d'euros. Mais pour nous qui avons besoin d'une voiture sans pouvoir en acheter une neuve, ce texte a ceci de neuf qu'il ne nous demande pas de prouver que nous allons au travail, et c'est pourquoi je vous conseille de suivre de près le vote du 3 décembre.