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Le permis B vous permettra bientôt de conduire un camping-car plus lourd : Bruxelles y met une condition, voici à partir de quand pour le vôtre

Votre permis B s'arrête à 3,5 tonnes, et le camping-car qui vous fait envie dépasse ce poids une fois chargé de son eau, de son gaz et de vos bagages. Depuis mardi, une nouvelle tourne en boucle : ce plafond passera bientôt à 4,25 tonnes. Elle est exacte sur le fond, mais elle mélange deux calendriers, et celui de votre camping-car n'est pas celui que l'on vous a donné.

Par Fabrice Crozier | Publié le 29 Novembre 2026 à 11:18 | mis à jour le 29 Novembre 2026 à 11:18



Permis B à 4,25 tonnes : ce que l'Europe a décidé pour votre camping-car



La directive européenne sur le permis de conduire, adoptée le 22 octobre 2025, permet bien aux titulaires du permis B de conduire une autocaravane, autrement dit un camping-car, dont la masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg. Avec une remorque attelée, l'ensemble peut monter jusqu'à 5 000 kg. Sauf que, pour cette mesure, le texte laisse aux États jusqu'au 26 novembre 2028 pour adopter leurs règles nationales, et fixe son application à partir du 26 novembre 2029.

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Novembre 2027 : une date qui ne vise pas les camping-cars D'où vient alors l'échéance de novembre 2027, reprise dans la plupart des titres de presse ? Elle figure dans la même directive, mais pour un autre cas. Deux ans après sa délivrance, le permis B permettra aussi de conduire des véhicules alimentés totalement ou partiellement par des carburants de substitution, jusqu'à 4 250 kg, et les États devront appliquer cette règle à partir du 26 novembre 2027.



Or la directive tranche net : « Les autocaravanes ne sont pas couvertes » par cette équivalence. Un camping-car électrique ou hybride n'y gagnera donc rien de plus qu'un modèle diesel, et il suivra la voie réservée aux camping-cars, avec ses conditions et son calendrier propres.



Le 23 juin 2026, le ministère de l'Intérieur a répondu au Journal officiel à une députée qui l'interrogeait sur la conduite des ambulances. Il y indique que « la transposition de cette directive est prévue pour le 26 novembre 2027 en droit français ». Cette date est celle que la directive fixe aux véhicules à carburants de substitution. Le ministère ajoute que, dans l'intervalle, il n'est pas envisageable de faire évoluer la réglementation en vigueur. Une question écrite consacrée aux camping-cars, publiée le 15 septembre 2026, n'a pas encore reçu de réponse. Prévue ne veut pas dire faite : tant qu'aucun texte français n'est publié, le plafond de 3,5 tonnes reste la règle sur la route.

Une formation d'au moins 7 heures avant de prendre le volant Votre permis B ne suffira pas tel quel. La directive demande aux États d'exiger une formation ou une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, voire les deux. Si la France choisit la formation, elle durera au moins 7 heures et pourra se dérouler sur la voie publique ou sur un circuit fermé. L'habilitation sera ensuite signalée sur votre permis par un code européen, le code 96.02.



En France, son contenu se discute déjà. Le 9 septembre 2026, Bruno Garancher, président de la Fédération française des campeurs, caravaniers et camping-caristes (FFCC), a rencontré la Délégation à la sécurité routière pour avancer sur ce texte. La FFCC, qui a élaboré un programme avec l'auto-école ECF, indique qu'un consensus semblerait se dessiner autour d'une durée d'environ sept heures, sans que la répartition entre théorie et pratique soit arrêtée.



Je vois dans cette journée de prise en main plutôt une bonne nouvelle. Manœuvrer un engin de plus de quatre tonnes, plus haut et plus long qu'une voiture, dans une rue de village ou sur une aire de service ne s'improvise pas, et nous serions bien inspirés de ne pas la prendre pour une simple formalité.



Votre permis date d'avant 1975 ? Vous avez peut-être déjà ce droit code 79 sur votre permis.



Ce droit tombe toutefois si votre permis a été invalidé ou annulé après cette date, ou s'il provient, après le 20 janvier 1975, de l'échange d'un permis délivré par un autre État, de la validation d'un diplôme professionnel ou de la conversion d'un brevet militaire. Vous avez obtenu le vôtre plus tard ? Il vous faut alors le permis C1 dès que le camping-car dépasse 3,5 tonnes, une catégorie qui couvre les véhicules de 3,5 à 7,5 tonnes.

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Fin du permis à vie : ce détail de la directive européenne qui inquiète les automobilistes après 65 ans Certains d'entre nous n'ont d'ailleurs rien à attendre. Selon Service Public , le permis B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise déjà la conduite d'un camping-car dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes. Pour rouler à l'étranger, il vous faudra en revanche faire apposer lesur votre permis.Ce droit tombe toutefois si votre permis a été invalidé ou annulé après cette date, ou s'il provient, après le 20 janvier 1975, de l'échange d'un permis délivré par un autre État, de la validation d'un diplôme professionnel ou de la conversion d'un brevet militaire. Vous avez obtenu le vôtre plus tard ? Il vous faut alors ledès que le camping-car dépasse 3,5 tonnes, une catégorie qui couvre les véhicules de 3,5 à 7,5 tonnes.

Avant d'acheter un camping-car plus lourd, regardez sa carte grise Et si vous envisagez de changer de modèle d'ici là ? La réforme touche le permis, pas le véhicule : le poids total autorisé en charge inscrit sur la carte grise reste la référence, et c'est lui qui dira quel permis il vous faut. Certains constructeurs ont déjà développé des camping-cars sur un châssis de 4,25 tonnes, mais limités à 3 500 kg sur la carte grise pour le moment.



Un vendeur qui vous assure qu'un modèle plus lourd se conduira bientôt avec votre simple permis B vous vend une promesse. Tant que la France n'a pas publié son texte et que vous n'avez pas suivi la formation, conduire un véhicule sans le permis de sa catégorie reste un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le jour où le code 96.02 figurera sur votre permis, ce camping-car plus lourd deviendra enfin le vôtre, et pas avant.