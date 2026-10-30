Culture

Patrick Stewart, star de Star Trek et X-Men, est mort à 86 ans : ce comédien de Shakespeare n'était devenu le Picard de votre petit écran qu'à 47 ans

Le communiqué est tombé jeudi sur son compte officiel : Patrick Stewart, l'inoubliable capitaine Picard de Star Trek et professeur Xavier des X-Men, est mort mercredi à Los Angeles, à 86 ans. Derrière ces deux rôles qui ont accompagné tant de soirées devant le petit écran et dans les salles obscures, il y avait d'abord un comédien de théâtre, venu de Shakespeare et du Yorkshire. Et une dernière apparition reste à découvrir au cinéma.

Par Régis Mayer | Publié le 30 Octobre 2026 à 12:16 | mis à jour le 30 Octobre 2026 à 12:16



Patrick Stewart, capitaine Picard et professeur Xavier



Dans les heures qui ont suivi, les deux familles de cinéma et de télévision qu'il s'était choisies ont pris la parole. Ian McKellen, son Magneto dans les X-Men, Hugh Jackman, son Wolverine, et William Shatner, le capitaine Kirk de la série originale, lui ont rendu hommage, comme l'a rapporté RTL. Pour beaucoup d'entre nous, sa voix grave et son crâne lisse restent associés à deux personnages, mais l'homme qui les portait avait commencé bien loin des studios.

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Shakespeare avant les étoiles Royal Shakespeare Company, la prestigieuse troupe de Stratford-upon-Avon, et y joue pendant de longues années aux côtés de Ben Kingsley ou d'Helen Mirren. De 1966 à 1982, il y enchaîne les rôles : le jeune homme du Yorkshire y forge cette diction et cette autorité tranquille que le grand public découvrira plus tard. Ses grands Macbeth et Claudius, eux, viendront bien plus tard, en 2007 et 2008.



D'ailleurs, il est resté fidèle au théâtre toute sa vie. Avec son ami Ian McKellen, il a joué En attendant Godot de Samuel Beckett et No Man's Land d'Harold Pinter, à Londres puis à Broadway, et il interprétait seul en scène sa propre adaptation d'Un chant de Noël de Dickens. Cette fidélité lui a valu d'être anobli : la liste des distinctions du Nouvel An 2010,

Tout a commencé sur les planches. Après la Bristol Old Vic Theatre School, où il entre en 1957, Patrick Stewart rejoint en 1966 la, la prestigieuse troupe de Stratford-upon-Avon, et y joue pendant de longues années aux côtés de Ben Kingsley ou d'Helen Mirren. De 1966 à 1982, il y enchaîne les rôles : le jeune homme du Yorkshire y forge cette diction et cette autorité tranquille que le grand public découvrira plus tard. Ses grands Macbeth et Claudius, eux, viendront bien plus tard, en 2007 et 2008.D'ailleurs, il est resté fidèle au théâtre toute sa vie. Avec son ami Ian McKellen, il a jouéde Samuel Beckett etd'Harold Pinter, à Londres puis à Broadway, et il interprétait seul en scène sa propre adaptation d'Un chant de Noël de Dickens. Cette fidélité lui a valu d'être anobli : la liste des distinctions du Nouvel An 2010, consultable sur le site du gouvernement britannique , le fait chevalier pour services rendus à l'art dramatique.

Une star de votre petit écran à 47 ans Rien ne le destinait pourtant à la science-fiction. Selon les biographies parues cette semaine, c'est lors d'une lecture consacrée à Shakespeare en Californie que le producteur Robert Justman le remarque, et en 1987 il devient le capitaine Jean-Luc Picard de Star Trek : La Nouvelle Génération. Il avait alors 47 ans. Il tiendra le rôle pendant sept saisons, de 1987 à 1994, puis dans quatre films, avant de le reprendre dans la série Star Trek: Picard, de 2020 à 2023.



Mais la seconde vie de Patrick Stewart ne s'est pas arrêtée à la passerelle de l'Enterprise. Au tournant des années 2000, à 60 ans, il devient le professeur Charles Xavier, le mentor en fauteuil roulant des X-Men, face au Magneto de son vieil ami Ian McKellen, qui célébrera aussi son mariage avec Sunny Ozell en 2013. Il prêtera ses traits au personnage dans sept films, jusqu'aux adieux bouleversants de Logan en 2017. J'avoue que ce détail me touche : voilà une carrière qui a pris son envol à l'âge où beaucoup pensent déjà à ralentir.



Un dernier rendez-vous au cinéma pour ceux qui l'aimaient Un dernier rendez-vous attend encore ceux qui l'aimaient. Patrick Stewart a de nouveau endossé le rôle du professeur Xavier dans Avengers: Doomsday, le prochain grand film de Marvel, aux côtés d'Ian McKellen en Magneto. Selon ComicBook.com, Marvel a confirmé que ce serait sa dernière apparition à l'écran. Les deux complices apparaissent réunis autour d'un échiquier dans l'une des bandes-annonces, comme le relevait le site Geekslands.



Le film sortira dans les salles françaises le 16 décembre, selon Ciné Série, soit sept semaines après sa disparition. Ce sera l'occasion, pour ceux qui l'ont suivi depuis le salon familial jusqu'aux grands écrans, de lui dire au revoir là où son métier a commencé, dans une salle, au milieu d'un public. Une belle sortie de scène pour un homme de théâtre devenu capitaine.