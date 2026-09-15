Marcia Baïla pleurait une femme emportée par le cancer en 1983 : Catherine Ringer en est morte à 68 ans

Le reste appartient à une mémoire commune. Catherine Ringer rencontre Fred Chichin en 1979. Ensemble, ils fondent Les Rita Mitsouko et montent sur scène dès 1980. Le premier album paraît en 1984. Vient ensuite The No Comprendo en 1986, produit par Tony Visconti, l'homme qui travaillait avec David Bowie, et récompensé d'une Victoire de la musique.



C'est de là que sortent les titres que vos radios ont passés en boucle, Andy et C'est comme ça, puis Marc & Robert en 1988. La même année, elle chante en duo avec Marc Lavoine, et le groupe enregistre avec les frères Mael de Sparks. Iggy Pop les rejoindra sur Système D en 1993. Jean-Luc Godard les filme. Peu de formations françaises ont tenu ensemble ces deux places : les plateaux de variétés du samedi soir et le respect des musiciens américains.



Il faudrait pouvoir décrire ce qu'était cette voix pour qui l'entendait à l'époque. Un timbre qui montait très haut sans jamais devenir joli, une diction qui mordait les consonnes, et sur scène une façon de danser héritée de la danse contemporaine, bras cassés, visage en mouvement, très loin des chanteuses immobiles derrière leur pied de micro. À la télévision, au milieu des costumes et des playbacks, ça détonnait comme une fausse note assumée.



Or ce qui frappe, à relire cette discographie, c'est l'absence totale de calcul. Des disques quand il y avait quelque chose à dire, et le silence entre les deux. Nous avons tous suivi des artistes de cette génération qui ont fait exactement l'inverse.

