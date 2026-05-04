Culture Tous à l'Opéra : 25 maisons lyriques vous ouvrent gratuitement leurs portes du 8 au 10 mai Trois jours pour pousser des portes que l'on n'ose pas toujours franchir, et découvrir gratuitement le Palais Garnier ou l'Opéra Royal de Versailles. La 19e édition de Tous à l'Opéra revient ce week-end, du vendredi 8 au dimanche 10 mai. Vingt-cinq maisons lyriques participent partout en France. Une seule contrainte pour les Parisiens : se connecter mardi 5 mai à 14h30 précises pour réserver son créneau.

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Vingt-cinq maisons gratuites du 8 au 10 mai La 19e édition de Tous à l'Opéra approche à grands pas. Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026, vingt-cinq maisons lyriques de toute la France ouvrent gratuitement leurs portes au public, de Bordeaux à Lille en passant par Lyon, Toulouse, Versailles ou Massy.



Concrètement, vous pouvez pousser ce week-end les portes du Palais Garnier, de l'Opéra Bastille, de l'Opéra Royal de Versailles ou de l'Opéra-Comique sans payer un centime. Une opportunité rare quand on sait que le prix moyen d'un billet d'opéra tourne autour de 25 € en France.



Le thème retenu cette année est celui des « Jeunesses », au pluriel. Une thématique qui fait sourire quand on rappelle qu'un tiers des spectateurs d'opéra sont aujourd'hui des retraités.

Le programme parisien : Garnier, Bastille et Versailles Pour ne rien gâcher, vous avez le choix entre l'Île-de-France et le reste du territoire. Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille, Nancy, Rennes, Nice, Strasbourg ou Montpellier participent toutes à l'opération.



Si vous habitez en région parisienne, le programme s'annonce particulièrement dense. Le Palais Garnier ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 9 mai de 10h à 17h, avec dernier créneau de visite à 15h30.



L'Opéra Bastille propose visites libres ou guidées, ainsi qu'un cours de danse classique avec Andrey Klemm, professeur du Ballet de l'Opéra de Paris. Une projection sur grand écran est même organisée dans le studio Bastille, transformé pour l'occasion en petite salle de cinéma de 230 places.



À Versailles, l'Opéra Royal du Château vous accueille le vendredi 8 mai de 14h à 18h et le samedi 9 mai de 11h à 18h, sans réservation. Vous pourrez y voir la loge du Roi et assister à des démonstrations de danse baroque par le Ballet de l'Opéra Royal.

La date à retenir : mardi 5 mai à 14h30 Voilà précisément le détail qui peut tout changer pour vous. Pour la plupart des activités du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille, la réservation gratuite est obligatoire, et elle ouvre le mardi 5 mai à 14h30.



Concrètement, vous devez vous connecter à cette heure précise sur le site de l'Opéra national de Paris pour réserver votre créneau. Les places partent vite : 96 danseurs maximum pour le cours de danse de Bastille, des jauges limitées pour les visites du Palais Garnier.



Si la réservation en ligne vous décourage, sachez que la billetterie téléphonique reste accessible au 08 92 89 90 90 (0,35 €/min depuis un poste fixe). Les guichets de l'Opéra acceptent également les réservations en présentiel.



Reste à savoir quoi réserver en priorité. Pour une visite patrimoniale classique, le Palais Garnier reste l'incontournable absolu, ne serait-ce que pour le grand escalier et le plafond de Chagall.

Pourquoi le thème « Jeunesses » nous concerne aussi



Cette thématique est portée cette année par deux marraines : Marie Oppert, soprano et pensionnaire de la Comédie-Française, ainsi que Neïma Naouri, chanteuse au répertoire éclectique passant du lyrique à la comédie musicale et au jazz. Deux jeunes artistes choisies pour incarner précisément cette pluralité des parcours.



Or, contrairement à ce que l'étiquette « Jeunesses » pourrait laisser croire, l'événement nous concerne directement. Comme votre serviteur, vous avez probablement déjà rêvé de pousser une fois la porte du Palais Garnier sans débourser le prix d'une place de spectacle.



C'est précisément ce que l'opération propose, dans une démarche de démocratisation culturelle initiée par la Le terme « Jeunesses » mérite qu'on s'y attarde. Au pluriel, il désigne aussi bien le jeune public que la nouvelle génération d'artistes, de techniciens et de métiers d'art qui assurent l'avenir des maisons d'opéra.Cette thématique est portée cette année par deux marraines :, soprano et pensionnaire de la Comédie-Française, ainsi que, chanteuse au répertoire éclectique passant du lyrique à la comédie musicale et au jazz. Deux jeunes artistes choisies pour incarner précisément cette pluralité des parcours.Or, contrairement à ce que l'étiquette « Jeunesses » pourrait laisser croire, l'événement nous concerne directement. Comme votre serviteur, vous avez probablement déjà rêvé de pousser une fois la porte du Palais Garnier sans débourser le prix d'une place de spectacle.C'est précisément ce que l'opération propose, dans une démarche de démocratisation culturelle initiée par la Réunion des Opéras de France, qui pilote l'événement depuis sa création en 2007

Les quatre incontournables franciliens en un coup d'œil

Palais Garnier 📅 Samedi 9 mai ⏱️ Horaires 10h à 17h (dernier créneau 15h30) 📝 Réservation Obligatoire dès le 5 mai 14h30 Opéra Bastille 📅 Samedi 9 mai ⏱️ Horaires 10h à 17h (dernière entrée 16h15) 📝 Réservation Libre + ateliers sur résa 5 mai Opéra Royal Versailles 📅 Vendredi 8 + samedi 9 ⏱️ Horaires Ven 14h-18h, sam 11h-18h ✅ Réservation Aucune, accès libre Opéra-Comique 📅 Samedi 9 mai ⏱️ Horaires À partir de 10h 📝 Réservation Libre + ateliers sur résa Pour qui se laisse tenter, voici la liste resserrée des incontournables franciliens, avec leurs créneaux et conditions d'accès. C'est ce qui distingue cette édition d'une simple journée portes ouvertes : la richesse de la programmation justifie de planifier sa journée à l'avance.

En région : vingt et une autres maisons participent aussi Si vous ne pouvez pas vous déplacer en région parisienne, sachez que vingt et une autres maisons participent partout en France. L'Opéra national de Lyon, l'Opéra national de Bordeaux, le Théâtre du Capitole de Toulouse, l'Opéra de Lille ou l'Opéra national du Rhin à Strasbourg vous attendent ce week-end.



La logique reste la même : visites des coulisses, ateliers de costumes et de maquillage, rencontres avec les chanteurs et les techniciens, démonstrations de danse, répétitions ouvertes au public. Chaque maison décline le thème « Jeunesses » à sa manière, en mettant en lumière soit son orchestre junior, soit ses jeunes artistes en résidence.



À Montpellier par exemple, l'Opéra Comédie organise samedi et dimanche des visites guidées en parcours « coulisses » d'une heure trente, ainsi que des parcours classiques d'une heure dans les espaces publics. Une répétition publique de la comédie musicale Magdalena de Villa-Lobos est même proposée le dimanche.



La programmation détaillée par maison est disponible sur le site officiel de l'opération. Comptez en moyenne deux à trois activités par institution, avec un mélange équilibré entre accès libre et créneaux sur réservation.

Le calendrier en trois étapes-clés Pour vous y retrouver dans cet enchaînement de dates, voici la chronologie à garder en tête, des trois étapes-clés à ne pas manquer si vous voulez décrocher un créneau au Palais Garnier.



Calendrier de l'opération Tous à l'Opéra 2026 : ouverture des réservations le 5 mai, événement du 8 au 10 mai, 25 maisons lyriques participantes TOUS A L'OPERA 2026 - CALENDRIER Source : Reunion des Operas de France, Opera de Paris 1 Ouverture des reservations Mardi 5 mai 14h30 precises sur le site de l'Opera national de Paris Palais Garnier + Opera Bastille 2 Coup d'envoi de l'edition Vendredi 8 mai Versailles ouvre ses portes de 14h a 18h, sans reservation Loge du Roi accessible 3 Journee nationale Samedi 9 mai 25 maisons ouvertes en France Garnier, Bastille, Comique... Cloture le dimanche 10 mai L'evenement attire chaque annee 1,5 million de visiteurs cumules depuis 2007 © SeniorActu.com

Le bon réflexe : se connecter dès mardi 14h30 Reste un dernier conseil pratique. Si vous projetez de venir au Palais Garnier ou à l'Opéra Bastille avec un proche, sachez que les jauges des ateliers sont systématiquement limitées : 96 danseurs maximum pour le cours de barre publique, 30 participants par atelier de chant.



Mieux vaut donc vous connecter dès 14h30 pile mardi prochain, comme on guetterait l'ouverture des ventes d'un concert très demandé. Les visites en accès libre des espaces publics du Palais Garnier resteront possibles tant que la jauge de sécurité le permet, mais les créneaux les plus prestigieux partiront vite.



Reste à choisir entre la majesté du Garnier, la modernité du Bastille, le faste royal de Versailles ou l'intimité de l'Opéra-Comique. Trois jours, vingt-cinq maisons, une seule et même invitation à pousser une porte que l'on n'ose pas toujours franchir.

Sources :

- Réunion des Opéras de France — Édition 2026 « Tous à l'Opéra ! », tous-a-lopera.fr

- Opéra national de Paris — Programme et conditions de réservation Tous à l'Opéra 2026, operadeparis.fr

- Opéra-Comique — Programme portes ouvertes 9 mai 2026, opera-comique.com

- Opéra Orchestre National Montpellier — Programme Tous à l'Opéra 2026

- Olyrix — « Tous à l'Opéra 2026 mise sur les jeunesses de l'art », 1er mai 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 04/05/2026 à 09:11



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