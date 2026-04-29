Culture Fan de Star Wars ? Ce pop-up store éphémère ouvre demain à Paris Le 43ter rue Étienne Marcel, à Paris, s'apprête à voir une drôle de file d'attente à partir de jeudi matin. Non pas une file de gamins, ni d'ados, mais plutôt constituée d'hommes et de femmes qui ont, comme votre serviteur, vu le premier épisode de La Guerre des étoiles en salles en 1977, sur grand écran, à l'âge de 12 ou 15 ans, et qui en sont restés fan pour la vie...

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Quand la Force revient pour ceux qui l'ont vue naître Le pop-up Star Wars Store by King Jouet ouvre ses portes ce jeudi 30 avril 2026, en plein cœur du quartier des Halles. Disney l'annonce comme la première expérience du genre en France et en Europe.



C'est gratuit, sans réservation. Et c'est peu de dire que cette ouverture tombe à un moment fort pour la saga.



Le 20 mai sortira en effet au cinéma : Star Wars : The Mandalorian and Grogu, premier long-métrage Star Wars en salles depuis 2019 ! Et 2027 marquera les 50 ans de la saga, avec en point d'orgue la sortie de Star Fighter le 26 mai 2027, rien de moins...

Derrière la façade rétro-futuriste : ce que l'on trouve sur place Au numéro 43ter de la rue Étienne Marcel, Paris 1er, la façade en verre rétro-futuriste annonce le ton dès la rue.



Disney et King Jouet, partenaires du projet, ont voulu une scénographie immersive plutôt qu'une simple boutique de jouets.



Le rez-de-chaussée plonge ainsi le visiteur dans l'univers de The Mandalorian and Grogu, avec décors grandeur nature et photocalls intégrés au parcours.



À l'étage, l'ambiance bascule : vous voilà propulsé dans un vaisseau spatial aux tons métalliques, mobilier en alu brossé, casques alignés comme dans une armurerie de Stormtroopers. Le contraste est volontaire et il fait son effet !



Au total, 1000 références sont disponibles : livres, jouets, mode, et pour la première fois, une gamme beauté Star Wars — un détail qui n'est pas anodin pour qui suit la saga depuis cinq décennies.



Une surprise est aussi annoncée pour les premiers clients de l'ouverture...

Sabre laser, café Grogu, Lego géant : à quelle heure y aller selon votre profil



Le stand de création de sabre laser reste l'incontournable : on assemble pièce après pièce sa propre arme de Jedi, manche, lame, embout coloré.



Pour les amateurs de Lego, des démonstrations de la nouvelle gamme Smart Play ont lieu plusieurs fois par jour. Et du 30 avril au 2 mai, une fresque collective Lego de 1,40 m de haut sur 4 m de large s'élève au cours de l'ouverture, à laquelle chacun peut contribuer.



L'espace café, lui, propose des boissons et snacks inspirés des personnages de la saga, avec une carte qui change régulièrement. Une halte appréciable après une heure de déambulation, surtout si l'on vient avec un proche moins fan que soi.



Voici comment caler votre visite selon votre situation, sachant que le pop-up est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, fermé le dimanche et les jours fériés.

Visite seul ou en couple ✅ Le matin ⏱️ Créneau conseillé Mardi à vendredi, 10h-12h ✅ Avantage Calme, photos sans foule, sabre laser sans attente Avec petits-enfants 📅 Après-midi ⏱️ Créneau conseillé Mercredi ou samedi, 14h-17h ⭐ Activité phare Création de sabre laser et fresque Lego (30 avril-2 mai) Fan absolu, en solo ⚠️ Soyez là tôt ⏱️ Jour idéal Jeudi 30 avril, dès 9h30 devant la porte 🎁 Bonus Surprise réservée aux premiers clients de l'ouverture Plusieurs animations rythment la visite, et toutes ne se valent pas selon que vous y allez seul, en couple ou avec vos petits-enfants.reste l'incontournable : on assemble pièce après pièce sa propre arme de Jedi, manche, lame, embout coloré.Pour les amateurs de Lego, des démonstrations de la nouvelle gammeont lieu plusieurs fois par jour. Et du 30 avril au 2 mai, unede 1,40 m de haut sur 4 m de large s'élève au cours de l'ouverture, à laquelle chacun peut contribuer.L', lui, propose des boissons et snacks inspirés des personnages de la saga, avec une carte qui change régulièrement. Une halte appréciable après une heure de déambulation, surtout si l'on vient avec un proche moins fan que soi.Voici comment caler votre visite selon votre situation, sachant que le pop-up est ouvert, fermé le dimanche et les jours fériés.

May the 4th : Disneyland prolonge la fête jusqu'au 24 mai



Le 4 mai, jour mondial des fans de la saga (le fameux May the 4th be with you), Disneyland Paris déploie son propre dispositif à Discoveryland.



Du 4 au 24 mai 2026, le parc prolonge la fête pour accompagner la sortie en salles du Mandalorian and Grogu le 20 mai. Le 4 mai uniquement, vous croisez R2-D2 dans les allées, des Stormtroopers patrouillent sur le toit du Starport, et Dark Vador en personne passe en revue ses troupes.



Sur l'ensemble des trois semaines, vous pouvez aussi rencontrer Chewbacca, le Mandalorien et Grogu, ainsi que les droïdes BDX au Videopolis Theatre. Le programme officiel est



Le café Hyperion sert pour l'occasion des spécialités sur le thème de Grogu. Une bonne idée si l'on veut allier journée au parc et nostalgie cinéma, sans avoir à se précipiter sur le pop-up parisien dès l'ouverture.



Et pour ceux qui veulent prolonger la fête au-delà de l'Île-de-France, un dernier rendez-vous : la parade Star Wars du dimanche 3 mai à Luxembourg-Ville, portée par Le Reservoir avec la 501st Luxembourg Garrison et Jakku Base, accessible en TGV depuis Paris-Est en 2h15. Le pop-up des Halles n'est qu'une étape.Le 4 mai, jour mondial des fans de la saga (le fameux), Disneyland Paris déploie son propre dispositif à Discoveryland., le parc prolonge la fête pour accompagner la sortie en salles dule 20 mai. Le 4 mai uniquement, vous croisez R2-D2 dans les allées, des Stormtroopers patrouillent sur le toit du Starport, et Dark Vador en personne passe en revue ses troupes.Sur l'ensemble des trois semaines, vous pouvez aussi rencontrer Chewbacca, le Mandalorien et Grogu, ainsi que les droïdes BDX au Videopolis Theatre. Le programme officiel est détaillé sur le site Disneyland Paris avec les horaires des rencontres.Le café Hyperion sert pour l'occasion des spécialités sur le thème de Grogu. Une bonne idée si l'on veut allier journée au parc et nostalgie cinéma, sans avoir à se précipiter sur le pop-up parisien dès l'ouverture.Et pour ceux qui veulent prolonger la fête au-delà de l'Île-de-France, un dernier rendez-vous : la, portée par Le Reservoir avec la 501st Luxembourg Garrison et Jakku Base, accessible en TGV depuis Paris-Est en 2h15.

Cette ouverture parle d'abord à votre génération, et c'est tant mieux Il faut bien le dire : la communication officielle parle de "fans et familles", de "petits et grands", de "découverte intergénérationnelle". C'est commercialement habile, et c'est aussi un peu réducteur.



Star Wars est sorti en France le 19 octobre 1977. Les enfants et adolescents qui ont vu La Guerre des étoiles en salles à cette époque ont aujourd'hui entre 58 et 70 ans, parfois plus pour ceux qui découvraient la science-fiction adulte.



C'est cette génération qui a fait du film l'un des plus grands succès commerciaux de l'histoire du cinéma français, qui a acheté les figurines Kenner, les VHS, puis les coffrets DVD, puis les Blu-ray. Et c'est cette génération qui transmet la saga à ses enfants depuis trente ans, et à ses petits-enfants depuis dix.



La nostalgie n'est pas un vilain mot. Le 4 mai n'est pas qu'une fête de geek de 25 ans : c'est aussi une date où l'on peut, sans gêne, replonger dans ce qui a fait rêver le gamin que vous étiez en CM2 ou au lycée.



Reste que cette ouverture parisienne ne durera qu'un temps. Aucun calendrier de fermeture définitif n'a été communiqué par Disney, mais ces formats éphémères dépassent rarement quelques semaines.



Mieux vaut donc y passer dans le courant du mois de mai plutôt que de remettre votre visite à cet été...

Rappel des infos pratiques : 43TER rue Etienne Marcel, 75001 Paris

- Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h

- Fermé le dimanche et jours fériés - Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h- Fermé le dimanche et jours fériés

Sources :

- The Walt Disney Company France, communiqué Newsroom, 9 avril 2026

- Disneyland Paris, programme officiel May the 4th 2026, 24 avril 2026

- Sortiraparis, guide Star Wars Day 2026, 28 avril 2026

- Paris ZigZag, dossier pop-up Disney aux Halles, 25 avril 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 29/04/2026 à 09:16



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