Nathalie Baye : l'actrice césarisée s'éteint à 77 ans, la France perd une comédienne hors norme

athalie Baye au 69ème Festival du Film de Cannes le 19 mai 2016 à Cannes © Denis Makarenko/Shutterstock
Une révélation signée Truffaut
La carrière commence en 1972. Nathalie Baye a 24 ans, elle sort tout juste du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et François Truffaut lui offre le rôle de Joëlle, la scripte de La Nuit américaine.
Le film obtient l'Oscar du meilleur film étranger en 1974. Pour la jeune comédienne, c'est la porte d'entrée dans le cinéma d'auteur français. Truffaut la rappellera pour L'Homme qui aimait les femmes, puis pour La Chambre verte en 1978, où le cinéaste lui donne la réplique.
Dès 1974, elle tourne également La Gueule ouverte de Maurice Pialat. À 26 ans, elle a déjà travaillé avec deux des plus grands réalisateurs de sa génération.
Le film obtient l'Oscar du meilleur film étranger en 1974. Pour la jeune comédienne, c'est la porte d'entrée dans le cinéma d'auteur français. Truffaut la rappellera pour L'Homme qui aimait les femmes, puis pour La Chambre verte en 1978, où le cinéaste lui donne la réplique.
Dès 1974, elle tourne également La Gueule ouverte de Maurice Pialat. À 26 ans, elle a déjà travaillé avec deux des plus grands réalisateurs de sa génération.
Trois César en quatre ans
Le début des années 1980 installe Nathalie Baye au premier rang des actrices françaises. En 1981, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard.
L'année suivante, même récompense pour Une étrange affaire. Et en 1983, le couperet : le César de la meilleure actrice pour La Balance de Bob Swaim, où elle incarne une prostituée contrainte de collaborer avec la police.
Trois César en quatre ans. Un rythme que peu de comédiennes françaises ont tenu, avant ou depuis.
L'année suivante, même récompense pour Une étrange affaire. Et en 1983, le couperet : le César de la meilleure actrice pour La Balance de Bob Swaim, où elle incarne une prostituée contrainte de collaborer avec la police.
Trois César en quatre ans. Un rythme que peu de comédiennes françaises ont tenu, avant ou depuis.
L'histoire avec Johnny Hallyday
Le 23 avril 1982, sur le plateau de l'émission de Maritie et Gilbert Carpentier, Nathalie Baye donne la réplique à Johnny Hallyday dans un sketch. La liaison qui naît surprend tout le monde.
Le chanteur, alors au plus fort de ses excès, change. Elle l'emmène à Vallière, son refuge de la Creuse, loin du tumulte parisien. De cette histoire naît Laura Smet, en novembre 1983. Le couple se séparera en 1986, mais le lien entre Nathalie Baye et l'univers Hallyday restera, y compris dans les épisodes douloureux qui suivront la mort du chanteur en 2017.
Le chanteur, alors au plus fort de ses excès, change. Elle l'emmène à Vallière, son refuge de la Creuse, loin du tumulte parisien. De cette histoire naît Laura Smet, en novembre 1983. Le couple se séparera en 1986, mais le lien entre Nathalie Baye et l'univers Hallyday restera, y compris dans les épisodes douloureux qui suivront la mort du chanteur en 2017.
De Spielberg à Xavier Dolan
Après une période plus discrète dans les années 1990, Nathalie Baye revient en force à la fin de la décennie. En 1999, elle obtient le Prix d'interprétation au Festival de Venise pour Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne. La même année, elle est l'une des trois esthéticiennes de Vénus Beauté (Institut) de Tonie Marshall.
Hollywood s'intéresse à elle. En 2002, Steven Spielberg la choisit pour incarner la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. En 2006, elle obtient un quatrième César, meilleure actrice pour Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, où elle incarne une commandante de police revenue de l'alcoolisme et d'un drame familial.
Les années 2010 lui apportent une seconde jeunesse artistique. Xavier Dolan la dirige dans Laurence Anyways en 2012, puis dans Juste la fin du monde en 2016, où elle partage l'écran avec Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel.
Hollywood s'intéresse à elle. En 2002, Steven Spielberg la choisit pour incarner la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. En 2006, elle obtient un quatrième César, meilleure actrice pour Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, où elle incarne une commandante de police revenue de l'alcoolisme et d'un drame familial.
Les années 2010 lui apportent une seconde jeunesse artistique. Xavier Dolan la dirige dans Laurence Anyways en 2012, puis dans Juste la fin du monde en 2016, où elle partage l'écran avec Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel.
Une comédienne engagée
Nathalie Baye aura traversé cinq décennies de cinéma français sans jamais s'installer dans un registre. Mère divorcée dans Un week-end sur deux, politicienne sans scrupules chez Chabrol, grand-mère dans Lou !, compagne d'un cambrioleur dans Arrête-moi si tu peux.
Sa fille Laura Smet, elle-même comédienne, porte désormais le prénom que le cinéma a associé à sa mère. Les hommages affluent ce samedi matin sur les comptes officiels des institutions culturelles françaises, du monde du cinéma et des personnalités politiques.
La Cinémathèque française, Canal+, les grands festivals qui l'ont accueillie : tous saluent une comédienne qui aura su, jusqu'au bout, choisir ses rôles avec exigence.
Sa fille Laura Smet, elle-même comédienne, porte désormais le prénom que le cinéma a associé à sa mère. Les hommages affluent ce samedi matin sur les comptes officiels des institutions culturelles françaises, du monde du cinéma et des personnalités politiques.
La Cinémathèque française, Canal+, les grands festivals qui l'ont accueillie : tous saluent une comédienne qui aura su, jusqu'au bout, choisir ses rôles avec exigence.
Ce qu'il faut retenir
- Nathalie Baye s'est éteinte ce samedi 18 avril 2026 à l'âge de 77 ans, selon les annonces du Figaro, de TF1 Info et de la RTBF
- Trois César remportés entre 1981 et 1983, puis un quatrième en 2006 pour Le Petit Lieutenant
- Révélée par François Truffaut dans La Nuit américaine, elle aura travaillé avec Godard, Pialat, Spielberg, Chabrol et Xavier Dolan
- Elle laisse sa fille Laura Smet, née en 1983 de son union avec Johnny Hallyday
Sources :
- Le Figaro, annonce du 18 avril 2026
- TF1 Info, annonce du 18 avril 2026
- RTBF, annonce du 18 avril 2026
- L'Indépendant, annonce du 18 avril 2026
- Académie des César, palmarès officiel
- Festival de Venise, palmarès officiel
- Le Figaro, annonce du 18 avril 2026
- TF1 Info, annonce du 18 avril 2026
- RTBF, annonce du 18 avril 2026
- L'Indépendant, annonce du 18 avril 2026
- Académie des César, palmarès officiel
- Festival de Venise, palmarès officiel