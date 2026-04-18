Nathalie Baye : l'actrice césarisée s'éteint à 77 ans, la France perd une comédienne hors norme

Après une période plus discrète dans les années 1990, Nathalie Baye revient en force à la fin de la décennie. En 1999, elle obtient le Prix d'interprétation au Festival de Venise pour Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne. La même année, elle est l'une des trois esthéticiennes de Vénus Beauté (Institut) de Tonie Marshall.



Hollywood s'intéresse à elle. En 2002, Steven Spielberg la choisit pour incarner la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. En 2006, elle obtient un quatrième César, meilleure actrice pour Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, où elle incarne une commandante de police revenue de l'alcoolisme et d'un drame familial.



Les années 2010 lui apportent une seconde jeunesse artistique. Xavier Dolan la dirige dans Laurence Anyways en 2012, puis dans Juste la fin du monde en 2016, où elle partage l'écran avec Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel.