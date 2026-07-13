Sam Neill, le Dr Grant de Jurassic Park, est mort à 78 ans après avoir vaincu son cancer

Pour une génération entière, Sam Neill restera d'abord le Dr Alan Grant, le paléontologue qui posait sa main sur le flanc d'un brachiosaure dans Jurassic Park en 1993. Le rôle, initialement proposé à Harrison Ford, a fait de lui une figure mondiale du cinéma à 45 ans.



La même année, Jane Campion lui confie le rôle d'Alisdair Stewart dans La Leçon de piano, récompensé par la Palme d'or et trois Oscars. Avant cela, il avait percé dès 1977 avec Sleeping Dogs, premier film néo-zélandais distribué aux États-Unis, puis My Brilliant Career en 1979 aux côtés de Judy Davis.



Neill a ensuite traversé tous les registres, du thriller sous-marin À la poursuite d'Octobre rouge à l'horreur cosmique de Event Horizon, en passant par les suites de la franchise Spielberg. Pressenti pour succéder à Roger Moore dans le rôle de James Bond, il avait aussi marqué la Suède où le téléfilm Ivanhoe, diffusé chaque Nouvel An depuis 1982, avait fait de lui une célébrité nationale.



Sur le petit écran, il marque les esprits dans le rôle glaçant du Major Chester Campbell de Peaky Blinders. En Nouvelle-Zélande, il incarne le fermier bourru Hector dans Hunt for the Wilderpeople de Taika Waititi, plus grand succès local de l'histoire du box-office néo-zélandais à sa sortie.



Plus de cinquante ans de carrière, cent cinquante rôles, trois nominations aux Golden Globes, deux nominations aux Emmy. Et un trait constant : Neill n'a jamais quitté l'hémisphère sud pour s'installer à Hollywood.