Culture

Bonnie Tyler est morte à 75 ans : l'une des voix les plus célèbres du rock était un accident médical

Un hôpital à Faro, au Portugal. Deux mois de soins intensifs après une perforation intestinale opérée en urgence. Bonnie Tyler s'est éteinte le 8 juillet à 75 ans, emportant une voix qui n'aurait jamais dû exister.



Deux mois d'hôpital après une opération d'urgence Début mai 2026, Bonnie Tyler est admise en urgence à l'hôpital de Faro, au Portugal, où elle possédait une résidence. Le diagnostic est une perforation intestinale.



Après l'opération, la chanteuse est placée dans un coma artificiel.



Mi-juin, son agent annonce qu'elle en est sortie, mais que son état reste « très grave ».



Le 9 juillet, sa famille publie un communiqué : Bonnie Tyler est décédée « de manière inattendue » dans la nuit, des suites de la maladie pour laquelle elle était soignée.

La voix qui n'aurait jamais dû exister



Elle quitte l'école à 16 ans, travaille dans une épicerie, chante le soir dans les pubs de Swansea. En 1976, sous le nom de Bonnie Tyler, elle décroche un premier succès avec Lost in France.



Puis les nodules arrivent. Ces excroissances bénignes sur les cordes vocales, fréquentes chez les chanteurs qui forcent leur voix, imposent une opération.



Les médecins prescrivent six semaines de silence absolu, le temps que les cordes vocales cicatrisent. C'est la condition pour retrouver son timbre d'origine. Les



Bonnie Tyler n'a pas tenu. Elle a crié de frustration pendant sa convalescence.



Ce défaut de cicatrisation a transformé son soprano clair en un contralto rocailleux, éraillé, puissant. La voix que le monde entier associerait bientôt à Total Eclipse of the Heart est née d'une consigne médicale ignorée.



Le premier titre enregistré avec cette voix mutée, It's a Heartache (1977), atteint la première place des ventes en France. L'équipe du studio, en entendant le résultat, la complimente sur le changement. La chanteuse, elle, pensait sa carrière terminée. Gaynor Hopkins naît le 8 juin 1951 à Skewen, au pays de Galles, dans une famille ouvrière. Son père travaille dans les mines de charbon.Elle quitte l'école à 16 ans, travaille dans une épicerie, chante le soir dans les pubs de Swansea. En 1976, sous le nom de Bonnie Tyler, elle décroche un premier succès avecPuis lesarrivent. Ces excroissances bénignes sur les cordes vocales, fréquentes chez les chanteurs qui forcent leur voix, imposent une opération.Les médecins prescrivent, le temps que les cordes vocales cicatrisent. C'est la condition pour retrouver son timbre d'origine. Les recommandations officielles publiées sur ameli.fr n'ont pas changé depuis : repos vocal impératif, sous peine de séquelles définitives.Bonnie Tyler n'a pas tenu. Elle a crié de frustration pendant sa convalescence.Ce défaut de cicatrisation a transformé son soprano clair en un, éraillé, puissant. La voix que le monde entier associerait bientôt àest née d'une consigne médicale ignorée.Le premier titre enregistré avec cette voix mutée,(1977), atteint la première place des ventes en France. L'équipe du studio, en entendant le résultat, la complimente sur le changement. La chanteuse, elle, pensait sa carrière terminée.

Première Galloise au sommet des charts américains Au début des années 1980, Bonnie Tyler change de producteur et signe avec Jim Steinman, le compositeur qui écrira aussi pour Meat Loaf et Céline Dion.



Steinman lui écrit Total Eclipse of the Heart, une ballade rock qu'il décrit comme « un assaut façon Wagner ». Le titre sort en février 1983.



Il se classe numéro un aux États-Unis et au Royaume-Uni, fait de Bonnie Tyler la première Galloise au sommet des charts américains, et se vend à plus de six millions d'exemplaires. Le clip, à l'esthétique baroque et onirique, cumule aujourd'hui plus d'un milliard de vues sur YouTube.



En janvier 2026, quarante-trois ans après sa sortie, le titre franchit aussi le cap du milliard d'écoutes sur Spotify. Seuls quelques artistes des années 80, parmi lesquels The Police, Journey et Kate Bush, ont atteint ce seuil.



En 1984, Holding Out for a Hero, sur la bande originale de Footloose, confirme son statut d'icône du rock des années 80. Trois nominations aux Grammy Awards suivent, et en 2023, le roi Charles III la fait membre de l'ordre de l'Empire britannique.

Dix semaines numéro un en France et un duo que personne n'attendait Total Eclipse of the Heart, rebaptisée Si demain (Turn Around).



Bonnie Tyler, qui avait toujours refusé de réenregistrer ses propres tubes, accepte cette fois. La raison : la voix de Kareen Antonn lui a fait « exploser les oreilles ».



Le duo sort en décembre 2003. Il reste dix semaines consécutives numéro un des ventes en France, s'écoule à plus de 700 000 exemplaires et obtient un disque de platine.



Pour une génération de Français, ce titre bilingue est devenu la version de référence. Vous l'avez probablement entendu, vous aussi, sur NRJ ou lors d'un réveillon cette année-là.

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Pourquoi les médecins recommandent d'écouter de la musique tous les jours après 60 ans



Admiratrice de Johnny Hallyday et de Tina Turner, Bonnie Tyler n'a jamais caché son attachement à la France. En 2024, elle participait encore à la Star Academy sur TF1.



Mariée depuis 1973 à Robert Sullivan, judoka et promoteur immobilier, elle se définissait comme une « fille de la classe ouvrière ».



« Je ne suis pas Mariah Carey, disait-elle au Times en 2025. J'ai une vie très normale. » En 2003, une jeune chanteuse française inconnue, Kareen Antonn, envoie une maquette à Bonnie Tyler. C'est une adaptation bilingue de, rebaptiséeBonnie Tyler, qui avait toujours refusé de réenregistrer ses propres tubes, accepte cette fois. La raison : la voix de Kareen Antonn lui a fait « exploser les oreilles ».Le duo sort en décembre 2003. Il reste, s'écoule à plus de 700 000 exemplaires et obtient un disque de platine.Pour une génération de Français, ce titre bilingue est devenu la version de référence. Vous l'avez probablement entendu, vous aussi, sur NRJ ou lors d'un réveillon cette année-là.Admiratrice de Johnny Hallyday et de Tina Turner, Bonnie Tyler n'a jamais caché son attachement à la France. En 2024, elle participait encore à lasur TF1.Mariée depuis 1973 à Robert Sullivan, judoka et promoteur immobilier, elle se définissait comme une « fille de la classe ouvrière ».« Je ne suis pas Mariah Carey, disait-elle auen 2025. J'ai une vie très normale. »

Un dernier concert à 74 ans et un paradoxe à un milliard Le 19 mars 2026, Bonnie Tyler monte sur scène au O2 Shepherd's Bush Empire de Londres. C'est son dernier concert.



Moins de deux mois plus tard, elle est hospitalisée à Faro. Quelques semaines avant ce concert, elle apprenait que Total Eclipse of the Heart avait franchi le milliard d'écoutes sur Spotify.



En 2025, David Guetta et Hypaton avaient sorti Together, une version club du tube. Le titre vivait une seconde vie auprès d'une génération qui n'était pas née en 1983.



Le paradoxe, Bonnie Tyler ne l'a jamais éludé. Interrogée par la BBC en janvier 2026, elle a déclaré n'avoir « presque rien » touché en royalties, puisqu'elle n'est pas l'autrice du titre.



Spotify assure avoir reversé 1,4 million de dollars en 2025 pour l'ensemble de son catalogue. Bonnie Tyler avait 75 ans, elle chantait encore, et le monde l'écoutait toujours.