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Microbiote et cerveau : l'Institut Pasteur a greffé à de jeunes souris les bactéries intestinales de malades d'Alzheimer, et leur mémoire a flanché plus vite

Dans un laboratoire parisien, de jeunes souris reçoivent les bactéries intestinales de personnes âgées atteintes d'Alzheimer, et leur mémoire décline bien plus vite que celle de souris greffées avec le microbiote de seniors en bonne santé. L'expérience nourrit une idée qui bouscule la recherche : la maladie ne naît peut-être pas dans le cerveau. Pour nous qui redoutons de voir notre mémoire flancher, que valent vraiment ces travaux ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Octobre 2026 à 09:23 | mis à jour le 13 Octobre 2026 à 09:23



Alzheimer, Parkinson : les chercheurs regardent au-delà du cerveau 1 à 1,2 million de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en France, et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.



Pierre-Marie Lledo, directeur du département de neurosciences de l'Institut Pasteur, regarde désormais ailleurs. Il l'a expliqué à 20 Minutes, qui a visité son laboratoire à l'occasion du Pasteurdon, l'appel aux dons de l'institut qui fêtait sa 20e édition du 8 au 11 octobre : « Pendant longtemps, on pensait que tout se passait dans le cerveau. » L'origine de ces maladies viendrait peut-être, selon lui, d'un organe qui commencerait à défaillir des années plus tôt. Pour Alzheimer, cet organe, c'est l'intestin, et plus précisément le microbiote, ces milliards de micro-organismes qui y vivent.

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Le microbiote de malades d'Alzheimer greffé à de jeunes souris Comment tester une telle hypothèse ? L'équipe de Pierre-Marie Lledo a formé deux groupes de jeunes souris. Les premières ont reçu le microbiote intestinal de personnes âgées en bonne santé, les secondes celui de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Puis les chercheurs ont suivi leur mémoire, semaine après semaine.



Le résultat, rapporté par 20 Minutes puis par Pourquoi Docteur, est net. Chez les souris greffées avec les bactéries de malades, la mémoire s'est dégradée en trois semaines. Chez celles qui avaient reçu le microbiote de seniors en bonne santé, il a fallu huit semaines. Autrement dit, le microbiote de personnes âgées pèse déjà sur la mémoire de ces souris, et celui des malades d'Alzheimer accélère encore le déclin. Le neuroscientifique dit avoir mis en évidence quelques bactéries intestinales qui concourent à un vieillissement prématuré et au déclin cognitif.



Je dois pourtant être honnête avec vous : une souris n'est pas un retraité. Ces expériences suggèrent un lien entre certaines bactéries et le déclin de la mémoire, elles ne démontrent pas que ces bactéries provoquent Alzheimer chez l'humain. On ne sait pas davantage si un microbiote déréglé est une cause de la maladie ou l'une de ses conséquences.



De votre intestin à votre cerveau, la piste du nerf vague



Le messager identifié, c'est le nerf vague, ce long câble nerveux qui relie l'intestin au cerveau. Chez les souris greffées, son activité vers le cerveau était affaiblie. Or, en stimulant ce nerf, les chercheurs ont amélioré la mémoire de souris âgées, ce qui en fait une piste de traitement à explorer, encore chez l'animal.

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Mémoire des centenaires : le secret se cache dans leur microbiote, pas dans leur cerveau Mais par où des bactéries logées dans l'intestin peuvent-elles atteindre la mémoire ? L'Institut Pasteur avait déjà apporté une réponse en 2022, dans une étude publiée par la revue JCI Insight et signée notamment par Damien Rei, Harry Sokol et Pierre-Marie Lledo. Comme le résume la fiche de publication de l'Institut Pasteur , le microbiote de donneurs âgés, souris ou humains, transplanté à de jeunes souris, a suffi à réduire la fabrication de nouveaux neurones et à altérer la mémoire qui dépend de l'hippocampe, la zone du cerveau qui enregistre les souvenirs.Le messager identifié, c'est le nerf vague, ce long câble nerveux qui relie l'intestin au cerveau. Chez les souris greffées, son activité vers le cerveau était affaiblie. Or, en stimulant ce nerf, les chercheurs ont amélioré la mémoire de souris âgées, ce qui en fait une piste de traitement à explorer, encore chez l'animal.

Parkinson : à l'Institut Pasteur, le nez aussi est surveillé Pour Parkinson, c'est le nez qui intéresse Pasteur. L'équipe de Françoise Lazarini a transféré la flore nasale de souris malades à des souris saines, qui ont alors développé des symptômes de la maladie. L'opération inverse n'a produit aucun effet. « Nous avons identifié une dizaine de familles bactériennes susceptibles de jouer un rôle », précise Pierre-Marie Lledo.



Votre microbiote, une piste de recherche et pas encore un traitement



Méfiez-vous donc des promesses qui fleurissent sur Internet. Ces travaux restent menés sur des souris : ils ne valident à ce stade ni probiotique ni test de selles contre Alzheimer. En revanche, les leviers reconnus existent déjà pour nous : l'OMS a placé la tension artérielle et l'audition parmi les facteurs de risque de démence sur lesquels on peut agir.

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Selon l'OMS, jusqu'à 45 % du risque de démence pourrait être évité ou retardé : votre tension et votre audition sont sur sa liste, vos gélules pour la mémoire non Faut-il pour autant changer de microbiote ? Pas encore. La transplantation de microbiote fécal existe bien en France, où le transplant a le statut de médicament, mais sa seule indication en soins courants reste l'infection intestinale récidivante à Clostridioides difficile, rappelle la revue de l'Ordre des pharmaciens. Alzheimer n'en fait pas partie, et Pierre-Marie Lledo lui-même tempère sur la dépression : « Nous ne sommes pas près de réaliser des transferts de microbiote chez des patients dépressifs. »Méfiez-vous donc des promesses qui fleurissent sur Internet. Ces travaux restent menés sur des souris : ils ne valident à ce stade ni probiotique ni test de selles contre Alzheimer. En revanche, les leviers reconnus existent déjà pour nous : l'OMS a placé la tension artérielle et l'audition parmi les facteurs de risque de démence sur lesquels on peut agir.Que retenir, alors, de ces souris parisiennes ? Que l'intestin est entré dans la liste des suspects, et que la recherche sur Alzheimer s'en trouve élargie. D'ailleurs, si ces pistes se confirment chez l'humain, c'est peut-être par le ventre que viendront un jour les premiers signes d'alerte de la maladie, bien avant les premiers trous de mémoire.