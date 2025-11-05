Maisons de retraite Medaviz déploie la téléconsultation assistée dans les maisons de retraite emeis Medaviz, éditeur français de solutions de télémédecine, annonce le déploiement de sa solution de téléconsultation assistée dans plusieurs maisons de retraite du groupe emeis (ex-Orpea). Un dispositif qui vise à faciliter l’accès aux soins des résidents âgés, notamment dans les zones touchées par la pénurie de médecins, tout en renforçant la coordination entre les professionnels de santé. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/11/2025

Une réponse concrète à la raréfaction médicale



Face à la baisse du nombre de professionnels de santé dans certaines régions et face aussi, au vieillissement de la population, les besoins en suivi médical régulier augmentent, en particulier pour les personnes âgées dépendantes.



Dans ce contexte, grâce à la solution de téléconsultation assistée Medaviz, les équipes soignantes des établissements peuvent désormais programmer un rendez-vous médical sous 48 heures.



Les résidents bénéficient ainsi d’un avis médical qui se veut « rapide et adapté », sans avoir à quitter leur lieu de vie.



Une démarche qui s’appuie sur un partenariat avec Omedys, qui permet une collaboration fluide entre médecins du territoire et professionnels de santé locaux, garantissant un suivi coordonné et sécurisé. Dont acte.





Un déploiement progressif sur le territoire



Lancé en août 2025, le dispositif est déjà opérationnel dans quatre établissements pilotes : Maison de retraite Sud Saintonge à Saujon (Nouvelle-Aquitaine), Maison Le Vigé à Soubise (Nouvelle-Aquitaine), Maison Marengo Jolimont à Toulouse (Occitanie) et Maison Victoria à Ollioules (Provence-Alpes-Côte d’Azur).



D’ici fin 2025, 15 nouvelles maisons de retraite emeis devraient équipées. Avec pour objectif en 2026, atteindre 55 établissements connectés à la solution Medaviz.



“Chez Medaviz, nous sommes convaincus que la télémédecine doit servir tous les patients. Nous sommes fiers d’ouvrir ce parcours auprès des résidents des maisons de retraite emeis. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche ‘d’aller vers’ promue par l’Assurance Maladie, en apportant une réponse médicale aux personnes les plus fragiles” assure Stéphanie Hervier, Directrice Générale de Medaviz



De son côté, Pierre Krolak Salmon, Directeur médical du Groupe emeis souligne : « les déserts médicaux sont une réalité dans certaines régions françaises. Pour les situations nécessitant un avis ponctuel, un renouvellement d’ordonnance ou une prescription, alors que les résidents n’ont plus de médecin traitant, la télémédecine permet de ne laisser aucun résident en difficulté. »





Une technologie simple et humaine



La téléconsultation assistée nécessite peu d’équipement : un ordinateur, un stéthoscope et un otoscope connectés, et la présence d’un infirmier pour accompagner le résident pendant la consultation.



Ce professionnel réalise, en temps réel, les mesures nécessaires (tension, température, rythme cardiaque, saturation en oxygène), tout en garantissant l’intimité du patient et la confidentialité des échanges.



Les téléconsultations peuvent se dérouler dans la chambre du résident ou dans une salle dédiée.



Fondée en 2014, Medaviz est un acteur français de référence dans le domaine de la télémédecine et de la coordination des soins.





