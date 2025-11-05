Maisons de retraite

Medaviz déploie la téléconsultation assistée dans les maisons de retraite emeis

Medaviz, éditeur français de solutions de télémédecine, annonce le déploiement de sa solution de téléconsultation assistée dans plusieurs maisons de retraite du groupe emeis (ex-Orpea). Un dispositif qui vise à faciliter l’accès aux soins des résidents âgés, notamment dans les zones touchées par la pénurie de médecins, tout en renforçant la coordination entre les professionnels de santé.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 05/11/2025

© DC Studio/Shutterstock
Une réponse concrète à la raréfaction médicale

Face à la baisse du nombre de professionnels de santé dans certaines régions et face aussi, au vieillissement de la population, les besoins en suivi médical régulier augmentent, en particulier pour les personnes âgées dépendantes.
 
Dans ce contexte, grâce à la solution de téléconsultation assistée Medaviz, les équipes soignantes des établissements peuvent désormais programmer un rendez-vous médical sous 48 heures.

Les résidents bénéficient ainsi d’un avis médical qui se veut « rapide et adapté », sans avoir à quitter leur lieu de vie.
 
Une démarche qui s’appuie sur un partenariat avec Omedys, qui permet une collaboration fluide entre médecins du territoire et professionnels de santé locaux, garantissant un suivi coordonné et sécurisé. Dont acte.
 

Un déploiement progressif sur le territoire

Lancé en août 2025, le dispositif est déjà opérationnel dans quatre établissements pilotes : Maison de retraite Sud Saintonge à Saujon (Nouvelle-Aquitaine), Maison Le Vigé à Soubise (Nouvelle-Aquitaine), Maison Marengo Jolimont à Toulouse (Occitanie) et Maison Victoria à Ollioules (Provence-Alpes-Côte d’Azur).
 
D’ici fin 2025, 15 nouvelles maisons de retraite emeis devraient équipées. Avec pour objectif en 2026, atteindre 55 établissements connectés à la solution Medaviz.
 
Chez Medaviz, nous sommes convaincus que la télémédecine doit servir tous les patients. Nous sommes fiers d’ouvrir ce parcours auprès des résidents des maisons de retraite emeis. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche ‘d’aller vers’ promue par l’Assurance Maladie, en apportant une réponse médicale aux personnes les plus fragiles” assure Stéphanie Hervier, Directrice Générale de Medaviz
 
De son côté, Pierre Krolak Salmon, Directeur médical du Groupe emeis souligne : « les déserts médicaux sont une réalité dans certaines régions françaises. Pour les situations nécessitant un avis ponctuel, un renouvellement d’ordonnance ou une prescription, alors que les résidents n’ont plus de médecin traitant, la télémédecine permet de ne laisser aucun résident en difficulté. »
 

Une technologie simple et humaine

La téléconsultation assistée nécessite peu d’équipement : un ordinateur, un stéthoscope et un otoscope connectés, et la présence d’un infirmier pour accompagner le résident pendant la consultation.
 
Ce professionnel réalise, en temps réel, les mesures nécessaires (tension, température, rythme cardiaque, saturation en oxygène), tout en garantissant l’intimité du patient et la confidentialité des échanges.
 
Les téléconsultations peuvent se dérouler dans la chambre du résident ou dans une salle dédiée.
 
Fondée en 2014, Medaviz est un acteur français de référence dans le domaine de la télémédecine et de la coordination des soins.



Maisons de retraite

Medaviz déploie la téléconsultation assistée dans les maisons de retraite emeis

Medaviz déploie la téléconsultation assistée dans les maisons de retraite emeis

Qui contrôle vraiment les EHPAD ?

Qui contrôle vraiment les EHPAD ?

EHPAD : comment s'adapter ? Un chemin par étape

EHPAD : comment s'adapter ? Un chemin par étape

Entrée en EHPAD : chaque parcours est singulier par Jacques Dubois*

Entrée en EHPAD : chaque parcours est singulier par Jacques Dubois*

Aides à domicile

Le rôle de l'aidant ; trois questions au célèbre athlète Philippe Croizon

Le rôle de l'aidant ; trois questions au célèbre athlète Philippe Croizon

Journée nationale des aidants : les solutions qui peuvent aider au quotidien

Journée nationale des aidants : les solutions qui peuvent aider au quotidien

Spokeo : un assistant d'écoute lauréat du Concours Lépine

Spokeo : un assistant d'écoute lauréat du Concours Lépine

Journée nationale des aidants : la moitié des aidants ne sait pas où s'adresser pour être accompagné

Journée nationale des aidants : la moitié des aidants ne sait pas où s'adresser pour être accompagné

Intergénérationnel

Un album de photo pour recréer du lien entre les générations

Un album de photo pour recréer du lien entre les générations

Quand les chiens rapprochent les générations un été solidaire avec Emprunte mon Toutou

Quand les chiens rapprochent les générations un été solidaire avec Emprunte mon Toutou

Stopalisolement.fr : participation record pour ce 4ème concours de poésie pour les personnes fragiles

Stopalisolement.fr : participation record pour ce 4ème concours de poésie pour les personnes fragiles

Alzjunior.org : un site d'information sur Alzheimer qui s'adresse aux enfants

Alzjunior.org : un site d'information sur Alzheimer qui s'adresse aux enfants

Mobilité

Atchoum : transport solidaire pour personnes âgées en milieu rural

Atchoum : transport solidaire pour personnes âgées en milieu rural

Les seniors et la "petite reine" : ils l'adorent

Les seniors et la "petite reine" : ils l'adorent

Fauteuils roulants : ils seront intégralement remboursés dès la fin de l'année

Fauteuils roulants : ils seront intégralement remboursés dès la fin de l'année

Prévention routière : un kit et un simulateur de vieillissement pour renforcer la sécurité des piétons seniors

Prévention routière : un kit et un simulateur de vieillissement pour renforcer la sécurité des piétons seniors
Abonnez-vous à notre Newsletter hebdo !
Chaque vendredi, retrouvez l'essentiel de l'actualité des seniors
SENIORACTU.COM
© 2003-2025 - Tous droits réservés
Facebook
X