Bien-être

Insomnies : si vous dormez mal, la Haute Autorité de santé a une astuce pour mieux dormir qui se règle sur votre heure de coucher

Accessoires en promotion, produits à quelques euros, astuces qui « cartonnent » : à l'approche de l'hiver, chacun semble avoir sa solution quand les insomnies s'installent et que vous dormez mal. Celle que les autorités sanitaires donnent aux plus âgés ne s'achète nulle part. Elle prend même le contre-pied d'un réflexe bien naturel après une mauvaise nuit.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Novembre 2026 à 09:40 | Mis à jour le 23 Novembre 2026 à 09:40



Insomnies : l'astuce officielle va à rebours de votre réflexe



Dans sa pour les personnes âgées, retarder l'heure du coucher. Autrement dit, aller au lit plus tard, et non plus tôt. La HAS ajoute que ces règles « peuvent parfois suffire à restaurer le sommeil » en cas d'insomnies légères, sans autre maladie associée.

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Après un certain âge, votre sommeil change de forme



Ce décalage pèse d'autant plus que le sommeil change de forme avec les années. La HAS rappelle qu'avec l'âge, il devient plus léger, plus fragmenté et plus étalé sur le jour et la nuit. Une partie de ces réveils correspond ainsi à des modifications physiologiques, liées à l'âge lui-même, qu'une heure de plus sous la couette ne corrigera pas. La HAS souligne aussi que les conséquences de l'insomnie dans la journée sont plus marquées qu'à l'âge moyen, avec un ralentissement psychomoteur.



D'où le cap que fixe la HAS pour les personnes âgées : favoriser l'éveil pendant la journée, la pratique d'activités physiques ou intellectuelles, et un rythme régulier « avec un horaire de coucher retardé ». Je trouve que cette consigne change la façon de regarder nos propres nuits, puisque c'est la journée, bien plus que le lit, qui prépare le sommeil.

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En cherchant pourquoi certains octogénaires conservent une mémoire de quinqua, les chercheurs ont découvert quelque chose du côté de leur nuit Le réflexe inverse, beaucoup d'entre nous le connaissent. Le site public Santé.fr décrit sans détour le piège dans lequel tombe l'insomniaque : il se couche plus tôt parce qu'il est fatigué, sans avoir vraiment sommeil, et reste au lit s'il ne dort pas, de peur de rater le moment de l'endormissement. Quand il le peut, il se lève aussi plus tard pour rattraper sa nuit, et le temps passé au lit finit par s'allonger sans que le sommeil suive.Ce décalage pèse d'autant plus que le sommeil change de forme avec les années. La HAS rappelle qu'avec l'âge, il devient. Une partie de ces réveils correspond ainsi à des modifications physiologiques, liées à l'âge lui-même, qu'une heure de plus sous la couette ne corrigera pas. La HAS souligne aussi que les conséquences de l'insomnie dans la journée sont plus marquées qu'à l'âge moyen, avec un ralentissement psychomoteur.D'où le cap que fixe la HAS pour les personnes âgées : favoriser l'éveil pendant la journée, la pratique d'activités physiques ou intellectuelles, et un rythme régulier « avec un horaire de coucher retardé ». Je trouve que cette consigne change la façon de regarder nos propres nuits, puisque c'est la journée, bien plus que le lit, qui prépare le sommeil.

Sieste, sport, dîner : les horaires qui aident à mieux dormir Les autres règles de la fiche jouent sur la même horloge. La HAS conseille d'éviter les siestes de plus d'une heure, ou celles prises après 16 heures, et d'adopter un horaire régulier de lever et de coucher. Elle recommande aussi un exercice physique dans la journée, mais en général pas après 17 heures. La fiche demande enfin de dormir en fonction de ses besoins, mais pas plus.



La HAS invite à éviter la caféine, l'alcool et la nicotine, le repas du soir trop copieux ou trop gras, et à limiter les écrans avant le coucher. Côté chambre, il s'agit de limiter le bruit, la lumière et une température excessive. D'ailleurs, rien de tout cela ne coûte un euro, contrairement aux accessoires mis en avant ces jours-ci.

Le somnifère ne fait gagner qu'une vingtaine de minutes Mais si la nuit tarde encore ? Le somnifère n'arrive qu'en seconde intention, et la fiche de la HAS se montre sans détour sur ce qu'il apporte. La quantité d'effet est faible, de l'ordre d'une vingtaine de minutes gagnée sur le temps d'endormissement, et elle a surtout été mesurée sur de courtes périodes, d'une nuit à six semaines. Son maintien sur une prise à plus long terme n'a pas été démontré.



Chez les personnes âgées, le prix à payer est plus lourd. D'après la HAS, la prise d'un hypnotique les expose tout particulièrement à des chutes, à des altérations cognitives et à des accidents de la voie publique. Leur organisme élimine aussi les médicaments plus lentement, si bien qu'il est en général recommandé de réduire la dose, de moitié par exemple. Quant à la prescription d'une benzodiazépine, elle est limitée à 4 semaines, période de réduction de la dose comprise.

Si vos insomnies durent, parlez-en à votre médecin thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, sont à proposer en première intention. Votre médecin traitant reste le premier interlocuteur pour en parler, avec un point qui compte : les somnifères de cette famille ne doivent pas être utilisés dans les insomnies chroniques, celles qui durent plus de 3 mois.



Si vous prenez déjà un somnifère depuis longtemps, ne l'arrêtez surtout pas brutalement. Chez les utilisateurs au long cours, la HAS précise que l'arrêt doit toujours être progressif, sur une durée de quelques semaines à plusieurs mois, et qu'une baisse de la dose compte déjà comme un résultat favorable.

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