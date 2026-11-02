Bien-être

Harvard relie 1 000 pas de plus par jour à 320 g de moins chez les hommes : le poids ne baissait qu'au-delà d'un seuil, à lire sur votre téléphone

Votre téléphone compte vos pas du matin au soir, et une promesse fait le tour des sites de santé : 1 000 pas de plus par jour feraient fondre 320 grammes. Le résultat existe bien, mais il décrit autre chose qu'une perte de poids. Et l'étude d'origine contient un seuil qui change la lecture de ce résultat.

Par Fabrice Crozier | Publié le 2 Novembre 2026 à 10:04 | mis à jour le 2 Novembre 2026 à 10:04



1 000 pas de plus par jour : ce que Harvard a vraiment mesuré



Selon l'étude de Harvard en effet, une baisse réelle du poids et du tour de taille sur deux ans n'apparaissait que chez les participants qui faisaient en moyenne au moins 7 500 pas par jour. En dessous, marcher davantage allait avec une prise de poids moindre, pas avec une perte.

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Hommes et femmes : la balance ne répond pas pareil Chez les hommes, la relation est quasi linéaire. Chaque millier de pas quotidiens supplémentaires allait de pair avec un poids inférieur de 0,32 kilo, soit 320 grammes, et un tour de taille réduit de 0,37 centimètre. Sur les 10 175 hommes dont le poids a été analysé, cette pente se vérifiait sur toute l'étendue des pas observés, des plus sédentaires aux plus actifs.



Chez les femmes, le tableau change. Le lien entre les pas et le poids n'apparaissait qu'au-delà de 5 000 pas par jour, pour 0,17 kilo de moins par millier de pas supplémentaires, soit à peu près moitié moins que chez les hommes. Les 3 722 femmes incluses dans l'étude ne formaient d'ailleurs pas le quart des participants.



Mais la balance n'est pas tout. Le bon cholestérol montait et les triglycérides baissaient avec les pas dans les deux sexes. La tension artérielle et le mauvais cholestérol ne bougeaient en revanche que chez les hommes, et l'hémoglobine glyquée, qui reflète le sucre dans le sang sur plusieurs mois, que chez les femmes.



Votre téléphone oublie une partie de vos pas Ces pas, personne ne les a déclarés à la main. Une application de santé japonaise les comptait sur le téléphone des participants, entre deux bilans médicaux espacés de 24 à 35 mois. C'est la force de l'étude, et c'est aussi sa faiblesse, que les auteurs reconnaissent eux-mêmes.



Un téléphone ne compte que les pas faits avec lui. Les chercheurs de Harvard rappellent qu'une étude antérieure, menée sur des iPhone, avait mesuré un sous-comptage de 12 % par rapport à un capteur porté en permanence. L'écart grimpait chez les femmes, qui gardent peut-être moins souvent leur téléphone sur elles, et les auteurs n'excluent pas que certains résultats plus faibles chez les femmes tiennent en partie à un téléphone resté dans un sac.



Le geste qui en découle tient en deux temps. Regardez la moyenne quotidienne de vos pas sur plusieurs semaines, pas le total d'une belle journée, puisque c'est une moyenne que l'étude a mise en regard du poids. Quand vous sortez marcher, glissez ensuite le téléphone dans une poche de pantalon ou de veste : votre compteur reflétera mieux ce que vous faites vraiment.



Après 60 ans, ce seuil vous concerne-t-il ? 44 ans en moyenne, c'étaient des actifs en bonne santé ou leurs proches, inscrits sur cette application, et les auteurs écrivent que leurs résultats pourraient mal se généraliser au-delà. Ils n'écartent pas non plus le sens inverse : une santé qui se dégrade fait marcher moins, sans que la marche y soit pour quelque chose. L'application est éditée par DeSC Healthcare, qui a aussi financé l'étude et dont deux salariés la cosignent.



Pour vous, le repère qui vaut à la retraite est celui des autorités de santé. Le portail 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine. La marche active entre dans cette case, et une demi-heure cinq jours sur sept suffit à l'atteindre.

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Mille pas de plus restent un bon début, à condition de ne pas attendre de la balance qu'elle suive dans la semaine. La vraie mesure, ce sera la moyenne que votre téléphone affichera dans quelques mois, à condition de l'avoir gardé en poche. C'est la question que je me suis posée en lisant la méthode, et la réponse invite à la prudence. Les participants avaienten moyenne, c'étaient des actifs en bonne santé ou leurs proches, inscrits sur cette application, et les auteurs écrivent que leurs résultats pourraient mal se généraliser au-delà. Ils n'écartent pas non plus le sens inverse : une santé qui se dégrade fait marcher moins, sans que la marche y soit pour quelque chose. L'application est éditée par DeSC Healthcare, qui a aussi financé l'étude et dont deux salariés la cosignent.Pour vous, le repère qui vaut à la retraite est celui des autorités de santé. Le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr rappelle que, selon l'Organisation mondiale de la santé, les plus de 65 ans devraient pratiquer au moinsd'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine. La marche active entre dans cette case, et une demi-heure cinq jours sur sept suffit à l'atteindre.Mille pas de plus restent un bon début, à condition de ne pas attendre de la balance qu'elle suive dans la semaine. La vraie mesure, ce sera la moyenne que votre téléphone affichera dans quelques mois, à condition de l'avoir gardé en poche.