Marche lymphatique : la tendance de l'été ne demande aucune technique, mais elle exige de vos mollets un travail précis

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Marche et muscles : cette alerte que les marcheurs réguliers ignorent

Le sang dispose d'une pompe centrale, le cœur. La lymphe, ce liquide clair qui récupère l'eau, les déchets cellulaires et les grosses protéines accumulés dans les tissus, n'en a aucune. Elle avance parce que les muscles se contractent autour de ses vaisseaux, et parce que des valvules l'empêchent de redescendre. Le Partenariat français du lymphœdème rappelle que 80 % de ce réseau court juste sous la peau, au contact des muscles qui travaillent.Cette dépendance au mouvement se chiffre. Selon la même association, il passe environ 100 ml de lymphe par heure dans le canal thoracique chez une personne au repos, et ce débit peut être multiplié par 10 à 30 pendant un effort. Rapporté à une demi-heure, l'écart devient concret : trente minutes de marche font transiter au minimum, contre une cinquantaine de millilitres pour la même demi-heure passée dans un fauteuil.Mais la comparaison inverse est plus parlante encore. Sept heures assises, le seuil de sédentarité élevée retenu par les autorités sanitaires, laissent passer environ 700 ml sur toute leur durée. Votre demi-heure de marche déplace donc près des trois quarts de ce qu'une journée entière d'immobilité parvient à drainer. Ce n'est pas le temps qui compte, c'est la contraction.D'où l'insistance sur le mollet. L'Assurance maladie le désigne comme la véritabledu membre inférieur : à chaque pas, il se comprime, chasse le liquide vers le haut, puis se relâche et se remplit. Un pas traîné, pieds à plat, sollicite peu ce muscle. Un pas déroulé du talon vers l'avant du pied l'actionne pleinement.