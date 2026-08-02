« Je fais la sieste tous les jours depuis ma retraite » : c'est la durée qui décide de ce que votre cerveau y gagne

Le versant enthousiaste vient d'ailleurs et remonte à 2023. Valentina Paz, de l'université de la République à Montevideo, et Victoria Garfield, de l'University College London, ont publié dans Sleep Health une analyse portant sur 378 932 participants de la même cohorte. Le principe consiste à utiliser 92 variants génétiques associés à l'habitude de faire la sieste, fixés à la naissance, pour approcher un lien de cause à effet là où l'observation seule ne le permet pas.



Le résultat tient en un chiffre : un volume cérébral total supérieur de 15,80 cm3 chez les personnes génétiquement portées à la sieste. C'est ce chiffre que Valentina Paz a traduit, après la parution, par une différence d'environ 2,6 à 6,5 années de vieillissement. La formule a ensuite fait le tour des rédactions.



Mais la publication donne aussi l'intervalle de confiance, et c'est là que le tableau change. Cet intervalle s'étend de 0,25 à 31,34 cm3. La vraie valeur peut donc se situer n'importe où entre ces deux bornes, et la borne basse frôle le zéro. En reprenant la conversion proposée par les auteurs, ce plancher de 0,25 cm3 correspond à un gain compris entre quinze et trente-huit jours. Pas des années : quelques semaines.



L'équipe de Londres ne dit d'ailleurs rien d'autre. Elle parle d'un lien causal modeste et relève qu'aucun effet n'apparaît sur le volume de l'hippocampe, sur le temps de réaction ni sur la mémoire visuelle. Le gain porte sur le volume global, un marqueur solide mais grossier, qui ne dit rien de ce que vous retenez.



Reste la limite qui vous concerne directement : ces variants génétiques disent qui a tendance à somnoler, pas combien de temps.

