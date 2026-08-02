« Je fais la sieste tous les jours depuis ma retraite » : c'est la durée qui décide de ce que votre cerveau y gagne

Deux études, deux mesures, deux conclusions
Deux affirmations circulent en même temps et disent l'inverse l'une de l'autre. D'un côté, la sieste ferait gagner plusieurs années de jeunesse cérébrale. De l'autre, elle laisserait des traces visibles à l'imagerie chez ceux qui la pratiquent souvent.
Or les deux équipes n'ont pas regardé le cerveau sous le même angle. L'une a mesuré son volume total, l'autre les lésions de sa substance blanche. Ces deux marqueurs ne racontent pas la même histoire, et c'est précisément ce que les titres écrasent.
Or les deux équipes n'ont pas regardé le cerveau sous le même angle. L'une a mesuré son volume total, l'autre les lésions de sa substance blanche. Ces deux marqueurs ne racontent pas la même histoire, et c'est précisément ce que les titres écrasent.
Ce que l'imagerie a montré chez 23 377 adultes
L'étude qui alimente le versant inquiétant a été publiée le 5 mai 2026 dans la revue Alzheimer's & Dementia, sous la conduite de Madeline Ally et de Gene Alexander, à l'université de l'Arizona. Ces chercheurs ont repris les questionnaires de sommeil remplis entre 2006 et 2010 par 23 377 adultes britanniques en bonne santé, puis les IRM cérébrales passées en moyenne 8,8 ans plus tard, pour voir si certaines habitudes annonçaient une accumulation de lésions de la substance blanche.
Ces lésions correspondent à de petites zones abîmées autour des vaisseaux du cerveau, qui augmentent avec l'âge et sont associées à un risque plus élevé de démence. Trois comportements ressortent une fois les autres facteurs pris en compte : dormir en dehors de la plage de sept à neuf heures, se plaindre d'insomnie, et faire souvent la sieste en journée. Selon l'équipe de Tucson, la sieste diurne montre l'association la plus forte parmi les comportements restés significatifs après ajustement complet.
Sauf que le questionnaire ne demandait ni la durée d'une sieste, ni l'heure à laquelle elle était prise. Gene Alexander le reconnaît lui-même : rien ne permet de distinguer la sieste courte et choisie de la somnolence subie plusieurs fois par jour. Reste que cette somnolence peut trahir un sommeil de nuit dégradé, voire des apnées non diagnostiquées, plutôt que causer les lésions observées.
Ces lésions correspondent à de petites zones abîmées autour des vaisseaux du cerveau, qui augmentent avec l'âge et sont associées à un risque plus élevé de démence. Trois comportements ressortent une fois les autres facteurs pris en compte : dormir en dehors de la plage de sept à neuf heures, se plaindre d'insomnie, et faire souvent la sieste en journée. Selon l'équipe de Tucson, la sieste diurne montre l'association la plus forte parmi les comportements restés significatifs après ajustement complet.
Sauf que le questionnaire ne demandait ni la durée d'une sieste, ni l'heure à laquelle elle était prise. Gene Alexander le reconnaît lui-même : rien ne permet de distinguer la sieste courte et choisie de la somnolence subie plusieurs fois par jour. Reste que cette somnolence peut trahir un sommeil de nuit dégradé, voire des apnées non diagnostiquées, plutôt que causer les lésions observées.
Les six ans de jeunesse tiennent à une fourchette très large
Le versant enthousiaste vient d'ailleurs et remonte à 2023. Valentina Paz, de l'université de la République à Montevideo, et Victoria Garfield, de l'University College London, ont publié dans Sleep Health une analyse portant sur 378 932 participants de la même cohorte. Le principe consiste à utiliser 92 variants génétiques associés à l'habitude de faire la sieste, fixés à la naissance, pour approcher un lien de cause à effet là où l'observation seule ne le permet pas.
Le résultat tient en un chiffre : un volume cérébral total supérieur de 15,80 cm3 chez les personnes génétiquement portées à la sieste. C'est ce chiffre que Valentina Paz a traduit, après la parution, par une différence d'environ 2,6 à 6,5 années de vieillissement. La formule a ensuite fait le tour des rédactions.
Mais la publication donne aussi l'intervalle de confiance, et c'est là que le tableau change. Cet intervalle s'étend de 0,25 à 31,34 cm3. La vraie valeur peut donc se situer n'importe où entre ces deux bornes, et la borne basse frôle le zéro. En reprenant la conversion proposée par les auteurs, ce plancher de 0,25 cm3 correspond à un gain compris entre quinze et trente-huit jours. Pas des années : quelques semaines.
L'équipe de Londres ne dit d'ailleurs rien d'autre. Elle parle d'un lien causal modeste et relève qu'aucun effet n'apparaît sur le volume de l'hippocampe, sur le temps de réaction ni sur la mémoire visuelle. Le gain porte sur le volume global, un marqueur solide mais grossier, qui ne dit rien de ce que vous retenez.
Reste la limite qui vous concerne directement : ces variants génétiques disent qui a tendance à somnoler, pas combien de temps.
Le résultat tient en un chiffre : un volume cérébral total supérieur de 15,80 cm3 chez les personnes génétiquement portées à la sieste. C'est ce chiffre que Valentina Paz a traduit, après la parution, par une différence d'environ 2,6 à 6,5 années de vieillissement. La formule a ensuite fait le tour des rédactions.
Mais la publication donne aussi l'intervalle de confiance, et c'est là que le tableau change. Cet intervalle s'étend de 0,25 à 31,34 cm3. La vraie valeur peut donc se situer n'importe où entre ces deux bornes, et la borne basse frôle le zéro. En reprenant la conversion proposée par les auteurs, ce plancher de 0,25 cm3 correspond à un gain compris entre quinze et trente-huit jours. Pas des années : quelques semaines.
L'équipe de Londres ne dit d'ailleurs rien d'autre. Elle parle d'un lien causal modeste et relève qu'aucun effet n'apparaît sur le volume de l'hippocampe, sur le temps de réaction ni sur la mémoire visuelle. Le gain porte sur le volume global, un marqueur solide mais grossier, qui ne dit rien de ce que vous retenez.
Reste la limite qui vous concerne directement : ces variants génétiques disent qui a tendance à somnoler, pas combien de temps.
En France, la sieste dure en moyenne cinquante minutes
En France, la sieste n'a rien d'anecdotique. D'après les données du Baromètre santé de Santé publique France (2017), 27,4 % des adultes de 18 à 75 ans en font au moins une en semaine, et près d'un tiers le week-end. Cette proportion grimpe avec l'âge et atteint 42 % chez les 65-75 ans, la tranche la plus concernée de toute la population adulte.
Rapportée aux effectifs publiés par l'Insee au 1er janvier 2026, elle représente environ 3,2 millions de personnes de 65 à 74 ans qui font la sieste en semaine. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer ce que ces deux études recouvrent de ce côté de la Manche.
Reste la durée, et c'est le point le plus parlant. La sieste moyenne d'un adulte français dure 50 minutes en semaine et 59 minutes le week-end. Chez les 65-75 ans, elle descend à 41 minutes, contre 63 minutes chez les 18-24 ans. Or les travaux de référence placent la sieste efficace entre 20 et 30 minutes. La moyenne des 65-75 ans dépasse donc de onze minutes le haut de cette fenêtre, soit un tiers de plus.
Rapportée aux effectifs publiés par l'Insee au 1er janvier 2026, elle représente environ 3,2 millions de personnes de 65 à 74 ans qui font la sieste en semaine. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer ce que ces deux études recouvrent de ce côté de la Manche.
Reste la durée, et c'est le point le plus parlant. La sieste moyenne d'un adulte français dure 50 minutes en semaine et 59 minutes le week-end. Chez les 65-75 ans, elle descend à 41 minutes, contre 63 minutes chez les 18-24 ans. Or les travaux de référence placent la sieste efficace entre 20 et 30 minutes. La moyenne des 65-75 ans dépasse donc de onze minutes le haut de cette fenêtre, soit un tiers de plus.
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Vingt à trente minutes, la fenêtre qui fait consensus
Cette fenêtre de vingt à trente minutes ne sort pas de nulle part. Damien Léger, chef du centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris, et François Bourdillon rappelaient dans le bulletin épidémiologique consacré au temps de sommeil des Français qu'une sieste bien faite améliore le temps de réaction et la qualité de l'éveil qui suit, en agissant sur l'état inflammatoire lié à la privation de sommeil.
Au-delà, le dormeur bascule dans le sommeil profond et se relève dans un état d'inertie qui efface le bénéfice. Et c'est cette sieste longue, quotidienne et subie, que les travaux associent aux marqueurs les moins favorables. La nuance a son importance : une sieste choisie de vingt minutes et une somnolence d'une heure et demie ne décrivent pas le même état de santé.
Reste à savoir si la durée protège par elle-même ou si elle ne fait que trahir la qualité de la nuit précédente. Aucune des deux études ne tranche. Ce qui se dégage tient en une observation simple : une sieste qui s'allonge et se répète mérite d'être signalée à votre médecin, parce qu'elle peut révéler des apnées ou une insomnie qui, elles, se traitent.
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