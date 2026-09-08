Selon l'Inserm, aucun essai ne prouve que ces peptides venus des États-Unis freinent les effets liés à l'âge : votre crème anti-rides n'a été testée que trois mois

Venons-en à vos rides, puisque c'est la promesse qui vous concerne le plus directement.



Les crèmes et sérums vendus comme anti-âge contiennent souvent des peptides de synthèse, dont le plus répandu, le palmitoyl pentapeptide, se lit sur les étiquettes sous son nom commercial de Matrixyl. Ces produits sont des cosmétiques, ils s'appliquent sur la peau, et rien dans ce qui suit ne remet en cause leur innocuité.



Seulement, ce que les essais permettent de dire est beaucoup plus mince que ce que la boîte suggère. Comme le précise l'Inserm dans sa note Canal Détox, quelques études suggèrent bien que ces crèmes atténuent légèrement l'apparence des rides et des pattes-d'oie autour des yeux. Mais elles reposent sur un petit nombre de participants, et surtout les effets n'ont été mesurés que sur des durées courtes, deux à trois mois au maximum. Aucun de ces travaux ne permet donc d'affirmer un effet durable sur le vieillissement de la peau.



Trois mois, c'est certes la durée d'un été, mais c'est aussi ce qui sépare une observation d'une preuve : sur un processus qui s'étale sur trente ans, personne n'a regardé assez longtemps pour savoir. La crème n'est pas un mensonge, elle hydrate et elle est agréable. Elle n'a simplement jamais été jugée sur le terrain qu'elle revendique.



Un autre exemple montre où mène la surenchère. Le Melanotan II, surnommé « Barbie » sur les réseaux, est présenté comme un moyen de bronzer sans soleil. La société américaine de lutte contre le cancer et l'autorité sanitaire irlandaise le déconseillent formellement : apparition de nouveaux grains de beauté, maux de tête, vomissements, réactions allergiques, hypertension. De rares cas publiés décrivent même des mélanomes survenus sur des grains de beauté peu après son usage, sans qu'un lien de cause à effet soit établi.

