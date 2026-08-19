Bien-être Ménopause et prise de poids : comment retrouver son équilibre après 45 ans par les repas de régime ? Passer le cap de la quarantaine est une étape formidable dans la vie d'une femme. C'est souvent l'âge de l'affirmation de soi, d'une plus grande sérénité face aux aléas de la vie et d'un épanouissement professionnel ou personnel bien mérité. Pourtant, sur le plan purement physique et physiologique, cette période marque également le début d'un chapitre de profonds bouleversements. Partager : W f X in @

Article rédigé par Régis Mayer | Publié le 19 Août 2026 à 10:08 | mis à jour le 19 Août 2026 à 10:17

Beaucoup de femmes actives constatent que l'équilibre de leur silhouette vacille En effet, perdre du poids à la ménopause peut devenir plus difficile. Les anciennes habitudes — sauter un repas après un excès, faire un peu de cardio ou réduire ses portions pendant trois jours — ne produisent plus les mêmes effets.



Les changements hormonaux, le ralentissement du métabolisme et un quotidien chargé compliquent souvent la perte de poids.



On se retrouve face à des transformations morphologiques que l'on ne comprend pas toujours, et qui s'accompagnent parfois d'une baisse de tonus général. Pourtant, prendre du poids à cette période charnière n'a absolument rien d'une fatalité.



Avec une méthode scientifiquement adaptée à cette période de la vie, il est tout à fait possible de retrouver son poids de forme après la ménopause sans pour autant bouleverser son organisation familiale ou professionnelle, ni s'épuiser dans des privations inutiles.



L'enjeu n'est pas de lutter contre son corps, mais d'apprendre à collaborer différemment avec lui. En comprenant les rouages de cette transition et en adoptant une stratégie globale, chaque femme peut aborder ce cap avec une confiance absolue.

​I. Pourquoi maigrir après 45 ans demande une approche différente ? Le grand bouleversement de la ménopause : âge, hormones et kilos rebelles



À partir de 45 ans, le corps évolue naturellement. Ce changement n'est pas le fruit d'un manque de volonté, mais la conséquence directe d'une transition biologique majeure.



C'est généralement à cet âge que s'installe la périménopause, cette phase intermédiaire qui annonce la ménopause.



Durant cette période, les ovaires ralentissent progressivement leur activité, entraînant des fluctuations, puis une chute drastique de la production d'œstrogènes et de progestérone.



L'impact du duo ménopause et prise de poids est directement lié à cette carence hormonale. Les œstrogènes jouent un rôle clé dans la répartition des cellules adipeuses. Lorsqu'ils viennent à manquer, le stockage des graisses se déplace.



Alors que les rondeurs féminines se localisaient auparavant sur les hanches, les fesses et les cuisses, elles migrent désormais vers la ceinture abdominale. C'est ce phénomène, bien connu des professionnels de santé, que l'on qualifie communément de ménopause gros ventre.



Cette accumulation de graisse viscérale est non seulement source de complexe pour beaucoup de femmes, mais elle s'avère aussi plus résistante aux régimes ordinaires. Elle nécessite donc une prise en charge spécifique qui cible le métabolisme en profondeur.



Le piège du ralentissement métabolique et de la fatigue

Outre le climat hormonal, le passage du temps influence directement notre dépense énergétique quotidienne. Le métabolisme ralentit progressivement, la masse musculaire a tendance à diminuer et les besoins nutritionnels changent.



Ce phénomène de fonte musculaire liée à l'âge (la sarcopénie) réduit le nombre de calories que le corps brûle naturellement au repos.



Si vous continuez à manger exactement de la même manière qu'à 30 ans, ou pire, si vous tentez un ménopause régime draconien et hypocalorique, vous risquez de bloquer votre système.



Les régimes d'exclusion ou de famine sont les pires ennemis de la quarantaine. En privant drastiquement votre organisme, vous le poussez à se placer en mode "survie". Il abaisse alors ses dépenses énergétiques et se met à stocker la moindre calorie sous forme de graisse dès que vous reprenez une alimentation normale.



De plus, ces privations nutritionnelles sévères aggravent un symptôme déjà lourd de cette période : la ménopause fatigue. Le manque d'énergie cellulaire provoque une lassitude physique et mentale, qui ouvre la porte aux pulsions alimentaires vers des produits sucrés et/ou gras en fin de journée.



Pour enclencher une véritable ménopause perte poids, il faut donc impérativement nourrir le corps de manière stratégique plutôt que de l'affamer.



Le quotidien intense de la femme active

La biologie n'explique pas tout ; le mode de vie joue un rôle prédominant. À 45 ans, une femme est souvent au cœur d'un tourbillon quotidien.



À cela s'ajoutent souvent un rythme professionnel soutenu, une vie familiale active et moins de temps à consacrer à la préparation des repas.



Dans ce contexte, la fatigue chronique pousse vers la facilité : plats industriels ultra-transformés, grignotages sur le pouce ou dîners improvisés riches en glucides simples.



Les solutions miracles qui exigent de passer deux heures en cuisine chaque soir ou de faire des courses dans trois magasins bio différents sont tout simplement irréalistes.



Pour qu'une perte de poids femme active 45 ans soit couronnée de succès, la méthode proposée doit être simple et s'intégrer de façon transparente dans un agenda surchargé.



Ce qu'il faut retenir : une perte de poids durable après la quarantaine ne peut plus reposer sur les recettes du passé. Elle exige une alimentation adaptée après 45 ans, respectueuse de la physiologie hormonale et calibrée pour préserver l'énergie de la femme active.

​II. Activ45+ : le programme Dietbon conçu pour les femmes après 45 ans Une innovation nutritionnelle sur-mesure pour la quarantaine et plus

Face aux limites évidentes des régimes restrictifs, il est crucial de se tourner vers des solutions pensées par des experts de la nutrition.



C'est précisément pour combler ce besoin de simplicité et d'efficacité scientifique que la marque spécialisée Dietbon a développé une formule unique en son genre.



Le programme Activ45+ est une version du programme Dietbon pensée pour accompagner les personnes dont les besoins nutritionnels évoluent après 45 ans.



Ce parcours innovant a été conçu avec des diététiciennes nutritionnistes pour cibler les causes réelles de la prise de poids à la maturité.



Que l'on souhaite simplement retrouver son poids de forme après la ménopause, affiner sa taille, relancer un métabolisme paresseux ou mieux gérer les changements qui peuvent accompagner la périménopause ou la ménopause, le programme apporte un cadre structuré et facile à suivre au quotidien.



Il élimine complètement la charge mentale liée à la diététique pour ne laisser de place qu'aux résultats.



La composition scientifique du programme Activ45+

Pour vous aider à redessiner votre silhouette sans aucune frustration, le programme minceur ménopause de Dietbon s'appuie sur une structure nutritionnelle rigoureuse.



L'offre se compose de repas de régime complets et parfaitement dosés :

51 plats riches en protéines, fibres et oméga-3 : C'est le triptyque gagnant pour contrer les effets du vieillissement cellulaire et hormonal.



Les protéines de haute qualité préservent et reconstruisent la masse musculaire, maintenant ainsi un métabolisme élevé. Les fibres régulent le transit intestinal (souvent paresseux à la ménopause) et stabilisent la glycémie pour éviter le stockage des graisses sur le ventre.



Enfin, les oméga-3 jouent un rôle cardioprotecteur et soutiennent le moral face aux sautes d'humeur.



Une sélection exclusive de petits-déjeuners et collations : p arce qu'il est hors de question de souffrir de la faim à 16 heures, ces collations saines permettent de maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée.



Des repas équilibrés livrés à domicile : Plus besoin de peser les aliments, de calculer les macronutriments ou de passer son week-end à planifier ses menus. Vos plats arrivent chez vous, prêts à être réchauffés en quelques minutes au bureau ou à la maison.



Un accompagnement mensuel avec une diététicienne : L'humain reste au centre de la réussite. Chaque mois, une consultation individuelle permet de faire le point, d'adapter le programme à vos contraintes et de doper votre motivation.



Un guide nutrition dédié aux enjeux de cette période de la vie : Un véritable manuel de bord papier pour comprendre comment rééquilibrer ses assiettes sur le long terme et adopter les bons réflexes santé.



La livraison à domicile : l'alliée de la charge mentale

Pour une femme active, le manque de temps est le premier facteur d'échec d'un rééquilibrage alimentaire. En choisissant des repas équilibrés livrés à domicile, vous éliminez d'un coup le stress des courses de dernière minute et de la préparation des repas du midi et du soir.



Vous savez que chaque assiette de votre programme Dietbon respecte les besoins de votre corps à cet âge. C'est une véritable libération logistique qui vous permet de gagner du temps pour vous détendre, faire du sport ou profiter de vos proches.



Une solution clé en main qui simplifie le quotidien et facilite la perte de poids. Face aux limites évidentes des régimes restrictifs, il est crucial de se tourner vers des solutions pensées par des experts de la nutrition.C'est précisément pour combler ce besoin de simplicité et d'efficacité scientifique que la marque spécialisée Dietbon a développé une formule unique en son genre.Le programme Activ45+ est une version du programme Dietbon pensée pour accompagner les personnes dont les besoins nutritionnels évoluent après 45 ans.Ce parcours innovant a été conçu avec des diététiciennes nutritionnistes pour cibler les causes réelles de la prise de poids à la maturité.Que l'on souhaite simplement retrouver son poids de forme après la ménopause, affiner sa taille, relancer un métabolisme paresseux ou mieux gérer les changements qui peuvent accompagner la périménopause ou la ménopause, le programme apporte un cadre structuré et facile à suivre au quotidien.Il élimine complètement la charge mentale liée à la diététique pour ne laisser de place qu'aux résultats.Pour vous aider à redessiner votre silhouette sans aucune frustration, le programme minceur ménopause de Dietbon s'appuie sur une structure nutritionnelle rigoureuse.51 plats riches en protéines, fibres et oméga-3 : C'est le triptyque gagnant pour contrer les effets du vieillissement cellulaire et hormonal.Les protéines de haute qualité préservent et reconstruisent la masse musculaire, maintenant ainsi un métabolisme élevé. Les fibres régulent le transit intestinal (souvent paresseux à la ménopause) et stabilisent la glycémie pour éviter le stockage des graisses sur le ventre.Enfin, les oméga-3 jouent un rôle cardioprotecteur et soutiennent le moral face aux sautes d'humeur.arce qu'il est hors de question de souffrir de la faim à 16 heures, ces collations saines permettent de maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée.Des repas équilibrés livrés à domicile : Plus besoin de peser les aliments, de calculer les macronutriments ou de passer son week-end à planifier ses menus. Vos plats arrivent chez vous, prêts à être réchauffés en quelques minutes au bureau ou à la maison.Un accompagnement mensuel avec une diététicienne : L'humain reste au centre de la réussite. Chaque mois, une consultation individuelle permet de faire le point, d'adapter le programme à vos contraintes et de doper votre motivation.Un guide nutrition dédié aux enjeux de cette période de la vie : Un véritable manuel de bord papier pour comprendre comment rééquilibrer ses assiettes sur le long terme et adopter les bons réflexes santé.Pour une femme active, le manque de temps est le premier facteur d'échec d'un rééquilibrage alimentaire. En choisissant des repas équilibrés livrés à domicile, vous éliminez d'un coup le stress des courses de dernière minute et de la préparation des repas du midi et du soir.Vous savez que chaque assiette de votre programme Dietbon respecte les besoins de votre corps à cet âge. C'est une véritable libération logistique qui vous permet de gagner du temps pour vous détendre, faire du sport ou profiter de vos proches.Une solution clé en main qui simplifie le quotidien et facilite la perte de poids.

​III. Tous les outils pour réussir durablement Pour qu'un programme minceur pour les femmes de plus 45 ans tienne ses promesses sur le long terme, il ne peut pas se limiter à la livraison de plats, aussi qualitatifs soient-ils.



Le succès durable repose sur la mise en place d'un véritable écosystème de soutien qui englobe le suivi physique, la reconnexion avec le mouvement et le confort intérieur.



C'est pourquoi la cure Active 45+ de Dietbon réunit de nombreux services inclus pour accompagner chaque étape du programme, garantissant ainsi une transformation profonde et pérenne de vos habitudes de vie.



Une technologie de pointe au service de votre motivation

Le parcours commence par un bilan personnalisé gratuit réalisé avec une experte en nutrition, permettant de cerner vos objectifs de poids et de comprendre vos antécédents médicaux ou de régimes.



Pour mesurer vos résultats de façon intelligente, une balance connectée avec impédancemétrie est offerte dès le début de votre programme.



À la ménopause, le poids brut affiché sur une balance classique peut s'avérer trompeur à cause de la rétention d'eau ou des variations de masse musculaire.



Grâce à l'impédancemétrie, vous suivez en temps réel l'évolution précise de votre composition corporelle : baisse de la masse grasse abdominale, maintien de la masse musculaire et équilibre hydrique.



Voir ses efforts se matérialiser par des indicateurs précis directement sur son smartphone est un levier de motivation exceptionnel pour continuer à avancer.



Le bien-être digestif comme priorité absolue

Les fluctuations hormonales de la quarantaine perturbent fréquemment l'écosystème intestinal, ce qui engendre des ballonnements inconfortables et accentue l'effet "gros ventre".



Pour pallier ce désagrément, le programme comprend des compléments offerts avec son d'avoine et graines de lin pour favoriser le confort digestif. Le son d'avoine forme un gel dans l'estomac qui ralentit l'assimilation des sucres et des graisses, tout en augmentant la satiété.



Les graines de lin, riches en acides gras et en fibres douces, régulent le transit intestinal de manière naturelle.



C'est une alternative précieuse qui s'intègre parfaitement dans une logique de ménopause traitement sans hormones, en agissant localement pour retrouver un ventre visiblement plus plat et plus léger.



Une application mobile interactive pour un coaching quotidien

Le changement ne s'opère pas uniquement lors des rendez-vous mensuels, il se cultive chaque jour. C'est pourquoi Dietbon met à disposition une application mobile intuitive, véritable coach de poche qui vous accompagne 24h/24.



Cet outil connecté contient tout le nécessaire pour pérenniser vos résultats :

Plus de 50 articles de coaching : rédigés par des professionnels, ils vous aident à décrypter le fonctionnement de votre corps, à apprivoiser le stress (qui fait stocker la graisse sur le ventre) et à améliorer la qualité de votre sommeil.



Plus de 40 vidéos d'activités physiques : des séances de sport adaptées à la morphologie et à l'énergie après 45 ans (Pilates, étirements, renforcement musculaire doux, cardio modéré) pour tonifier la silhouette et réactiver le métabolisme sans agresser les articulations.



Plus de 600 recettes saines et gourmandes : idéales pour préparer vos journées d'autonomie (le week-end par exemple) ou pour cuisiner de bons petits plats légers pour toute la famille, préparant ainsi l'après-programme avec sérénité.



Tout est pensé pour aider à retrouver durablement un équilibre alimentaire et atteindre ses objectifs avec plus de sérénité.

​Conclusion Passer le cap de la quarantaine et aborder la ménopause est une transition de vie inévitable, mais la prise de poids et la perte de tonus ne le sont pas.



Après 45 ans, les besoins du corps évoluent, c'est un fait biologique indéniable, mais atteindre son poids de forme reste tout à fait possible avec une approche adaptée à votre nouvelle réalité hormonale et à votre rythme de vie.



Les régimes restrictifs du passé doivent être définitivement abandonnés au profit d'une alimentation dense, bienveillante et équilibrée.



Pour les femmes actives qui refusent de choisir entre leur carrière, leur vie de famille et leur bien-être corporel, le recours à une solution structurée est un choix stratégique judicieux.



Grâce à ses repas équilibrés, son accompagnement diététique et ses outils de suivi de pointe, le programme Active 45+ de Dietbon s'impose comme le partenaire idéal de cette métamorphose.



En éliminant la charge logistique liée à la cuisine et en vous offrant un encadrement professionnel complet, ce programme vous aide à retrouver durablement équilibre, énergie et confiance, à chaque étape de cette nouvelle période de vie.

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