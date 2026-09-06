On croyait qu'il fallait 10 000 pas par jour après 60 ans : des chercheurs ont mesuré 14 pas de plus par minute sur votre marche quotidienne

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C'est ce vide qu'une équipe de l'université de Chicago a voulu combler, non pas en modifiant le nombre à atteindre, mais en changeant l'unité de mesure. Son outil n'est plus le total du soir : c'est la, autrement dit le nombre de pas que vous posez en une minute.L'expérience a été menée dans quatorze résidences pour personnes autonomes de la région de Chicago, auprès de 102 participants de 60 ans et plus, tous repérés comme fragiles ou en voie de le devenir. Le tirage au sort les a répartis en deux groupes. Les uns devaient marcher « aussi vite qu'ils le pouvaient en sécurité », les autres à leur allure habituelle, celle de la promenade tranquille. Le reste était strictement identique : quarante-huit séances étalées sur quatre mois, trois par semaine, trente minutes de marche effective à chaque fois. Un capteur fixé à la cuisse enregistrait chaque pas, minute par minute, ce qui évitait de s'en remettre à la mémoire des participants.Sur l'essentiel de l'intervention, le groupe rapide tournait à, contre 77 pour le groupe tranquille. Et l'écart se voyait ailleurs que sur le chronomètre : au test de marche de six minutes, 65 % des marcheurs rapides avaient gagné au moins trente mètres, contre 39 % des autres. Trente mètres, dans ce test, correspond au seuil à partir duquel le gain se ressent dans la vie ordinaire. Les distances finales parlent d'elles-mêmes : 315 mètres en moyenne d'un côté, 265 de l'autre.Le chiffre que les auteurs ont retenu tient en deux mots : quatorze pas. D'après leurs calculs, publiés en juillet 2025 dans la revue PLOS ONE, une personne qui ajouteà son allure spontanée augmente ses chances de progresser à ce test. Non pas parce qu'elle marche plus longtemps, mais parce qu'elle marche autrement pendant le même temps.