Budget 2027 : les députés rejettent la baisse de l'abattement fiscal des retraités, mais vos pensions ne sont pas encore à l'abri

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C'était l'une des mesures les plus contestées du projet de loi de finances pour 2027. Son article 3 ramenait depar foyer le plafond de l'abattement de 10 % appliqué aux pensions de retraite, pour un rendement attendu de. Dès l'ouverture des débats en commission, les députés l'ont supprimée. D'après le relevé de LégiFiscal, plusieurs amendements de suppression ont été adoptés, dont ceux de Corentin Le Fur, de François Jolivet et de Marine Le Pen.L'opposition est venue de presque tous les bancs. Claire Marais-Beuil (Rassemblement national) a refusé que le redressement des comptes se fasse encore « sur le dos des retraités ». Le communiste Nicolas Sansu a cité un couple dont chaque conjoint touche 1 250 euros par mois, qu'il estime concerné par la hausse d'impôt. Quant au président LFI de la commission, Éric Coquerel, il a rappelé que le pouvoir d'achat des retraités reste l'un des rares à progresser, et donc à soutenir la consommation.Ce vote montre l'état des forces à quelques jours de la séance. Mais il ne règle rien à lui seul, et c'est précisément là que beaucoup de retraités risquent de se tromper.