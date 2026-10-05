Argent et patrimoine

Budget 2027 : l'abattement fiscal des retraités plafonné à 3 000 € viserait vos pensions de 2026, et le fisc réclamerait l'écart en septembre 2027

Chaque mois, votre caisse retient l'impôt sur vos pensions de retraite avant de vous les verser, au taux que lui transmet le fisc. Ce taux ne tient aucun compte de la mesure du budget 2027 qui rabote l'abattement fiscal de 10 % des retraités. Le projet de loi la fait pourtant porter sur les revenus de 2026, autrement dit sur les pensions que vous touchez cette année. Combien allez-vous perdre, et quand faudra-t-il payer ?

Par Fabrice Crozier | Publié le 5 Octobre 2026 à 10:08 | mis à jour le 5 Octobre 2026 à 10:18



Le budget 2027 rabote l'abattement fiscal de 10 % des retraités 4 439 euros par foyer, plafond qui, indexé comme le barème, passerait à 4 532 euros pour vos revenus de 2026. L'article 3 du texte ajoute sous cette limite un plafond réservé aux pensions de retraite : 3 000 euros au maximum.



Dix pour cent de 30 000 euros font 3 000 euros : c'est au-delà de 30 000 euros de pensions déclarées par an, soit 2 500 euros par mois, que le foyer commence à perdre. Un couple additionne ses deux pensions. Le gouvernement attend de la mesure 1,4 milliard d'euros, et le projet de budget de la Sécurité sociale y ajoute une revalorisation incomplète des pensions au-dessus de 1 260 euros par mois. Ce double coup, gel partiel d'un côté, abattement réduit de l'autre, porterait selon le gouvernement l'effort des retraités à 5,5 milliards d'euros.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le projet de loi de finances pour 2027, présenté en Conseil des ministres le jeudi 1er octobre, ne supprime pas l'abattement fiscal de 10 % des retraités. Il le plafonne plus bas. En l'état du droit, l'administration retire 10 % de vos pensions déclarées avant de calculer l'impôt, dans la limite depar foyer, plafond qui, indexé comme le barème, passerait à 4 532 euros pour vos revenus de 2026. L'article 3 du texte ajoute sous cette limite un plafond réservé aux pensions de retraite :au maximum.Dix pour cent de 30 000 euros font 3 000 euros : c'est au-delà de, soit 2 500 euros par mois, que le foyer commence à perdre. Un couple additionne ses deux pensions. Le gouvernement attend de la mesure 1,4 milliard d'euros, et le projet de budget de la Sécurité sociale y ajoute une revalorisation incomplète des pensions au-dessus de 1 260 euros par mois. Ce double coup, gel partiel d'un côté, abattement réduit de l'autre, porterait selon le gouvernement l'effort des retraités à 5,5 milliards d'euros.

Vos pensions de 2026 sont déjà dans le calcul Les simulations publiées depuis le 1er octobre disent combien vous perdrez, plus rarement quand vous le paierez. Sur quels revenus la mesure jouera-t-elle ? La réponse se trouve à l'article 33 du projet de loi. Il fixe au 31 décembre 2026 l'entrée en vigueur des mesures portant sur un impôt calculé à la clôture de l'année civile, ce qui est le cas de l'impôt sur le revenu. Voté en l'état, le plafond de 3 000 euros s'appliquera à vos revenus de 2026, déclarés au printemps 2027.



Le budget 2027 vise ainsi des pensions dont les trois quarts sont déjà versés. L'impôt retenu dessus depuis janvier a été calculé avec l'ancien plafond, sur vos revenus de 2024 jusqu'en août, puis sur ceux de 2025 depuis le 1er septembre. Le gouvernement affirme, dans l'exposé des motifs, que le prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l'impôt. C'est vrai quand votre pension change, pas quand la règle change en cours d'année.



Retraités, combien allez-vous perdre avec ce plafond ?



Pour une personne seule, rien ne change jusqu'à 30 000 euros déclarés. À 33 000 euros, la hausse se limiterait à 48 euros. À 36 000 euros par an, l'impôt monterait de 180 euros. À 40 000 euros, soit environ 3 333 euros par mois, de 300 euros. À partir de 45 320 euros, le foyer perd l'écart complet entre les deux plafonds, 1 532 euros d'abattement, soit 460 euros d'impôt en plus dans la tranche à 30 %.



Pour un couple, le seuil est le même qu'une personne seule, ce qui l'expose davantage. À 36 000 euros déclarés à deux, la décote le laisserait non imposable. À 40 000 euros, il paierait 160 euros de plus, et jusqu'à 245 euros entre 45 320 et 57 000 euros environ. Il redescend ensuite, jusqu'à 170 euros environ à 60 000 euros, parce que le couple sort de la décote tout en restant dans la tranche à 11 %. Je vous l'accorde, ces montants supposent un barème que le Parlement peut retoucher, et vos autres revenus peuvent vous faire changer de tranche. Mais l'ordre de grandeur est posé.

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Budget 2027 : le gouvernement veut limiter à 3 000 euros l'abattement fiscal des retraités, votre couple y perdrait au-delà de 2 500 euros de pensions par mois Nous avons refait le calcul au barème proposé par le même texte, relevé de 2,1 %, pour un foyer qui ne déclare que des pensions. Le montant à regarder n'est pas votre virement, mais les pensions déclarées inscrites sur votre avis d'impôt. Le calcul est le nôtre.Pour une personne seule, rien ne change jusqu'à 30 000 euros déclarés. À 33 000 euros, la hausse se limiterait à 48 euros. À 36 000 euros par an, l'impôt monterait de 180 euros. À 40 000 euros, soit environ 3 333 euros par mois, de. À partir de 45 320 euros, le foyer perd l'écart complet entre les deux plafonds, 1 532 euros d'abattement, soitd'impôt en plus dans la tranche à 30 %.Pour un couple, le seuil est le même qu'une personne seule, ce qui l'expose davantage. À 36 000 euros déclarés à deux, la décote le laisserait non imposable. À 40 000 euros, il paierait 160 euros de plus, et jusqu'àentre 45 320 et 57 000 euros environ. Il redescend ensuite, jusqu'à 170 euros environ à 60 000 euros, parce que le couple sort de la décote tout en restant dans la tranche à 11 %. Je vous l'accorde, ces montants supposent un barème que le Parlement peut retoucher, et vos autres revenus peuvent vous faire changer de tranche. Mais l'ordre de grandeur est posé.

Votre solde d'impôt tombera en septembre 2027



Or l'automne 2027 réservera un second effet : au 1er septembre, votre taux sera recalculé sur vos revenus de 2026 avec le nouveau plafond, et la retenue sur votre pension montera au moment même où le solde tombera.

Ce supplément n'apparaîtra sur aucune pension de 2026. Il prendra la forme d'un solde, et impots.gouv.fr rappelle que l'impôt sur les revenus perçus en 2026 sera régularisé en 2027 . Cette année, ce solde est parti le 25 septembre, en une fois jusqu'à 300 euros, en quatre au-delà.Or l'automne 2027 réservera un second effet : au 1er septembre, votre taux sera recalculé sur vos revenus de 2026 avec le nouveau plafond, et la retenue sur votre pension montera au moment même où le solde tombera.

Ce que votre dernier avis d'impôt vous dit déjà Votre dernier avis d'impôt suffit pour savoir de quel côté vous êtes. Relevez le montant des pensions déclarées pour le foyer et comparez-le à 30 000 euros. Au-dessus, prenez 10 % de ce qui dépasse, sans aller au-delà de 1 532 euros, puis appliquez votre tranche, 11 % ou 30 % : vous tenez l'ordre de grandeur de votre impôt en plus.



Faut-il relever dès maintenant votre taux de prélèvement ? La modulation à la hausse est libre, dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de votre espace. Sauf que le taux modulé ne vaut que jusqu'au 31 décembre, et que votre caisse peut mettre un à trois mois à l'appliquer. Lancée en octobre, elle couvrirait deux mensualités au mieux, pour une mesure qui peut encore tomber. Mieux vaut noter le montant et le prévoir dans votre budget de la rentrée 2027, quitte à ajuster votre taux à partir de la mi-décembre, une fois le texte voté.



Un plafond encore entre les mains des députés Rien n'est voté. Le Parlement dispose de 70 jours pour examiner le budget, et peut modifier ce plafond, le retirer ou le remplacer. En revanche, l'idée a déjà fait du chemin : le Sénat avait adopté ce plafond de 3 000 euros lors du budget 2026, avant qu'il ne disparaisse de la loi de finances publiée en février. Cette fois, c'est le gouvernement qui l'inscrit dans son propre texte.



D'ailleurs, si vos deux pensions dépassent ensemble 2 500 euros par mois, suivez avec nous les débats sur l'article 3. En janvier, des députés avaient déjà demandé que le plafond s'applique par retraité et non par foyer, ce qui changerait tout pour un couple. Pour vos pensions de 2026, la vraie question n'est plus seulement combien vous perdrez, mais quand vous le découvrirez : sur votre avis de l'été prochain.