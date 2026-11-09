Voitures électriques : le prix des assurances flambe de 45 % en deux ans, et le fisc n'allège plus la taxe de votre contrat signé depuis 2025

Une autre cause probable vous concerne directement, et le baromètre n'en dit pas un mot : le retour d'une taxe. Toute assurance auto supporte la taxe sur les conventions d'assurance, que votre assureur ajoute à la prime. Pour alléger la facture des acheteurs de voitures électriques, la loi de finances pour 2021 en avait exonéré leurs contrats, garantie obligatoire comprise.



Cet avantage s'est éteint par étapes, comme le détaille le Bulletin officiel des finances publiques. Pour une voiture immatriculée de 2021 à 2023, l'exonération était totale jusqu'aux échéances de 2023, puis limitée à 75 % de la taxe pour les échéances de 2024. Pour une voiture immatriculée en 2024, elle atteignait 75 %, sur le premier contrat seulement et pendant vingt-quatre mois. Le dispositif n'a pas été reconduit, si bien qu'un contrat signé depuis 2025 paie la taxe en entier.



Prenons une voiture électrique immatriculée et assurée en novembre 2024 : ses vingt-quatre mois d'allègement prennent fin en novembre 2026, à la deuxième échéance du contrat. Je vous conseille de regarder sur vos conditions particulières la date de prise d'effet du contrat. Si votre voiture a été immatriculée en 2024 et que cette date tombe en novembre ou en décembre 2024, l'allègement s'arrête ces semaines-ci : une partie de la hausse de votre prochain avis tiendra à sa disparition, et non à votre façon de conduire. Pour une date plus ancienne dans l'année, cette hausse figure déjà sur votre dernier avis.

