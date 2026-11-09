Voitures électriques : le prix des assurances flambe de 45 % en deux ans, et le fisc n'allège plus la taxe de votre contrat signé depuis 2025

Une femme de 66 ans regarde le câble orange d'une voiture électrique dans un atelier de carrosserie - Illustration générée par IA
Votre voiture électrique coûte plus cher à assurer qu'une thermique
C'est un retournement que peu d'automobilistes avaient vu venir. Beaucoup d'entre nous sont passés à l'électrique en comptant sur une recharge moins chère qu'un plein et sur un entretien plus léger, sans imaginer que l'assurance deviendrait un sujet. Pour la première fois, elle a pourtant dépassé celle des voitures thermiques, d'après le baromètre que le comparateur Assurland a publié en février.
Les chiffres de ce baromètre ont de quoi surprendre. La prime moyenne d'une voiture électrique atteignait 818 euros en 2025, contre 565 euros en 2023, soit une hausse de 45 % en deux ans. Une voiture à essence revient à 753 euros par an et un diesel à 735 euros, ce qui place l'électrique 65 euros au-dessus de l'essence et 83 euros au-dessus du diesel. La question touche désormais beaucoup de monde, puisque l'électrique a représenté 40,7 % des voitures neuves vendues en octobre, selon le Service des données et études statistiques.
Les chiffres de ce baromètre ont de quoi surprendre. La prime moyenne d'une voiture électrique atteignait 818 euros en 2025, contre 565 euros en 2023, soit une hausse de 45 % en deux ans. Une voiture à essence revient à 753 euros par an et un diesel à 735 euros, ce qui place l'électrique 65 euros au-dessus de l'essence et 83 euros au-dessus du diesel. La question touche désormais beaucoup de monde, puisque l'électrique a représenté 40,7 % des voitures neuves vendues en octobre, selon le Service des données et études statistiques.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
Batteries et réparations font grimper le prix des assurances
Pourquoi une telle envolée ? Le comparateur avance trois raisons : la valeur des batteries, chères et difficiles à remplacer, la technicité des réparations, qui réclament une main-d'œuvre qualifiée, et la jeunesse du parc électrique, plus coûteux à indemniser. Quand une voiture récente sort d'un accrochage, c'est votre assureur qui règle la facture du carrossier, et cette facture a pris de l'épaisseur.
Le phénomène dépasse en réalité la voiture électrique. En 2024, les coûts de réparation automobile ont progressé de 8,5 %, tirés par le prix des pièces détachées, la main-d'œuvre et l'électronique embarquée. La formule tous risques, que l'on choisit volontiers pour une voiture récente, a elle aussi grimpé de 19 % en deux ans, jusqu'à 809 euros fin 2025. La hausse touche donc chaque conducteur, mais les propriétaires d'électriques encaissent à la fois la tendance générale et la leur.
Le phénomène dépasse en réalité la voiture électrique. En 2024, les coûts de réparation automobile ont progressé de 8,5 %, tirés par le prix des pièces détachées, la main-d'œuvre et l'électronique embarquée. La formule tous risques, que l'on choisit volontiers pour une voiture récente, a elle aussi grimpé de 19 % en deux ans, jusqu'à 809 euros fin 2025. La hausse touche donc chaque conducteur, mais les propriétaires d'électriques encaissent à la fois la tendance générale et la leur.
La taxe d'assurance revient sur votre contrat
Une autre cause probable vous concerne directement, et le baromètre n'en dit pas un mot : le retour d'une taxe. Toute assurance auto supporte la taxe sur les conventions d'assurance, que votre assureur ajoute à la prime. Pour alléger la facture des acheteurs de voitures électriques, la loi de finances pour 2021 en avait exonéré leurs contrats, garantie obligatoire comprise.
Cet avantage s'est éteint par étapes, comme le détaille le Bulletin officiel des finances publiques. Pour une voiture immatriculée de 2021 à 2023, l'exonération était totale jusqu'aux échéances de 2023, puis limitée à 75 % de la taxe pour les échéances de 2024. Pour une voiture immatriculée en 2024, elle atteignait 75 %, sur le premier contrat seulement et pendant vingt-quatre mois. Le dispositif n'a pas été reconduit, si bien qu'un contrat signé depuis 2025 paie la taxe en entier.
Prenons une voiture électrique immatriculée et assurée en novembre 2024 : ses vingt-quatre mois d'allègement prennent fin en novembre 2026, à la deuxième échéance du contrat. Je vous conseille de regarder sur vos conditions particulières la date de prise d'effet du contrat. Si votre voiture a été immatriculée en 2024 et que cette date tombe en novembre ou en décembre 2024, l'allègement s'arrête ces semaines-ci : une partie de la hausse de votre prochain avis tiendra à sa disparition, et non à votre façon de conduire. Pour une date plus ancienne dans l'année, cette hausse figure déjà sur votre dernier avis.
Cet avantage s'est éteint par étapes, comme le détaille le Bulletin officiel des finances publiques. Pour une voiture immatriculée de 2021 à 2023, l'exonération était totale jusqu'aux échéances de 2023, puis limitée à 75 % de la taxe pour les échéances de 2024. Pour une voiture immatriculée en 2024, elle atteignait 75 %, sur le premier contrat seulement et pendant vingt-quatre mois. Le dispositif n'a pas été reconduit, si bien qu'un contrat signé depuis 2025 paie la taxe en entier.
Prenons une voiture électrique immatriculée et assurée en novembre 2024 : ses vingt-quatre mois d'allègement prennent fin en novembre 2026, à la deuxième échéance du contrat. Je vous conseille de regarder sur vos conditions particulières la date de prise d'effet du contrat. Si votre voiture a été immatriculée en 2024 et que cette date tombe en novembre ou en décembre 2024, l'allègement s'arrête ces semaines-ci : une partie de la hausse de votre prochain avis tiendra à sa disparition, et non à votre façon de conduire. Pour une date plus ancienne dans l'année, cette hausse figure déjà sur votre dernier avis.
MAIF, Allianz : les remises à vérifier avant de renouveler
Faut-il pour autant se résigner ? Deux assureurs font un geste ciblé sur l'électrique. La MAIF applique son Bonus Transition, une remise de 10 % sur la cotisation hors options des voitures 100 % électriques, jusqu'à fin 2027. Allianz offre jusqu'à deux mois de cotisation, un la première année et un la deuxième si le contrat est reconduit, à condition de souscrire un nouveau contrat en prélèvement automatique avant le 31 décembre 2026. Ces deux offres figurent dans le dossier de presse que le gouvernement a présenté le 15 octobre, au Mondial de l'Auto, comme des engagements pris avec l'État.
Le levier le plus puissant reste la mise en concurrence. À garanties équivalentes, un même conducteur peut recevoir des propositions qui vont du simple au triple, relève Assurland. Et l'âge joue plutôt en notre faveur : entre 56 et 70 ans, la prime moyenne de l'ensemble des voitures s'établit à 508 euros, près de trois fois moins que pour les 17-25 ans. Si votre contrat a plus d'un an, la fiche de Service Public sur la résiliation de l'assurance auto rappelle que vous pouvez le résilier à tout moment, sans vous justifier ni attendre l'échéance, et c'est le nouvel assureur qui envoie la demande à l'ancien. Avant de laisser filer le renouvellement de votre voiture électrique, quelques devis comparés valent mieux qu'un prélèvement accepté sans y regarder.
Sur le même sujet :
Le calcul de l'éco-score des voitures électriques a changé : pour votre citadine, un bon de commande signé avant le 24 novembre peut sauver la prime
Le calcul de l'éco-score des voitures électriques a changé : pour votre citadine, un bon de commande signé avant le 24 novembre peut sauver la prime
Le levier le plus puissant reste la mise en concurrence. À garanties équivalentes, un même conducteur peut recevoir des propositions qui vont du simple au triple, relève Assurland. Et l'âge joue plutôt en notre faveur : entre 56 et 70 ans, la prime moyenne de l'ensemble des voitures s'établit à 508 euros, près de trois fois moins que pour les 17-25 ans. Si votre contrat a plus d'un an, la fiche de Service Public sur la résiliation de l'assurance auto rappelle que vous pouvez le résilier à tout moment, sans vous justifier ni attendre l'échéance, et c'est le nouvel assureur qui envoie la demande à l'ancien. Avant de laisser filer le renouvellement de votre voiture électrique, quelques devis comparés valent mieux qu'un prélèvement accepté sans y regarder.