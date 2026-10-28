Rédiger un document clair et complet

Souscrire un contrat obsèques

Le contrat obsèques en prestations Ce type de contrat vous permet d'organiser vos obsèques dans le moindre détail. Outre la question du budget, évoquée par le biais d'un devis, vous pouvez inscrire vos volontés quant à la cérémonie, aux fleurs, au transport du corps ou autre. Vous soulagez ainsi vos proches de prises de décisions difficiles et leur permettez de rester concentrés sur leur deuil et leurs derniers au revoir.

Bon à retenir : les années passant, n'hésitez pas à revoir vos dernières volontés. Votre contrat, tout comme vos souhaits, peuvent évoluer.

Le contrat obsèques en capital Ce contrat vous aide à constituer le capital nécessaire au financement des frais d'obsèques. Au moment de votre décès, cette somme sera versée au bénéficiaire désigné. Cela peut être un proche ou l'opérateur funéraire choisi par vos soins. Ce choix vous permet de soulager vos proches de la question financière, tout en laissant une certaine liberté quant à l'organisation des funérailles.

Bon à retenir : assurez-vous que la somme prévue soit adaptée au type de prestations prévues pour vos funérailles. Le cas échéant, votre capital pourrait ne pas suffire à couvrir toutes les dépenses engagées.

Vous pouvez rédiger un document manuscrit, daté et signé au sein duquel vous détaillerez vos souhaits funéraires. Mode de sépulture, type de cérémonie et souhaits particuliers doivent explicitement être évoqués.Dans un second temps, informez une personne de confiance de l'existence de ce document. Écrire vos dernières volontés n'est utile que si vos proches peuvent en prendre connaissance, le moment venu.Pour encadrer vos dernières volontés avec davantage de précision et en organiser le financement, vous pouvez également faire le choix d'un contrat obsèques auprès d'un prestataire funéraire.Deux options peuvent vous être proposées :En anticipant vos funérailles et en communiquant vos dernières volontés, vous soulagez vos proches de choix difficiles. En préparant les documents nécessaires, voire en souscrivant un contrat obsèques auprès d'un professionnel, vous évitez les oublis, les erreurs d'appréciation et vous assurez de bénéficier d'un dernier hommage conforme à vos souhaits.