Assurances et Mutuelles

Des lunettes de soleil payées par la mutuelle sur de fausses ordonnances : 22 personnes, dont dix opticiens, seront jugées à Paris pour escroquerie

Vous poussez la porte de l'opticien avec votre ordonnance, vous repartez avec vos lunettes, et votre mutuelle règle la facture. Dans certaines boutiques parisiennes, la même visite servait à tout autre chose : un remboursement gonflé, converti en avoir pour une paire de soleil ou une monture de luxe. Vendredi 25 septembre, la justice a annoncé le renvoi devant le tribunal de 22 personnes, dont dix opticiens et deux ophtalmologues.

Par Fabrice Crozier | Publié le 26 Septembre 2026 à 08:17 | mis à jour le 26 Septembre 2026 à 08:31



Une ordonnance, des lunettes et un avoir montures de luxe ou en lunettes de soleil.



Mais qui paie, au bout de la chaîne ? L'enquête préliminaire a été ouverte en 2025 après des signalements de mutuelles de santé, puis confiée à l'Office central de lutte contre le travail illégal, un service de la gendarmerie. Les produits coûteux et inutiles restaient, eux, dissimulés dans les stocks des professionnels. La mutuelle réglait ainsi des articles que personne ne portait, avec l'argent que nos cotisations versent chaque mois dans ses caisses.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Pour la procureure de Paris, Laure Beccuau, il s'agit d'un système d'escroquerie et de blanchiment « organisé entre assurés, opticiens et prescripteurs », bâti sur la recherche d'une prise en charge maximale par les mutuelles. Le client repartait avec les lunettes dont il avait besoin. La mutuelle, elle, remboursait bien davantage, sur la foi d'une ordonnance et d'une facture qui ne correspondaient pas à la réalité. La différence revenait au client sous forme d'avoir, à dépenser dans le magasin enou enMais qui paie, au bout de la chaîne ? L'enquête préliminaire a été ouverte en 2025 après des signalements de mutuelles de santé, puis confiée à l'Office central de lutte contre le travail illégal, un service de la gendarmerie. Les produits coûteux et inutiles restaient, eux, dissimulés dans les stocks des professionnels. La mutuelle réglait ainsi des articles que personne ne portait, avec l'argent que nos cotisations versent chaque mois dans ses caisses.

Des ordonnances signées parfois sans examen Pour que la mutuelle paie, il faut une prescription. D'après la gendarmerie, certains opticiens envoyaient leurs clients chez des ophtalmologues complices, qui délivraient des ordonnances fictives, parfois sans même examiner le patient. Chacun y trouvait son compte : l'opticien gonflait son activité face à ses concurrents, le médecin élargissait sa patientèle. Certains opticiens ont d'ailleurs reconnu que plus de la moitié de leur chiffre d'affaires reposait sur cette escroquerie.



Près de 33 000 euros détournés chaque jour Le dossier qui sera jugé porte sur quelque 12 millions d'euros par an depuis 2023. Ramené à la journée, cela fait près de 33 000 euros sortis des caisses des mutuelles chaque jour, le calcul est le nôtre. Sauf que ce montant ne couvre qu'une partie du phénomène. Les enquêteurs estiment que le système pourrait être généralisé, avec un volume de l'ordre de 250 millions d'euros depuis 2023 sur la seule région parisienne.



Ce second chiffre reste une estimation d'enquêteurs, pas une somme jugée. Il dit néanmoins l'essentiel : le mécanisme n'avait rien d'une combine isolée entre deux boutiques. Selon Libération, des perquisitions ont visé entre janvier et juillet 2026 des magasins d'optique, des centres de santé et des cabinets d'ophtalmologie, dans ce que le parquet présente comme une opération judiciaire d'envergure.



Ce que doit contenir votre ordonnance de lunettes



Vous avez passé 42 ans ? L'original de votre ordonnance reste valable trois ans pour un renouvellement, sauf mention contraire du médecin. Le remboursement, lui, suit un autre rythme : à partir de 16 ans, une nouvelle paire n'est prise en charge qu'au bout de deux ans, délai ramené à un an si votre vue se dégrade et supprimé pour certaines pathologies comme le glaucome ou la DMLA. L'ensemble de ces règles figure sur la



Avant tout achat, l'opticien doit enfin vous remettre un devis normalisé. Ce document détaille le prix de chaque élément, les options facturées en plus et les modalités de prise en charge par votre complémentaire santé. Le conserver avec la facture, c'est garder de quoi comparer, plus tard, ce que vous portez sur le nez et ce que votre mutuelle a payé.

Nous sommes peu nombreux à relire une ordonnance de lunettes avant de la tendre à l'opticien. Elle mérite pourtant un coup d'œil. L'Assurance maladie ne prend en charge un équipement d'optique que si l'ordonnance précise la correction nécessaire pour chacun des deux yeux, et la monture doit y être prescrite distinctement quand il en faut une. Faute de ces mentions, l'opticien est censé considérer qu'il ne peut pas exécuter la prescription.Vous avez passé 42 ans ? L'original de votre ordonnance reste valablepour un renouvellement, sauf mention contraire du médecin. Le remboursement, lui, suit un autre rythme : à partir de 16 ans, une nouvelle paire n'est prise en charge qu'au bout de, délai ramené à un an si votre vue se dégrade et supprimé pour certaines pathologies comme le glaucome ou la DMLA. L'ensemble de ces règles figure sur la page lunettes et lentilles de l'Assurance maladie , mise à jour en janvier 2026.Avant tout achat, l'opticien doit enfin vous remettre un. Ce document détaille le prix de chaque élément, les options facturées en plus et les modalités de prise en charge par votre complémentaire santé. Le conserver avec la facture, c'est garder de quoi comparer, plus tard, ce que vous portez sur le nez et ce que votre mutuelle a payé.

Si votre opticien vous propose un avoir



En revanche, rien ne vous empêche de contrôler ce qui a été déclaré en votre nom. Votre mutuelle vous adresse un décompte à chaque remboursement, le plus souvent consultable dans votre espace en ligne. Le rapprocher de votre facture prend deux minutes, et un montant remboursé nettement supérieur au prix de vos lunettes est un signal à faire remonter à votre complémentaire santé.

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Mieux comprendre la fraude des opticiens En citant les assurés parmi les acteurs du système, la procureure ne les range pas du côté des victimes : le client qui empoche l'avoir en connaissance de cause fait tourner le mécanisme. Un opticien qui propose de « faire passer » une paire de soleil sur la mutuelle, ou de transformer un reste de remboursement en bon d'achat, ne vous offre donc rien du tout.En revanche, rien ne vous empêche de contrôler ce qui a été déclaré en votre nom. Votre mutuelle vous adresse un décompte à chaque remboursement, le plus souvent consultable dans votre espace en ligne. Le rapprocher de votre facture prend deux minutes, et un montant remboursé nettement supérieur au prix de vos lunettes est un signal à faire remonter à votre complémentaire santé.

Un procès en juin 2027, et des sanctions en vue Le procès se tiendra à Paris du 3 au 15 juin 2027. Vingt-deux personnes, présumées innocentes jusqu'au jugement, y comparaîtront, dont deux ophtalmologues et dix opticiens, aux côtés de quinze personnes morales. Le parquet a déjà transmis les éléments recueillis aux autorités compétentes, ce qui ouvre la voie à des redressements fiscaux, au déconventionnement des médecins impliqués par l'Assurance maladie et à d'éventuelles sanctions de l'Ordre des médecins. Pour votre prochaine paire, une ordonnance relue, un devis gardé et un décompte vérifié suffiront à rester du bon côté de cette histoire.