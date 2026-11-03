Certaines dépenses méritent une attention particulière en raison des sommes qu'elles peuvent représenter. Une hospitalisation peut par exemple occasionner différents frais, notamment pour une chambre particulière. Le forfait journalier, lui, est pris en charge sans limite de durée par tous les contrats responsables.



L’optique et les soins dentaires peuvent également laisser un reste à charge lorsque l’équipement choisi sort du panier 100 % Santé. Pour l'audition, le coût peut devenir conséquent dès lors que l'équipement choisi sort du panier prévu par ce dispositif.



L'examen de vos dépenses passées et de vos besoins prévisibles aide ainsi à déterminer les remboursements à privilégier. À l'inverse, multiplier les garanties peu utiles risque surtout d'augmenter le montant de la cotisation.

