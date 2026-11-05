Assurances et Mutuelles

Cash Investigation sur les mutuelles santé ce jeudi sur France 2 : la DREES a chiffré ce que votre âge de retraité ajoute à votre cotisation

Ce jeudi soir, Élise Lucet posera sur France 2 la question que se posent bien des retraités en recevant le nouveau tarif de leur mutuelle : pourquoi les mutuelles santé coûtent-elles toujours plus cher ? L'enquête de Cash Investigation s'attardera notamment sur l'écart entre salariés et retraités. Cet écart tient pour une bonne part à votre âge, et votre propre contrat permet de le vérifier.

Par Fabrice Crozier | Publié le 5 Novembre 2026 à 09:03 | mis à jour le 5 Novembre 2026 à 09:03



Ce que Cash Investigation montrera ce jeudi sur France 2 Cash Investigation ouvrira ce jeudi 5 novembre à 21h10 sur France 2, sous le titre « Mutuelles santé : pourquoi payons-nous toujours plus cher ? ». L'enquête est signée Julie Lotz et Mathieu Robert, et le magazine se terminera par un débat avec des acteurs du secteur.



D'après France Télévisions, les cotisations des complémentaires santé ont grimpé de 40 % depuis 2011. Le premier volet de l'enquête portera sur des frais que l'assuré ne voit pas sur son contrat : publicité, marketing et démarchage commercial. Élise Lucet interrogera sur ces frais Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

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Pourquoi votre mutuelle de retraité coûte plus cher que celle d'un salarié



La différence tient d'abord au type de contrat. Le contrat collectif d'une entreprise couvre surtout des actifs, et son prix ne dépend pas de l'âge de l'assuré. En revanche, d'après la DREES, le service des études du ministère de la Santé, les contrats individuels couvrent 93 % des retraités. Et en 2023, 96 % des bénéficiaires d'un contrat individuel avaient un tarif qui variait avec leur âge. Le départ à la retraite fait donc passer la plupart d'entre nous d'un prix qui ne dépend pas de l'âge à un prix qui monte avec les années.

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On pensait l'assurance habitation en tête des hausses : en 2027, c'est votre mutuelle de retraité qui grimpera le plus, de 8 % selon Addactis Le second volet nous concerne plus directement. Selon France Télévisions, ceux qui consacrent le plus d'argent à leur mutuelle sont les retraités, les chômeurs et les travailleurs indépendants, alors que les salariés bénéficient d'une complémentaire obligatoire souvent bien moins chère. Cash Investigation en cherchera les raisons, et les statistiques publiques en livrent déjà une bonne part.La différence tient d'abord au type de contrat. Le contrat collectif d'une entreprise couvre surtout des actifs, et son prix ne dépend pas de l'âge de l'assuré. En revanche, d'après la DREES, le service des études du ministère de la Santé, les contrats individuels couvrent. Et en 2023, 96 % des bénéficiaires d'un contrat individuel avaient un tarif qui variait avec leur âge. Le départ à la retraite fait donc passer la plupart d'entre nous d'un prix qui ne dépend pas de l'âge à un prix qui monte avec les années.

De 130 à 146 euros par mois à 85 ans : ce que la DREES a mesuré 130 à 146 euros à 85 ans. Dans le même temps, la cotisation moyenne d'un contrat collectif est restée globalement stable, à 68 euros en 2021 contre 66 euros en 2019, part de l'employeur comprise.



Rapportée à l'année, cette hausse représente 72 euros de plus à 60 ans et 192 euros de plus à 85 ans. Ces deux années sont celles où la réforme du 100 % santé s'est mise en place, avec des lunettes, des prothèses dentaires et des prothèses auditives sans reste à charge pour les assurés d'un contrat responsable. Sauf que ces équipements ont d'abord servi aux plus âgés : selon la DREES, les dépenses des complémentaires sur ces trois postes ont bondi de 30 % en 2021, notamment parce que les 60 ans ou plus ont davantage eu recours aux prothèses auditives et dentaires. La crise sanitaire a cependant compensé en grande partie ces hausses, en faisant baisser leurs autres remboursements, et l'étude juge difficilement mesurable l'effet propre de la réforme sur les cotisations.



La DREES prévenait en 2025 que la hausse des cotisations des plus âgés était susceptible de se poursuivre. Son relevé suivant, sur 2023, donne pourtant une cotisation moyenne de 142 euros par mois à 85 ans, contre 146 euros en 2021. Le détail de ces chiffres figure dans

Pour mesurer cet effet de l'âge, la DREES suit la cotisation moyenne d'un même assuré type en contrat individuel. Entre 2019 et 2021, elle est passée de 87 à 93 euros par mois à 60 ans, de 115 à 127 euros à 75 ans et de. Dans le même temps, la cotisation moyenne d'un contrat collectif est restée globalement stable, à 68 euros en 2021 contre 66 euros en 2019, part de l'employeur comprise.Rapportée à l'année, cette hausse représente 72 euros de plus à 60 ans et. Ces deux années sont celles où la réforme du 100 % santé s'est mise en place, avec des lunettes, des prothèses dentaires et des prothèses auditives sans reste à charge pour les assurés d'un contrat responsable. Sauf que ces équipements ont d'abord servi aux plus âgés : selon la DREES, les dépenses des complémentaires sur ces trois postes ont bondi de 30 % en 2021, notamment parce que les 60 ans ou plus ont davantage eu recours aux prothèses auditives et dentaires. La crise sanitaire a cependant compensé en grande partie ces hausses, en faisant baisser leurs autres remboursements, et l'étude juge difficilement mesurable l'effet propre de la réforme sur les cotisations.La DREES prévenait en 2025 que la hausse des cotisations des plus âgés était susceptible de se poursuivre. Son relevé suivant, sur 2023, donne pourtant une cotisation moyenne de 142 euros par mois à 85 ans, contre 146 euros en 2021. Le détail de ces chiffres figure dans l'étude de la DREES sur les cotisations des complémentaires santé selon l'âge , publiée en avril 2025.

Le nouveau tarif de votre mutuelle arrivera dans quelques semaines



Si la hausse vous paraît trop forte, la loi du 14 juillet 2019 permet de résilier une complémentaire santé à tout moment après un an de souscription, sans frais ni pénalité. Mais un contrat moins cher peut aussi moins bien rembourser l'audition ou le dentaire, justement les postes qui comptent avec l'âge : c'est la ligne des garanties qui se compare avant celle du prix.

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D'ailleurs, l'enquête posera ce soir une question plus radicale : peut-on se passer de complémentaire santé ? Et vous, au prix où vous la payez, pourriez-vous vraiment vous en passer ? La réponse de Cash Investigation viendra ce soir sur France 2, la vôtre se lit déjà sur votre contrat. France Télévisions le rappelle en présentant l'émission : d'ici quelques semaines, chacun découvrira le nouveau tarif de sa mutuelle. Je vois dans ce courrier le moment de l'année où l'on compare enfin son contrat à quelque chose. Votre cotisation dépasse-t-elle les 142 euros par mois que la DREES relevait en moyenne à 85 ans en 2023 ? Ces moyennes portent sur un assuré type, et votre contrat peut s'en écarter en fonction de vos revenus, vos garanties et votre lieu de résidence.Si la hausse vous paraît trop forte, la loi du 14 juillet 2019 permet de résilier une complémentaire santé à tout moment après un an de souscription, sans frais ni pénalité. Mais un contrat moins cher peut aussi moins bien rembourser l'audition ou le dentaire, justement les postes qui comptent avec l'âge : c'est la ligne des garanties qui se compare avant celle du prix.D'ailleurs, l'enquête posera ce soir une question plus radicale : peut-on se passer de complémentaire santé ? Et vous, au prix où vous la payez, pourriez-vous vraiment vous en passer ? La réponse de Cash Investigation viendra ce soir sur France 2, la vôtre se lit déjà sur votre contrat.