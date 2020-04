Vivre autrement en optimisant son temps de confinement !

Suite à l’invasion fulgurante du coronavirus, nous voilà confinés, isolés, préservés de cet ennemi invisible, à la maison… sous haute protection, en respect des consignes des autorités. Mais en fait, cette nouvelle condition d’êtres solitaires, ne nous invite-t-elle pas à jouer solidaires et à réinventer nos vies et nos envies ?



Pour une fois, le temps nous appartient, un bien précieux qui depuis longtemps nous échappait. C’est donc le moment de prendre le temps pour se poser, se reposer et bien sûr, en profiter pour se cultiver et s’ouvrir l’esprit.



De nombreuses initiatives sont nées de toutes parts sur internet pour nous aider à combler nos longues journées et pour divertir nos soirées. En voici quelques exemples gracieux, non exhaustifs :



Au réveil, pourquoi ne pas s’éveiller grâce à une séance de relaxation pour apprendre à se détendre et à s’apaiser pour relativiser :