Article publié le 07/04/2020 à 09:24 | Lu 78 fois The Artist Academy : des cours en ligne enseignés par vos artistes préférés Et si on profitait du confinement pour réaliser notre rêve artistique ? Ce rêve est de nos jours possible avec The Artist Academy, une plateforme Internet qui propose des cours vidéo en ligne avec des artistes d'exception. Ecrivain, couturier, chanteur, photographe… A vous de choisir !

« Que faire à la maison pendant le confinement ? ». L’une des questions récurrentes ces dernières semaines… Et pour cause, les Français entament leur 4ème semaine à la maison. Parmi les nombreuses initiatives qui émergent -pour la plupart online bien évidemment- ce concept qui nous arrive tout droit des USA…



De fait, le site Internet www.the-artist-academy.fr, qui s’inspire du modèle américain masterclass.com et qui connaît un immense succès aux Etats-Unis, a mis en place des cours sous forme de vidéos, d'une quinzaine de minutes chacun, où un artiste transmet les secrets de son art et guide son étudiant pas à pas dans la réalisation de son projet. Pourquoi pas.



Avec ces cours, vous pourrez ainsi comprendre et apprendre les secrets de la mode avec Chantal Thomass, l’écriture avec avec Bernard Werber, Douglas Kennedy ou encore Eric Emmanuel Schmitt, la photo avec le studio Studio Harcourt, le théâtre avec François Berléand, la musique avec Gautier Capuçon... Que des grands noms dans leur domaine respectif.



Ces classes virtuelles s'adressent bien sûr aux fans mais également aux passionnés de tout âge, qu'ils soient amateurs, initiés ou déjà pratiquants, dans la mesure où ils ont soif d'apprendre avec, à la clé, la possibilité de passer une journée avec leur artiste préféré.











