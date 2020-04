Article publié le 23/04/2020 à 11:58 | Lu 122 fois Quaideslivres : le livre d'occasion a le vent en poupe chez les seniors





En cette période de confinement, le plus facile pour « tuer le temps », c’est de s’assoir dans le sofa et de regarder Netflix. Mais, c’est aussi le bon moment de découvrir des écrivains ou de redécouvrir nos auteurs préférés, notamment grâce aux livres d’occasion…





Mais au-delà de payer moins cher votre achat, le marché de l’occasion est également un excellent moyen de continuer à consommer sans abimer (ou très peu) notre planète puisque ces produits n’utilisent pas de nouvelles matières premières et que leur empreinte carbone reste relativement faible…



De nos jours, on le sait, les jeunes retraités, les baby-boomers sont férus de nouvelles technologies et sont très présents sur Internet : gros lecteurs, ils « consomment » du livre et achètent en ligne. Mais cette génération est également bien consciente de l’intérêt de protéger la planète tout en réalisant des économie…



Dans ce contexte, l’achat de livres d’occasion en ligne est totalement en adéquation avec leurs envies et leurs besoins. C’est ce qu’offre depuis quelques années le site Internet Quaideslivres, géré par Charles et Vincent Delauney, père et fils, installés dans le Perche.



« Nous voulions une librairie, pas une boutique d’antiquités » précise Vincent Delayney, le fils. « On n’est pas là pour proposer des livres rares, même s’il y a quelques exceptions sur le site qui sont souvent de bonnes surprises que l’on a découvert… après-coup ! On propose en grande majorité des livres de poche, les grands formats étant simplement plus coûteux pour un texte équivalent ».



Et de préciser : « On est bien conscient qu’internet n’est pas toujours un environnement simple d'accès pour certains clients âgés. Ils apprécient l’aide qu’on peut leur apporter, généralement par téléphone, mais on a déjà envoyé des commandes passées par lettre également. Et on a toujours accepté le paiement par chèque aussi, ce qui est rare de nos jours ! Souvent, c’est également la seule option de paiement avec laquelle ils soient à l'aise ».



A noter la présence sur le



