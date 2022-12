Tunstall : deux appareils connectés pour plus de sécurité à la maison On le sait, à partir d’un certain âge, les chutes représentent 80% des accidents de la vie courante pour les personnes âgées. Pour permettre aux ainés de vieillir à domicile en toute sécurité, l’entreprise Tunstall présente en cette fin d’année deux objets connectés au design discret et non stigmatisant, simples d’usages qui permettent aux seniors d’envisager le quotidien avec plus de sérénité.







La montre 580

Pensée pour des activités extérieures,



Conçu pour prévenir ou accompagner la perte d’autonomie des ainés, ce modèle se veut simple d’utilisation avec ses 2 boutons, son étanchéité et sa batterie pouvant aller jusqu’à 3 jours d’autonomie (selon son utilisation).



Plus qu’une montre, le modèle 580 est un dispositif d’appels de secours (bouton SOS) et de détection de certaines chutes lourdes. Géolocalisable et connectée, la montre est reliée à un service de téléassistance.



Les lunettes connectées

On compte chaque année plus de 2 millions de chutes chez les seniors de plus de 65 ans. Ces dernières sont responsables d’environ 10 000 décès par an dans cette même tranche d’âge.



Afin de réagir au plus vite et d'assurer une meilleure prise en charge, ces lunettes sont équipées de plusieurs capteurs capables de détecter les chutes ; l'alerte est ensuite envoyée à la plateforme d'écoute et de réconfort de Tunstall, disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Article publié le 01/12/2022 à 10:04 | Lu 17 fois