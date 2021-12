Article publié le 23/12/2021 à 02:07 | Lu 270 fois Tunstall : une nouvelle montre connectée géolocalisée au service de la prédiction des chutes





Les chutes peuvent s’avérer particulièrement dangereuses pour les ainés. Dans ce contexte, et pour permettre aux personnes âgées de vieillir à domicile en toute sécurité, la société Tunstall, spécialisée dans la téléassistance et la santé connectée présente sa nouvelle montre connectée géolocalisée et non stigmatisante.





Ces



Depuis quelques années déjà, la santé connectée permet d’aller plus loin dans la prévention en sortant d’une logique uniquement réactive (après coup). Désormais l’enjeu est la prévention d’une manière générale et la prédiction des chutes, d’un malaise ou d’un autre souci de santé.



C’est d’ailleurs toute la stratégie développée par l’entreprise Tunstall à travers son concept de « Cognitive Care », au service de la construction d’un nouveau modèle de santé moins coûteux et davantage orienté patient.



Dans ce contexte, elle vient de présenter un nouveau modèle de montre : la 580 est un dispositif d’appels de secours (bouton SOS) et de détection de certaines chutes lourdes (des produits en forte progression depuis une quinzaine d’années).



Comme beaucoup d’autres, elle est géolocalisable et connectée. Elle permet un suivi en temps réel des activités du bénéficiaire et propose un accès à ses données de bien-être (en option via une plateforme internet dédiée). La carte SIM multi opérateurs déclenche une alerte en cas d’urgence peu importe le moment et l’endroit.



Ce modèle au design non stigmatisant (cependant chiffres et aiguilles auraient méritées d'être plus gros et plus larges pour ce type de clientèle) fait preuve d’une grande facilité d’utilisation avec ses 2 boutons, son étanchéité et sa batterie allant jusqu’à 3 jours d’autonomie, selon le mode d’utilisation.



