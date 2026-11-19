Tourisme et loisirs

Trains de nuit : l'État renonce aux wagons neufs, et votre couchette restera dans une vieille Corail des années 80

La couchette où vous dormez dans le train de nuit pour Nice, Briançon ou Lourdes se trouve dans un wagon qui date des années 80, et ce wagon ne sera pas remplacé. L'État a renoncé mercredi aux wagons neufs qu'il comptait louer pour les trains de nuit. Les vieilles Corail resteront sur les rails, remises à neuf, et des locomotives neuves les tireront.

Par Fabrice Crozier | Publié le 19 Novembre 2026 à 09:18 | mis à jour le 19 Novembre 2026 à 09:18



Des locomotives neuves, des voitures des années 80 30 % entre 2022 et 2025. Mercredi 18 novembre, Philippe Tabarot a dévoilé devant la commission du développement durable du Sénat le résultat d'un appel d'offres de 1,1 milliard d'euros, lancé en février 2025, et le projet n'a passé l'épreuve que pour l'un de ses deux volets.



Pour les locomotives, le marché revient au loueur Alpha Trains, pour 400 millions d'euros. Il permettra de disposer de 27 locomotives neuves, bimodes, diesel et électriques, à partir de 2030. Pour les voitures, c'est-à-dire les wagons où vous dormez, en revanche, les offres reçues « ne permettaient pas de réaliser le projet dans un cadre satisfaisant sur le plan financier », a expliqué le ministre, qui évoque aussi des incertitudes sur les dates de livraison. Votre couchette restera donc dans une voiture Corail, de celles qui datent des années 80.

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Votre Corail entièrement refaite, mais pas avant 2032 Faute de voitures neuves, l'État mise sur une « refonte complète des voitures Corail », 180 au total, confiée à la SNCF, qui exploite les lignes de nuit. « Il ne s'agira pas d'une simple modernisation, mais vraiment d'une véritable remise à neuf. L'intérieur des voitures sera intégralement repensé avec de nouveaux aménagements », a affirmé Philippe Tabarot. Une convention de financement doit être mise en place dès cette année pour lancer les études et les travaux préparatoires.



Le calendrier, lui, se compte en années. Les nouvelles locomotives arriveront à partir de 2030, et les premiers trains de nuit modernisés sont attendus à partir de 2032. D'ici là, nous continuerons de voyager dans les voitures et derrière les locomotives actuelles. Si vous avez déjà attendu en pleine nuit, quelque part entre Paris et les Alpes, qu'une locomotive veuille bien repartir, vous savez de quoi il retourne.

Les cinq lignes qui profiteront de ces 180 voitures



Sauf que l'appel d'offres visait plus loin. « Avec 180 rames, on parvient juste à renforcer les cinq lignes de trains de nuit existantes actuellement en France », regrette Nicolas Forien, porte-parole du collectif Oui au train de nuit. Le marché comportait en effet une option pour monter à 340 voitures afin de lancer cinq lignes supplémentaires. Les liaisons transversales comme Bordeaux-Nice, qui vous éviteraient de passer par Paris pour rejoindre la Méditerranée, s'éloignent ainsi un peu plus.

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Max Senior : l'offre SNCF Voyageurs pour les clients de 60 ans et plus Ces 180 voitures serviront les lignes qui roulent déjà. Il n'en restait que deux en 2020 : Paris-Briançon et Paris-Rodez, Toulouse, Latour-de-Carol et Cerbère. Trois autres ont été mises ou remises en service ces dernières années, Paris-Nice, Paris-Tarbes-Lourdes et Paris-Aurillac, toutes au départ de la capitale.Sauf que l'appel d'offres visait plus loin. « Avec 180 rames, on parvient juste à renforcer les cinq lignes de trains de nuit existantes actuellement en France », regrette Nicolas Forien, porte-parole du collectif Oui au train de nuit. Le marché comportait en effet une option pour monter àafin de lancer cinq lignes supplémentaires. Les liaisons transversales comme Bordeaux-Nice, qui vous éviteraient de passer par Paris pour rejoindre la Méditerranée, s'éloignent ainsi un peu plus.

Et pour les voyageurs en fauteuil roulant ? Ce choix laisse entière une question que beaucoup d'entre nous se posent pour un proche. Fin 2023, la SNCF indiquait sur son site que ses trains de nuit n'étaient pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Interrogée par la presse, elle ajoutait qu'aucune évolution n'était prévue sur les trains existants, compte tenu de leur âge. Le cabinet du ministre des Transports de l'époque assurait de son côté qu'un nouveau matériel roulant comporterait une voiture par rame accessible.



Or c'est justement ce matériel neuf que la rénovation remplace. Le collectif Oui au train de nuit estime d'ailleurs que du matériel neuf reste nécessaire pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le ministre a promis un intérieur « intégralement repensé » : si vous, ou votre conjoint, avez du mal à vous déplacer, c'est le premier point que je vous conseille de vérifier une fois le détail des travaux connu.

Rien ne change pour votre prochain départ



En 2022, Emmanuel Macron avait promis une dizaine de lignes de trains de nuit en 2030. Avec 180 voitures rénovées et des premiers trains modernisés attendus à partir de 2032, nous en sommes loin, et c'est sur les cinq lignes actuelles, dans des Corail remises à neuf, que nous continuerons de dormir entre Paris, la montagne et la mer. Pour votre prochain départ, rien ne bouge : mêmes lignes, mêmes voitures, même réservation. La SNCF devra examiner la mise en œuvre de cette refonte dans le cadre de la convention d'exploitation courant jusqu'à fin 2031, et la liste des lignes de nuit comme les services à bord figurent sur la page du ministère consacrée au train de nuit En 2022, Emmanuel Macron avait promis une dizaine de lignes de trains de nuit en 2030. Avec 180 voitures rénovées et des premiers trains modernisés attendus à partir de 2032, nous en sommes loin, et c'est sur les cinq lignes actuelles, dans des Corail remises à neuf, que nous continuerons de dormir entre Paris, la montagne et la mer.