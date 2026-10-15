Croisière au cœur du Bordelais : une escapade fluviale originale

C'est sans doute là que cette croisière se distingue le plus : le choix des excursions n'a rien de générique. Le circuit des Grands Crus du Médoc emmène les passagers au cœur des châteaux et des appellations les plus réputées, dégustation à l'appui. À Saint-Émilion, la visite d'un château viticole et de l'église monolithe conjugue patrimoine et gastronomie. La journée consacrée à Rochefort et La Rochelle offre un contraste bienvenu, entre la Corderie Royale et son histoire maritime, et la vieille ville rochelaise avec sa Grosse-Horloge et son vieux port.



Le château de Roquetaillade, avec ses donjons médiévaux et ses cheminées Renaissance, précède une dégustation de Sauternes dans une propriété du Sauternais, quand la journée sur le bassin d'Arcachon combine promenade en bateau, île aux oiseaux, cabanes tchanquées et ascension de la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Enfin, la découverte à pied du quartier des Chartrons et de son musée du vin clôt le séjour sur une note résolument bordelaise. Chaque excursion a été choisie pour révéler une facette différente de la région, sans jamais tomber dans la redite.