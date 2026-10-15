Croisière au cœur du Bordelais : une escapade fluviale originale

Un programme pensé comme un roman en sept chapitres
Tout commence à Bordeaux, avec un cocktail de bienvenue avant que le bateau ne mette le cap sur Pauillac, cœur battant du Médoc viticole. S'ensuit une remontée vers Royan puis Bourg, une escale à Libourne aux portes de Saint-Émilion, un crochet par Cadillac au pays du Sauternes, avant de boucler la boucle à Bordeaux. Chaque nuit, le bateau navigue ou fait escale au fil de l'eau, si bien que les passagers se réveillent chaque matin dans un nouveau décor, sans avoir bougé de leur cabine.
Ce rythme, alterné entre navigation et temps à terre, est la vraie réussite du programme : les journées ne se ressemblent jamais, entre visites guidées, temps libre, dégustations et soirées à thème (gala et cabaret, guinguette, animation musicale), et pourtant l'ensemble garde une cohérence parfaite, celle d'un fleuve qui raconte peu à peu toute une région et la dévoile.
Ce rythme, alterné entre navigation et temps à terre, est la vraie réussite du programme : les journées ne se ressemblent jamais, entre visites guidées, temps libre, dégustations et soirées à thème (gala et cabaret, guinguette, animation musicale), et pourtant l'ensemble garde une cohérence parfaite, celle d'un fleuve qui raconte peu à peu toute une région et la dévoile.
Une qualité de service à la hauteur des paysages
© CroisiEurope
Le MS Cyrano de Bergerac, classé 5 ancres, n'a rien d'un simple moyen de transport. Avec ses 87 cabines confortables réparties sur trois ponts et une capacité limitée à 174 passagers, il conserve une atmosphère intimiste très agréable. Les cabines du pont supérieur s'ouvrent sur de larges baies vitrées et des balcons à la française, celles du pont intermédiaire sur de grandes fenêtres, et toutes bénéficient de vue extérieure avec de la climatisation, d'un coffre-fort, du Wi-Fi et d'une salle de douche fonctionnelle.
Côté vie à bord, l'ensemble des repas est servi au restaurant du pont intermédiaire dans un cadre soigné, tandis que le salon-bar, avec sa piste de danse, s'anime chaque soir au rythme des apéritifs et soirées organisées par l'équipage. Le pont soleil, aménagé de transats et d'un grand espace ombragé, offre quant à lui la meilleure place pour admirer le défilé des châteaux et des paysages viticoles. Un staff de 34 membres d'équipage efficaces et discrets veille sur les 174 passagers tout au long du séjour.
Côté vie à bord, l'ensemble des repas est servi au restaurant du pont intermédiaire dans un cadre soigné, tandis que le salon-bar, avec sa piste de danse, s'anime chaque soir au rythme des apéritifs et soirées organisées par l'équipage. Le pont soleil, aménagé de transats et d'un grand espace ombragé, offre quant à lui la meilleure place pour admirer le défilé des châteaux et des paysages viticoles. Un staff de 34 membres d'équipage efficaces et discrets veille sur les 174 passagers tout au long du séjour.
Des excursions qui vont à l'essentiel
© CroisiEurope
C'est sans doute là que cette croisière se distingue le plus : le choix des excursions n'a rien de générique. Le circuit des Grands Crus du Médoc emmène les passagers au cœur des châteaux et des appellations les plus réputées, dégustation à l'appui. À Saint-Émilion, la visite d'un château viticole et de l'église monolithe conjugue patrimoine et gastronomie. La journée consacrée à Rochefort et La Rochelle offre un contraste bienvenu, entre la Corderie Royale et son histoire maritime, et la vieille ville rochelaise avec sa Grosse-Horloge et son vieux port.
Le château de Roquetaillade, avec ses donjons médiévaux et ses cheminées Renaissance, précède une dégustation de Sauternes dans une propriété du Sauternais, quand la journée sur le bassin d'Arcachon combine promenade en bateau, île aux oiseaux, cabanes tchanquées et ascension de la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Enfin, la découverte à pied du quartier des Chartrons et de son musée du vin clôt le séjour sur une note résolument bordelaise. Chaque excursion a été choisie pour révéler une facette différente de la région, sans jamais tomber dans la redite.
Le château de Roquetaillade, avec ses donjons médiévaux et ses cheminées Renaissance, précède une dégustation de Sauternes dans une propriété du Sauternais, quand la journée sur le bassin d'Arcachon combine promenade en bateau, île aux oiseaux, cabanes tchanquées et ascension de la dune du Pilat, la plus haute d'Europe. Enfin, la découverte à pied du quartier des Chartrons et de son musée du vin clôt le séjour sur une note résolument bordelaise. Chaque excursion a été choisie pour révéler une facette différente de la région, sans jamais tomber dans la redite.
Un rapport qualité-prix qui tient ses promesses
Entre l'hébergement à bord d'un bateau 5 ancres, la pension complète, un nombre conséquent d'excursions incluses, les soirées animées et un encadrement professionnel de bout en bout, cette croisière rassemble en une seule formule Tout inclus ce qu'il faudrait autrement organiser soi-même. À cela s'ajoute un confort logistique précieux, puisqu'il suffit de défaire sa valise une seule fois pour tout un périple entre Atlantique, vignobles et cités historiques.
En résumé
© CroisiEurope
Cette croisière au départ de Bordeaux réussit le pari de conjuguer un itinéraire riche et bien rythmé, un service à bord attentionné et chaleureux, des excursions soigneusement sélectionnées, et un budget qui reste cohérent avec tout ce qui est proposé. De quoi convaincre les amateurs de vin, d'histoire et de beaux paysages qu'il n'existe pas de meilleure façon de découvrir le Bordelais qu'au fil de l'eau.