Tourisme et loisirs

Dès le 30 novembre, Uber vendra vos billets SNCF, Ouigo et Eurostar avec un crédit offert : voici ce que deviendra votre carte Avantage

Ouvrir l'application qui vous conduit à la gare et y acheter, dans la foulée, votre billet de TGV : Uber le proposera en France à partir du lundi 30 novembre, avec la SNCF, Ouigo et Eurostar au catalogue. Un crédit Uber sera reversé sur chaque billet éligible. Encore faut-il savoir ce que vaut ce cadeau, et ce que deviendra votre carte Avantage si vous passez par une autre porte que SNCF Connect.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Novembre 2026 à 08:56 | mis à jour le 25 Novembre 2026 à 08:56



Dès le 30 novembre, vos billets de train dans l'appli Uber lundi 30 novembre, la même application vendra aussi le billet du train que vous allez prendre. Le service s'appelle Uber Trains et prendra la forme d'un nouvel onglet, où vous chercherez un trajet, comparerez les offres et paierez sans passer par un autre site.



Le catalogue sera large. On y trouvera les TGV INOUI, les TER, les Intercités et les Ouigo de la SNCF, ainsi que Eurostar pour rejoindre Londres, Trenitalia France, l'espagnol Renfe et Lyria pour la Suisse. Uber s'appuie pour cela sur Omio, une plateforme berlinoise de réservation, et la France devient son troisième marché pour le train après le Royaume-Uni et l'Espagne.

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Votre carte Avantage suivra-t-elle sur Uber ?



Ce que vaut cette carte, vous le savez sans doute : vendue 30 % de réduction sur vos billets TGV INOUI et Intercités, Prem's compris. Rien ne dit en revanche qu'elle jouera sur Eurostar, Trenitalia, Renfe ou Lyria, pourtant au catalogue d'Uber. Sauf que la SNCF l'exclut des Ouigo : sur ces trains à petits prix, elle ne vous apportera rien, que vous passiez par Uber ou par l'application de la SNCF. Le premier réflexe, le 30 novembre, sera de regarder si votre réduction apparaît bien dans le prix affiché avant de payer.

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Billets de train : pourquoi les seniors paient jusqu'à 30% trop cher C'est la question que nous nous sommes posée en premier, parce que la carte Avantage Senior, réservée aux voyageurs de 60 ans et plus, pèse lourd dans le prix d'un billet. Selon les détails donnés par Uber, les voyageurs pourront enregistrer leurs cartes de fidélité dans l'application, comme la carte Avantage de la SNCF, pour garder leurs réductions quel que soit l'opérateur.Ce que vaut cette carte, vous le savez sans doute : vendue 49 euros par an sur SNCF Connect , elle ouvre droit à, Prem's compris. Rien ne dit en revanche qu'elle jouera sur Eurostar, Trenitalia, Renfe ou Lyria, pourtant au catalogue d'Uber. Sauf que la SNCF l'exclut des Ouigo : sur ces trains à petits prix, elle ne vous apportera rien, que vous passiez par Uber ou par l'application de la SNCF. Le premier réflexe, le 30 novembre, sera de regarder si votre réduction apparaît bien dans le prix affiché avant de payer.

10 % de crédit, à dépenser chez Uber Pour attirer les voyageurs, Uber reversera 10 % du prix de chaque billet éligible en crédits Uber. Un billet à 50 euros vous laissera ainsi 5 euros sur votre compte Uber. Mais ce ne sont pas des euros que vous retrouverez à la banque : c'est un solde à dépenser en course Uber ou en commande sur Uber Eats.



Le cadeau a donc un intérêt réel pour qui prend déjà un VTC pour rejoindre la gare, ou se fait livrer un repas de temps en temps. Pour les autres, il dormira dans l'application. Et combien de temps durera l'offre ? Uber n'a pas fixé de date de fin dans son annonce, et son directeur général en France, Pablo del Olmo González, a assuré lors de la présentation du service, selon Presse-citron, que l'avantage serait permanent.

Le meilleur prix garanti, en crédits lui aussi Uber promet aussi de s'aligner sur la concurrence. D'après les conditions publiées sur son site, que détaille Voyages d'Affaires, si vous trouviez le même billet moins cher ailleurs, Uber vous rembourserait la différence en crédits, dans la limite de 20 euros par billet.



Nous avons regardé de près les conditions qui accompagnent cette garantie. La demande devra être faite dans les cinq jours qui suivent l'achat, et pas plus de trois fois par mois. Autrement dit, la garantie ne jouera que si vous avez vous-même repéré un prix plus bas, et elle se paiera, elle aussi, en crédits Uber.

Uber contre SNCF Connect : votre course jusqu'à la gare Une fois payé, le billet pourra être ajouté à Apple Wallet ou à Google Wallet, et l'application proposera dans la foulée une voiture ou un vélo pour rejoindre la gare, puis pour vous déplacer à l'arrivée. Pour Uber, l'intérêt est surtout là : vendre le billet lui donne une longueur d'avance pour la course vers la gare et vers l'hôtel, en plus de la commission qu'il touchera sur chaque trajet en train.



D'ailleurs, les deux maisons se connaissent déjà. Depuis mars 2025, SNCF Connect permet de réserver une course Uber juste après l'achat d'un billet. Avec Uber Trains, le chemin s'inverse, et c'est l'application aux 2,5 millions d'utilisateurs en France qui vous vendra le train.



À votre place, je ferais le test le 30 novembre sur un trajet que vous connaissez bien, en comparant le prix affiché par Uber à celui de SNCF Connect, carte Avantage comprise. Si vous prenez déjà un Uber pour aller à la gare, réserver le train au même endroit vous rapportera quelques euros de crédit ; si vous n'en prenez pas, l'application de la SNCF, où votre carte est sans doute déjà enregistrée, gardera tout son intérêt.