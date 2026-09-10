On pensait l'étiquette réservée aux bagages d'avion : dans le train aussi, la SNCF chiffre à 150 euros l'oubli de votre nom sur la valise

C'est ici que votre étiquette cesse d'être un détail de préparation. La loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, portée par Philippe Tabarot, devenu ministre des Transports, a réécrit les sanctions applicables à l'abandon de bagages. Le texte crée trois niveaux, et c'est la présence ou l'absence de votre nom qui fait passer de l'un à l'autre.



Premier cas, l'oubli ordinaire, celui de la valise laissée dans le rack ou sur le quai « par imprudence, inattention ou négligence » : contravention de troisième classe, éteinte par une amende forfaitaire de 72 euros, 450 euros au maximum devant le tribunal de police. Deuxième cas, le même oubli sur un bagage qui ne portait pas vos nom et prénom : la contravention monte d'un cran, le forfait passe à 150 euros et le plafond à 750 euros. Troisième cas, l'abandon manifestement volontaire, sanctionné jusqu'à 1 500 euros.



Retenons la mécanique, elle n'est pas intuitive. La loi ne sanctionne pas le fait de voyager avec une valise anonyme : elle sanctionne l'abandon, et l'étiquette manquante double la note. Entre le voyageur qui descend à Poitiers en oubliant son sac étiqueté et son voisin qui oublie le même sac sans nom dessus, l'écart est de 78 euros au tarif forfaitaire, et de 300 euros si les deux dossiers passent devant un juge.



D'ailleurs, ce dispositif n'est pas resté sur le papier. Dans son bilan annuel d'application des lois publié en juin 2026, le Sénat relève que le décret du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics a tiré les conséquences de ce durcissement, prévu par l'article 18 de la loi. Ces montants relèvent du droit pénal et non du billet : ils s'ajoutent, le cas échéant, aux 50 euros contractuels de la politique bagages, et ils valent en gare comme dans la rame.

