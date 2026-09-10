On pensait l'étiquette réservée aux bagages d'avion : dans le train aussi, la SNCF chiffre à 150 euros l'oubli de votre nom sur la valise

Un gros plan sur une étiquette à QR code accrochée à une valise rangée dans un rack - Illustration générée par IA
Ce que le contrôleur peut vous réclamer
Commençons par ce qui se joue réellement à bord. Depuis le 16 septembre 2024, un contrôleur de TGV INOUI ou d'Intercités peut vous réclamer 50 euros par bagage non conforme ou excédentaire, et jusqu'à 150 euros lorsque ce bagage gêne la circulation dans les couloirs. La règle tient en trois lignes, que rappelle la fiche de service-public.gouv.fr consacrée aux bagages en train : deux bagages de 70 x 90 x 50 cm au maximum, un bagage à main de 40 x 30 x 15 cm, et tous étiquetés.
Or c'est ce dernier mot qui passe inaperçu. Les dimensions, chacun les a lues quelque part en préparant ses vacances. L'étiquette figure dans la même phrase et au même rang, sans que personne n'y prête attention. Une valise aux bonnes mesures mais dépourvue de nom reste, au sens de la règle, un bagage non conforme.
Faut-il en conclure qu'un chef de bord verbalise une poignée sans étiquette ? Votre vrai risque n'est pas là : ce qui coûte cher, ce n'est pas la valise que vous portez, c'est celle qui reste dans le train quand vous en descendez.
Or c'est ce dernier mot qui passe inaperçu. Les dimensions, chacun les a lues quelque part en préparant ses vacances. L'étiquette figure dans la même phrase et au même rang, sans que personne n'y prête attention. Une valise aux bonnes mesures mais dépourvue de nom reste, au sens de la règle, un bagage non conforme.
Faut-il en conclure qu'un chef de bord verbalise une poignée sans étiquette ? Votre vrai risque n'est pas là : ce qui coûte cher, ce n'est pas la valise que vous portez, c'est celle qui reste dans le train quand vous en descendez.
La Newsletter SeniorActu
Chaque vendredi
Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.
L'étiquette n'est pas un conseil
L'obligation n'a pas été inventée par la compagnie ferroviaire. Elle est écrite dans le code des transports, à l'article R. 2241-20, qui impose, dans les trains désignés par arrêté, que chaque bagage porte de manière visible les nom et prénom du voyageur. La SNCF l'a reprise dans sa politique bagages de février 2024, en l'étendant au sac à dos, au cabas, aux housses de skis, aux étuis d'instruments et aux poussettes pliées.
Sauf que cette règle a longtemps vécu sans conséquence visible, ce qui explique le nombre de valises anonymes empilées dans les racks. Elle a pourtant une raison très concrète d'exister. Un bagage sans nom découvert entre deux gares n'est plus un oubli : il devient un colis suspect, avec périmètre de sécurité, appel aux démineurs et parfois deux heures d'immobilisation. Avec un nom sur la poignée, un agent lance un appel dans la rame et l'affaire est réglée en quelques minutes.
Sauf que cette règle a longtemps vécu sans conséquence visible, ce qui explique le nombre de valises anonymes empilées dans les racks. Elle a pourtant une raison très concrète d'exister. Un bagage sans nom découvert entre deux gares n'est plus un oubli : il devient un colis suspect, avec périmètre de sécurité, appel aux démineurs et parfois deux heures d'immobilisation. Avec un nom sur la poignée, un agent lance un appel dans la rame et l'affaire est réglée en quelques minutes.
Sur le même sujet :Interrogé à l'Assemblée nationale, le ministère chargé des transports a répondu, en juillet 2023, que les bagages délaissés constituent la première cause de retard des trains en France. Sur le réseau Nomad, en Normandie, la SNCF a calculé qu'un seul bagage oublié non étiqueté retarde en moyenne six trains et gêne environ 1 500 voyageurs.
La SNCF vendait seule le TGV pour Bordeaux ou Nantes : Velvet a obtenu sa licence, et dès 2028 votre billet se choisit entre deux compagnies
La SNCF vendait seule le TGV pour Bordeaux ou Nantes : Velvet a obtenu sa licence, et dès 2028 votre billet se choisit entre deux compagnies
Votre valise oubliée, et la facture qui suit
C'est ici que votre étiquette cesse d'être un détail de préparation. La loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, portée par Philippe Tabarot, devenu ministre des Transports, a réécrit les sanctions applicables à l'abandon de bagages. Le texte crée trois niveaux, et c'est la présence ou l'absence de votre nom qui fait passer de l'un à l'autre.
Premier cas, l'oubli ordinaire, celui de la valise laissée dans le rack ou sur le quai « par imprudence, inattention ou négligence » : contravention de troisième classe, éteinte par une amende forfaitaire de 72 euros, 450 euros au maximum devant le tribunal de police. Deuxième cas, le même oubli sur un bagage qui ne portait pas vos nom et prénom : la contravention monte d'un cran, le forfait passe à 150 euros et le plafond à 750 euros. Troisième cas, l'abandon manifestement volontaire, sanctionné jusqu'à 1 500 euros.
Retenons la mécanique, elle n'est pas intuitive. La loi ne sanctionne pas le fait de voyager avec une valise anonyme : elle sanctionne l'abandon, et l'étiquette manquante double la note. Entre le voyageur qui descend à Poitiers en oubliant son sac étiqueté et son voisin qui oublie le même sac sans nom dessus, l'écart est de 78 euros au tarif forfaitaire, et de 300 euros si les deux dossiers passent devant un juge.
D'ailleurs, ce dispositif n'est pas resté sur le papier. Dans son bilan annuel d'application des lois publié en juin 2026, le Sénat relève que le décret du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics a tiré les conséquences de ce durcissement, prévu par l'article 18 de la loi. Ces montants relèvent du droit pénal et non du billet : ils s'ajoutent, le cas échéant, aux 50 euros contractuels de la politique bagages, et ils valent en gare comme dans la rame.
Premier cas, l'oubli ordinaire, celui de la valise laissée dans le rack ou sur le quai « par imprudence, inattention ou négligence » : contravention de troisième classe, éteinte par une amende forfaitaire de 72 euros, 450 euros au maximum devant le tribunal de police. Deuxième cas, le même oubli sur un bagage qui ne portait pas vos nom et prénom : la contravention monte d'un cran, le forfait passe à 150 euros et le plafond à 750 euros. Troisième cas, l'abandon manifestement volontaire, sanctionné jusqu'à 1 500 euros.
Retenons la mécanique, elle n'est pas intuitive. La loi ne sanctionne pas le fait de voyager avec une valise anonyme : elle sanctionne l'abandon, et l'étiquette manquante double la note. Entre le voyageur qui descend à Poitiers en oubliant son sac étiqueté et son voisin qui oublie le même sac sans nom dessus, l'écart est de 78 euros au tarif forfaitaire, et de 300 euros si les deux dossiers passent devant un juge.
D'ailleurs, ce dispositif n'est pas resté sur le papier. Dans son bilan annuel d'application des lois publié en juin 2026, le Sénat relève que le décret du 28 mars 2026 relatif à la sécurité dans les transports publics a tiré les conséquences de ce durcissement, prévu par l'article 18 de la loi. Ces montants relèvent du droit pénal et non du billet : ils s'ajoutent, le cas échéant, aux 50 euros contractuels de la politique bagages, et ils valent en gare comme dans la rame.
Votre nom lisible par tout le wagon
Une objection revient chaque fois que je parle de cette règle autour de moi, et elle est légitime : écrire son nom sur une poignée, dans une voiture où passent deux cents personnes, cela ne va pas de soi. Beaucoup y ajoutent leur adresse, par réflexe hérité de l'avion. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, car le message adressé au wagon devient : voici où j'habite, et voici la preuve que je n'y suis pas.
Il existe une réponse, et elle est gratuite. Après une expérimentation menée conjointement par la SNCF et la RATP, l'étiquette à QR code anonyme est devenue un service permanent. Vous la prenez en gare, vous renseignez en ligne vos nom, prénom et numéro de téléphone, et le code collé sur la valise n'affiche qu'un carré noir et blanc. Seuls les agents des deux réseaux le scannent et accèdent à vos coordonnées ; votre voisin de siège, lui, ne lit rien.
En revanche, ne comptez pas la recevoir chez vous : elle se retire en gare. L'avis de marché publié par SNCF Voyageurs en juillet 2026 pour ses axes TGV en donne le volume : cinq millions d'étiquettes manuscrites et trois millions d'étiquettes à QR code par an, soit 37,5 % d'étiquettes anonymes. Rapporté au montant maximal de ce marché, 877 000 euros, le carton qui vous évite 150 euros d'amende revient à moins de quatre centimes l'unité sur les trois années fermes du marché, et le calcul est le nôtre.
Il existe une réponse, et elle est gratuite. Après une expérimentation menée conjointement par la SNCF et la RATP, l'étiquette à QR code anonyme est devenue un service permanent. Vous la prenez en gare, vous renseignez en ligne vos nom, prénom et numéro de téléphone, et le code collé sur la valise n'affiche qu'un carré noir et blanc. Seuls les agents des deux réseaux le scannent et accèdent à vos coordonnées ; votre voisin de siège, lui, ne lit rien.
En revanche, ne comptez pas la recevoir chez vous : elle se retire en gare. L'avis de marché publié par SNCF Voyageurs en juillet 2026 pour ses axes TGV en donne le volume : cinq millions d'étiquettes manuscrites et trois millions d'étiquettes à QR code par an, soit 37,5 % d'étiquettes anonymes. Rapporté au montant maximal de ce marché, 877 000 euros, le carton qui vous évite 150 euros d'amende revient à moins de quatre centimes l'unité sur les trois années fermes du marché, et le calcul est le nôtre.
Trois minutes au guichet avant le départ
Le geste tient en trois minutes, à faire avant de monter. Prenez l'étiquette au guichet, à la borne ou à l'espace d'accueil de votre gare, elle ne se paie pas. Inscrivez vos nom et prénom, ajoutez votre numéro de mobile plutôt que votre adresse, et posez-en une sur chaque pièce : valise, sac à main, housse de skis, poussette pliée. Une par bagage, pas une pour l'ensemble. Vos petits-enfants voyagent avec vous ? Leurs sacs comptent comme les vôtres. Et si vous partez sans y avoir pensé, demandez une étiquette au chef de bord dès la montée.