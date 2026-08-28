OUIGO met 200 000 billets à moins de 19 euros en vente les 2 et 3 septembre : votre carte Avantage Senior n'y ouvre aucun droit

Mercredi 2 septembre, 48 heures pour 200 000 billets
OUIGO annonce l'opération pour les 2 et 3 septembre inclus : 200 000 billets à moins de 19 euros, pour des trajets du 8 septembre au 12 décembre, en France comme vers Bruxelles. La vente se fait uniquement en ligne, sur le site et l'application de la filiale à bas prix de SNCF Voyageurs. Rapporté à la durée de l'opération, cela fait environ 69 billets par minute si le stock part en entier.
Les mentions légales ajoutent deux limites que la communication laisse de côté : l'offre n'est pas cumulable avec une autre promotion, et les 19 euros valent dans la limite des places disponibles sur les trains éligibles. Le plafond annoncé est un plafond de campagne, pas une garantie de prix sur le train que vous visez un samedi de novembre.
Les mentions légales ajoutent deux limites que la communication laisse de côté : l'offre n'est pas cumulable avec une autre promotion, et les 19 euros valent dans la limite des places disponibles sur les trains éligibles. Le plafond annoncé est un plafond de campagne, pas une garantie de prix sur le train que vous visez un samedi de novembre.
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Votre carte Avantage Senior ne compte pas ici
La carte Avantage Senior coûte 49 euros par an et ouvre 30 % de réduction, mais SNCF Voyageurs écrit dans les conditions de son propre produit que cette réduction se calcule sur les trains à réservation obligatoire TGV INOUI et INTERCITÉS, hors OUIGO. La carte que vous sortez à chaque voyage n'a aucun effet sur les billets mis en vente le 2 septembre.
En revanche, elle vous garantit ce que la vente flash ne garantit pas : des prix plafonnés en seconde classe, 49 euros sous une heure trente de trajet, 69 euros entre une heure trente et trois heures, 89 euros au-delà. Prenons un couple sur un Paris-Marseille aller-retour : au plafond, il paie au maximum 356 euros en TGV INOUI. Le même aller-retour au prix d'appel affiché par OUIGO sur cette ligne, 16 euros l'aller, revient à 64 euros pour deux : un plancher, pas une garantie, mais l'écart avec le plafond dépasse cinq fois le prix annuel de la carte.
Les deux outils ne se choisissent donc pas l'un contre l'autre : la carte protège vos départs contraints, dont la date ne se négocie pas, quand la vente flash sert vos départs souples, ceux que vous pouvez caler un mardi de novembre.
En revanche, elle vous garantit ce que la vente flash ne garantit pas : des prix plafonnés en seconde classe, 49 euros sous une heure trente de trajet, 69 euros entre une heure trente et trois heures, 89 euros au-delà. Prenons un couple sur un Paris-Marseille aller-retour : au plafond, il paie au maximum 356 euros en TGV INOUI. Le même aller-retour au prix d'appel affiché par OUIGO sur cette ligne, 16 euros l'aller, revient à 64 euros pour deux : un plancher, pas une garantie, mais l'écart avec le plafond dépasse cinq fois le prix annuel de la carte.
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Ce que votre billet à 19 euros ne comprend pas
Le prix d'appel achète une place assise et deux bagages, rien d'autre. Les conditions de transport OUIGO, dans leur version applicable depuis le 9 juillet 2026, autorisent un bagage à main de 40 sur 30 sur 15 centimètres et un bagage cabine de 55 sur 35 sur 25. Toute valise au-delà relève de l'option bagage volumineux, facturée 5 euros par bagage et par trajet.
Sauf que ce tarif change si vous vous présentez sans l'avoir souscrite. Le voyageur qui arrive au contrôle avec un bagage non déclaré règle une insuffisance de perception et des frais d'émission, soit 20 euros pour ce trajet. Sur un billet à 19 euros, la valise oubliée coûte plus cher que la place. Et c'est le détail qui se découvre à quai, dix minutes avant le départ.
Le placement obéit à la même logique. Le texte indique que SNCF Voyageurs s'efforce de placer côte à côte les voyageurs d'une même réservation, sans le garantir. Pour être certain de voyager à côté de votre conjoint, il faut souscrire l'option choix de la place, vendue 3 euros par personne et par trajet, ou la formule OUIGO Plus à 9 euros, qui l'inclut. Un couple qui prend deux billets à 19 euros et deux fois le choix de la place arrive à 44 euros, soit 16 % au-dessus du prix affiché en gros caractères.
Ces options ne sont pas des chausse-trappes, elles sont écrites noir sur blanc. Ce qui pose problème, c'est la façon dont l'opération se raconte : un chiffre unique, et le reste dans un tableau que personne ne lit avant de cliquer.
Sauf que ce tarif change si vous vous présentez sans l'avoir souscrite. Le voyageur qui arrive au contrôle avec un bagage non déclaré règle une insuffisance de perception et des frais d'émission, soit 20 euros pour ce trajet. Sur un billet à 19 euros, la valise oubliée coûte plus cher que la place. Et c'est le détail qui se découvre à quai, dix minutes avant le départ.
Le placement obéit à la même logique. Le texte indique que SNCF Voyageurs s'efforce de placer côte à côte les voyageurs d'une même réservation, sans le garantir. Pour être certain de voyager à côté de votre conjoint, il faut souscrire l'option choix de la place, vendue 3 euros par personne et par trajet, ou la formule OUIGO Plus à 9 euros, qui l'inclut. Un couple qui prend deux billets à 19 euros et deux fois le choix de la place arrive à 44 euros, soit 16 % au-dessus du prix affiché en gros caractères.
Ces options ne sont pas des chausse-trappes, elles sont écrites noir sur blanc. Ce qui pose problème, c'est la façon dont l'opération se raconte : un chiffre unique, et le reste dans un tableau que personne ne lit avant de cliquer.
Changer de date vous coûte le prix du billet
Reste l'imprévu, et il pèse plus lourd à 70 ans qu'à 30. Les conditions OUIGO prévoient qu'un billet s'échange jusqu'à 30 minutes avant le départ, moyennant 19 euros de frais, avec une limite utile : lorsque le prix du billet hors options est inférieur à 19 euros, les frais n'excèdent pas ce prix. Sur un Paris-Lyon payé 10 euros, changer de jour coûte donc 10 euros. Sur un billet à 19 euros, cela revient à le racheter.
L'annulation, elle, n'existe pas. Le texte est net : la réservation n'est pas annulable et les billets ne sont pas remboursables. Une hospitalisation, un enterrement, un petit-fils qui tombe malade, et le billet est perdu, sauf à le revendre sur OUIGOSWAP, la plateforme de revente maison, ou à avoir pris l'option OUIGOFLEX. Celle-ci coûte 9 euros par trajet et par adulte et ouvre l'échange illimité sans frais jusqu'à une demi-heure du départ, mais elle ne s'achète qu'au moment de la réservation, jamais après, et disparaît sept jours avant le départ du train.
D'après les conditions publiées par SNCF Voyageurs, l'échange d'un billet TGV INOUI acheté avec une carte Avantage reste gratuit jusqu'à sept jours du départ. Le train à bas prix ne supprime pas cette souplesse, il la vend à part.
L'annulation, elle, n'existe pas. Le texte est net : la réservation n'est pas annulable et les billets ne sont pas remboursables. Une hospitalisation, un enterrement, un petit-fils qui tombe malade, et le billet est perdu, sauf à le revendre sur OUIGOSWAP, la plateforme de revente maison, ou à avoir pris l'option OUIGOFLEX. Celle-ci coûte 9 euros par trajet et par adulte et ouvre l'échange illimité sans frais jusqu'à une demi-heure du départ, mais elle ne s'achète qu'au moment de la réservation, jamais après, et disparaît sept jours avant le départ du train.
D'après les conditions publiées par SNCF Voyageurs, l'échange d'un billet TGV INOUI acheté avec une carte Avantage reste gratuit jusqu'à sept jours du départ. Le train à bas prix ne supprime pas cette souplesse, il la vend à part.
Les lignes qui démarrent à 10 euros
OUIGO met en avant ses trajets d'appel : Paris-Lyon, Paris-Bordeaux et Paris-Nantes démarrent à 10 euros en Grande Vitesse, Paris-Marseille à 16 euros, Paris-Montpellier à 19. Le Train Classique, plus lent mais souvent moins cher, ouvre aussi à 10 euros vers Nantes, Rennes, Angers, Blois-Chambord ou Les Aubrais. Ces montants sont des prix planchers affichés hors opération : ils donnent une fourchette, pas ce que vous trouverez sur votre date.
Ce qu'il vaut mieux préparer mardi soir
Trois choses à préparer d'ici la veille, et elles prennent dix minutes. Le compte client créé et la carte bancaire enregistrée, parce que les meilleures places partent pendant que vous cherchez votre code. Le trajet en tête avec deux dates de repli, puisque la souplesse sur le jour de départ fait baisser la facture. Et une décision prise d'avance sur les options.
Si vous marchez difficilement, ajoutez une quatrième ligne : les conditions OUIGO renvoient au service Assist'enGare, gratuit, qui organise l'accueil en gare et l'accompagnement jusqu'au train. Il se réserve à l'avance, jamais le matin même.
Un dernier point que nous oublions tous, moi le premier : il faut se présenter au point d'accueil au plus tard cinq minutes avant le départ, et l'accès au train n'est plus garanti ensuite. Ajoutez qu'aucun service de restauration n'existe à bord, donc une bouteille d'eau dans le sac. Un billet à 19 euros reste une bonne affaire, à condition de savoir ce qu'il achète et ce qu'il laisse à votre charge.
Si vous marchez difficilement, ajoutez une quatrième ligne : les conditions OUIGO renvoient au service Assist'enGare, gratuit, qui organise l'accueil en gare et l'accompagnement jusqu'au train. Il se réserve à l'avance, jamais le matin même.
Un dernier point que nous oublions tous, moi le premier : il faut se présenter au point d'accueil au plus tard cinq minutes avant le départ, et l'accès au train n'est plus garanti ensuite. Ajoutez qu'aucun service de restauration n'existe à bord, donc une bouteille d'eau dans le sac. Un billet à 19 euros reste une bonne affaire, à condition de savoir ce qu'il achète et ce qu'il laisse à votre charge.