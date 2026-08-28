OUIGO met 200 000 billets à moins de 19 euros en vente les 2 et 3 septembre : votre carte Avantage Senior n'y ouvre aucun droit

Le prix d'appel achète une place assise et deux bagages, rien d'autre. Les conditions de transport OUIGO, dans leur version applicable depuis le 9 juillet 2026, autorisent un bagage à main de 40 sur 30 sur 15 centimètres et un bagage cabine de 55 sur 35 sur 25. Toute valise au-delà relève de l'option bagage volumineux, facturée 5 euros par bagage et par trajet.



Sauf que ce tarif change si vous vous présentez sans l'avoir souscrite. Le voyageur qui arrive au contrôle avec un bagage non déclaré règle une insuffisance de perception et des frais d'émission, soit 20 euros pour ce trajet. Sur un billet à 19 euros, la valise oubliée coûte plus cher que la place. Et c'est le détail qui se découvre à quai, dix minutes avant le départ.



Le placement obéit à la même logique. Le texte indique que SNCF Voyageurs s'efforce de placer côte à côte les voyageurs d'une même réservation, sans le garantir. Pour être certain de voyager à côté de votre conjoint, il faut souscrire l'option choix de la place, vendue 3 euros par personne et par trajet, ou la formule OUIGO Plus à 9 euros, qui l'inclut. Un couple qui prend deux billets à 19 euros et deux fois le choix de la place arrive à 44 euros, soit 16 % au-dessus du prix affiché en gros caractères.



Ces options ne sont pas des chausse-trappes, elles sont écrites noir sur blanc. Ce qui pose problème, c'est la façon dont l'opération se raconte : un chiffre unique, et le reste dans un tableau que personne ne lit avant de cliquer.

